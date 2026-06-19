【三浦工業株式会社】三浦マニファクチャリングの上田宏が「日本溶接協会マイスター」に認定されました

三浦工業株式会社

2026年6月10日、東京ガーデンパレス（東京都文京区）にて行われました「第7回日本溶接協会マイスター認定式」にて、ミウラグループの製造会社である株式会社三浦マニファクチャリング（所在地：愛媛県松山市）の上田宏が、一般社団法人日本溶接協会から「日本溶接協会マイスター」に認定されましたことをお知らせいたします。

一般社団法人日本溶接協会では、優秀な溶接技能を有し、かつ技能伝承等を通じて溶接界へ顕著な貢献のあった方を日本溶接協会マイスターに認定しています。本制度は、技能の伝承や後進の指導・育成にあたることで溶接技能教育の活性化を推進すると同時に、優秀な溶接技能を有する方のプレゼンスの向上を図ることを目的としています。

上田宏は、全日本ボイラー溶接士コンクール優勝、全国溶接技術競技会での優秀賞・優良賞を受賞した高度な技能に加え、地域の高校生および他社への溶接指導等の社会貢献が評価されて認定に至りました。2019年の制度開始以降、四国地区からは4人目、ミウラグループからは2人目となる快挙です。

三浦マニファクチャリング 上田宏

今後も、ミウラグループの製造現場のモットーである「つかう立場でものづくり」の精神で、品質の維持管理や技術向上に努めてまいります。