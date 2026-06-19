「JCカップU-11少年少女サッカー大会」【北海道】【東北】地区予選大会出場チームが決定！

公益社団法人日本青年会議所

公益社団法人日本青年会議所（会頭：加藤大将、所在地：東京都千代田区麹町2丁目12-1VORT半蔵門7F、以下「日本JC」）が一般社団法人日本サッカー名蹴会（会長：金田喜稔、所在地:東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F、以下「名蹴会」）と共催する「MJS presents 第12回JCカップU-11少年少女サッカー大会」において、「北海道地区予選大会」「東北地区予選大会」へ出場するチームが決定しましたのでお知らせいたします。

地区予選大会について

■北海道地区予選大会

日時：6月20日（土）9:30～16:20

会場：小樽市望洋サッカー・ラグビー場（北海道小樽市）

出場チーム：

- BRICKFOOT(https://www.footballnavi.net/Albalupo/)（東北海道）- EVO.KITAMI（東北海道）- 美幌UFOサッカースポーツ少年団(https://www.instagram.com/bihoroufo.sss/)（東北海道）- VARMAS恵庭FC(https://www.instagram.com/varmos_eniwa/?hl=ja)（西北海道）- AVENDA F.C. HAKODATE(https://www.avenda-fc-hakodate.com/)（西北海道）- Arearea FC(https://www.instagram.com/areareafc/)（西北海道）- SHIRAKABA FC(https://sc.footballnavi.jp/shirakaba_fc/)（小樽市※開催地特別枠）- 蹴道サッカークラブ(https://shudou-soccer.com/index.php)（札幌市※協力団体推薦枠）■東北地区予選大会

日時：6月21日（日）8:45～16:45

会場：庄内空港緩衝緑地（山形県酒田市）

出場チーム：

- レプーロ十和田FC(https://repro-towada-fc.com/)（青森県代表）- 仁井田レッドスターズ(https://niidaredstars.jp/)（秋田県代表）- ヴェルディサッカースクール岩手 U-11(https://www.instagram.com/verdy.ss.iwate/)（岩手県代表）- FC LIBERTA宮城(https://www.instagram.com/fc.liberta.miyagi/)（宮城県代表）- FCやまぼうしスポーツ少年団(https://sagae-fc-yamaboushi.wixsite.com/soccer)（山形県代表）- バンディッツいわきジュニア(https://www.banditsiwaki.com/u-12)（福島県代表）

報道関係の皆様へ

各地区予選大会の取材をご希望される場合は、担当の飯沼までご連絡ください。

E-mail：sports2026.jccup@gmail.com

今後のスケジュール

■地区予選大会

6月27日（土）：関東地区予選大会、九州地区予選大会

7月5日（日）：北陸信越地区予選大会

7月25日（土）：近畿地区予選大会

7月26日（日）：四国地区予選大会

8月1日（土）：東海地区予選大会、沖縄地区予選大会

8月8日（土）：中国地区予選大会

■本大会

9月5日（土）、6日（日）

会場：元浜スポーツ広場、まるはスポーツパーク、オーシャンズフィールド（愛知県）

※本大会は、愛知県内の3会場で行います。

※本大会は、各地区予選大会の優勝チーム（計10チーム）と、海外からの招待チームにより開催します。

JCカップとは

「JCカップ」とは、日本JCが名蹴会と共催するサッカー大会です。国際的に最も盛んなスポーツとされるサッカーを通じて、次代を担う少年少女たちに「グッドルーザーの精神」（＝たとえ勝負に負けたとしても相手を称えられる強く前向きな心）を育み、子どもたちの成長を支えることを目的としています。株式会社ミロク情報サービス（代表取締役社長：是枝周樹、所在地：東京都新宿区四谷4-29-1）特別協賛のもと、2015年に第1回を開催し、今年で12回目の開催となりました。

2023年の第9回大会より「JCカップアジアパシフィック大会」、2025年の第11回大会より「JCカップ国際大会」として海外チームを招待し（2025年はフランスのパリ・サンジェルマン、スペインのラージョ・バジェカーノなど海外8カ国から8チームを招待）、国境を越えた「グッドルーザーの精神」の普及と子どもたちの国際交流の機会にもなっています。

第12回となる2026年度のJCカップは、より多くの子どもたちにグッドルーザーの精神を伝えるために、田中パウロ淳一選手（栃木シティ所属）に大会アンバサダーを務めていただいております。

参考：プレスリリース「【JCカップ】大会アンバサダーに田中パウロ淳一選手が就任」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000118.000126503.html

■「JCカップU-11少年少女サッカー大会」ホームページ

https://www.jaycee.or.jp/jccup/