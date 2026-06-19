長野県の移住イベント「信州で暮らす働くフェア2026」を7月12日（日）、有楽町の東京交通会館にて開催

公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構

全国の自治体と連携して移住を支援する公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構（東京都千代田区、理事長 高橋 公）は、7月12日（日）に移住イベント「信州で暮らす働くフェア2026」を、長野県・田舎暮らし「楽園信州」推進協議会と共催にて開催します。長野県の魅力を知りたい、長野県との関わりをつくりたい、地方移住に興味がある、そんな方におすすめのイベントです。

「信州で暮らす働くフェア」は、長野県内の53市町村と、50の企業、24の関係団体が出展し、「信州（長野県）で暮らす・働く」魅力をお伝えします。

イベントでは、各出展者による情報提供に加え、長野県でのリアルな暮らしや働き方を知ることができる3つのセミナーを開催します。また、出展企業によるPRタイムも行いますので、移住後の働き方をより具体的にイメージしていただけます。

長野県出身の方、出張や観光などで訪れたことがある方、まだ一度も行ったことがない方、どなたでもご参加いただけます。より充実した「暮らし」と「仕事」を、信州で叶えませんか。

イベントの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/80953/table/86_1_58289557ab8867f695948b55b60880d6.jpg?v=202606190551 ]

イベント公式サイト：https://fair.furusatokaiki.net/shinsyu-iju-fair2026/

イベント公式サイトはこちら :https://fair.furusatokaiki.net/shinsyu-iju-fair2026/

来場者登録フォーム：https://app.spot-recorder.jp/972143_shinsyu-iju-fair2026/regist/

来場者登録フォームはこちら :https://app.spot-recorder.jp/972143_shinsyu-iju-fair2026/regist/

※イベントは入退場自由です。

※来場者登録が必要です。当日でも登録可能ですが、事前に登録を済ませてからご参加いただくとスムーズに入場いただけます。

イベントの詳細

相談ブース

過去最大！全127ブースが集結します。

【暮らしブース】（53市町村・24関係団体）

信州での暮らしに関する情報を、各市町村の担当者から直接聞けるチャンスです。関係団体のブースでは、移住支援や制度についての相談も可能です。

【働くブース】（50企業）

信州の魅力あふれる企業が多数出展します。企業の取り組みや求める人材について、カジュアルに話を聞くことができます。

≪プレゼント≫

１. 来場者全員に「アルクマコットンバック」をプレゼント

２. 3ブース以上で相談をすると、長野のお土産をプレゼント

出展者PRタイム

【1】11:20～11:50 / 【2】13:55～14:25

長野県内の移住者歓迎企業が、それぞれの会社の魅力を１分でPRします。具体的に仕事を探している方はもちろん、どんな企業があるのか知りたい方も、お気軽にご参加ください。気になる企業があったら、相談ブースで個別にご相談いただけます。

セミナー

【移住セミナー】もう中学生×先輩移住者に聞く！「信州暮らしの魅力」（時間：12:00～12:40）



ゲスト：

お笑い芸人 もう中学生さん

安曇野２年生のあかりんさん

Xアカウント：akarin_azumino

長野市出身のもう中学生さんと、安曇野市へ移住したインフルエンサー あかりんさんによるスペシャルトーク。

地元出身者と移住者、それぞれの視点から感じる“信州暮らし”の魅力をたっぷりと語ります。

【仕事セミナー】長野への転職をサポートするキャリアコンサルタントが語る「信州転職のコツ！」（時間：13:00～13:40）

ゲスト：アデコ株式会社 藤牧 恵理香さん

移住先での大きな心配事である「仕事」。

信州暮らしサポートデスクで就職相談を行っているキャリアコンサルタントが、失敗しない移住転職のコツをお伝えします。

県内転職市場の動向や仕事探しのポイントなど、 “働く” に関する情報を余すことなくお届けします。

【暮らしセミナー】―４人の選択、４通りの人生―「信州４エリア徹底トーク」

（時間：14:40～15:20）

ゲスト：信州移住コネクター

【北信】佐藤 慎平さん

【東信】辻 佳苗さん

【中信】田中 聡さん

【南信】土屋 武詩さん

県地域おこし協力隊「信州移住コネクター」４名によるトークセッション。

移住体験談を交えながら、気候や暮らし方、地域の雰囲気など、各エリアの特徴をお話しします。

信州での新しい暮らしを想像してみませんか。

出展市町村・団体・企業

【市町村】※全53市町村

長野市 / 長野市（地域おこし協力隊） / 松本市 / 上田市 / 岡谷市 / 飯田市 / 諏訪市 / 須坂市 / 小諸市 / 伊那市 / 駒ヶ根市 / 中野市 / 大町市 / 飯山市 / 茅野市 / 塩尻市 / 佐久市 / 千曲市 / 東御市 / 安曇野市 / 南相木村 / 北相木村 / 佐久穂町 / 御代田町 / 長和町 / 下諏訪町 / 富士見町 / 辰野町 / 箕輪町 / 飯島町 / 南箕輪村 / 宮田村 / 阿智村 / 下條村 / 天龍村 / 泰阜村 / 喬木村 / 麻績村 / 朝日村 / 筑北村 / 池田町 / 松川村 / 白馬村 / 小谷村 / 山ノ内町 / 木島平村 / 野沢温泉村 / 信濃町 / 小川村 / 栄村 / 木曽広域連合 / 南信州広域連合 / 北アルプス連携自立圏

【企業・関係団体】※全50企業・24団体

エムケーカシヤマ株式会社 / マリモ電子工業株式会社 / 株式会社ユウワ / 株式会社ライフプラス / コトヒラ工業株式会社 / 三矢工業株式会社 / 株式会社日弘ヒーティング / エプソンアヴァシス株式会社 / 株式会社ミマキエンジニアリング / 谷川建設株式会社 / 大和電機工業株式会社 / 飯田建設株式会社 / 社会福祉法人しなのさわやか福祉会 / 株式会社ナンシン / 株式会社北澤電機製作所 / 株式会社アイキューブ（いずみ塾） / 株式会社諏訪三社電機 / 多摩川精機株式会社 / 株式会社MES甲信 / 株式会社フォレストコーポレーション / 塚田理研工業株式会社 / 株式会社マルニシ / 株式会社ハーモ / VAIO株式会社 / 川瀬建設株式会社 / 赤田工業株式会社 / 株式会社グラフィック / 株式会社ちくま精機 / 株式会社アスピア / 株式会社鷲澤建設 / 扉ホールディングス株式会社 / 北陽建設株式会社 / セイコーエプソン株式会社 / 株式会社サンプロ / 株式会社サンコー / 社会福祉法人サン・ビジョン / ネクストリンクス株式会社 / 互恵株式会社 / 直富商事株式会社 / アスザックグループ（アスザック株式会社・アスザックフーズ株式会社） / 信濃毎日新聞株式会社 / 株式会社エーシーエ設計 / SBC信越放送 / 株式会社竹内製作所 / 協栄電気興業株式会社 / 更水建設工業株式会社 / 株式会社全農長野計算センター / 富士工機株式会社 / 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 / 綿半グループ / 一般社団法人長野県建設業協会・長野県建設部技術管理室 / 山岳高原観光課 地域づくり係 / 産業人材育成課 能力開発係 / 経営・創業支援課 創業・承継支援係 / こども・家庭課 家庭支援係 / 医師・看護人材確保対策課 / 信州の木活用課 / 担当課：介護支援課介護人材係：マンパワーグループ株式会社 / 産業技術課 保安・伝統産業係 / 県民の学び支援課 学び支援係 / 農村振興課 / 交通政策課総務係 / 人事課人事係 / 株式会社インディードリクルートパートナーズ リクルートエージェント 長野支社 / 長野県プロフェッショナル人材戦略拠点 /株式会社エンリージョン 長野支社 / 住宅供給公社 事業計画課 / 公益社団法人長野県宅地建物取引業協会 / 地域振興課 / 職業安定課 労働市場情報官 / 日本政策金融公庫 北関東信越創業支援センター / 長野県社会福祉協議会 / 信州暮らし推進センター

公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構について

公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構（JOIN-FURUSATO）は、都市から地方への移住、都市と農山漁村地域の交流を推進し、人口減少社会における地域活性化への寄与を目的として活動しています。

当機構の運営する「ふるさと回帰支援センター・東京」は、全国の自治体と連携し、移住相談を通して、地方へ移住したい人を支援しています。東京・有楽町のセンターには44都道府県1政令市の相談員が常駐しており、暮らし、仕事、子育て環境などに関して、具体的な地域情報をもとに相談に応じています。

正式名称 ： 公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構

所在地 ： 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館8階

代表者 ： 理事長 高橋 公

URL ： https://www.furusatokaiki.net/