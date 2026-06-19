『人類羽化計画』の描き下ろしブロマイドが全国のコンビニに登場！6月26日より期間限定販売

株式会社PANDORA

株式会社PANDORA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮瀬卓也／和泉義博、以下「PANDORA」）が運営するVTuber育成プロジェクト「人類羽化計画」は、株式会社レッグスが展開する「エニマイ」より、描き下ろしブロマイドを2026年6月26日（金）から7月31日（金）までの期間限定で販売することをお知らせいたします。

本商品には、「人類羽化計画」の汎用V体である「代羽ウカ」に加え、羽化計画内で開催されたイベントにおいて1位を獲得した「yura」、2位を獲得した「春ノ色セナ」の3キャラクターが登場します。

イラストは、書籍の装画やキャラクターデザイン、トレーディングカードゲームのイラストなど幅広い分野で活躍するイラストレーター・けーしん先生による描き下ろしです。

各キャラクター2種類ずつ、合計6種類のデザインを展開。全国のコンビニエンスストア店頭に設置されたマルチコピー機から、販売期間中いつでも購入できます。

どのキャラクター、どのデザインがプリントされるかは購入するまで分からない、ランダム形式での販売となります。

けーしん先生による、3キャラクターの描き下ろしイラスト

今回のブロマイドには、「人類羽化計画」を象徴する汎用V体「代羽ウカ」と、プロジェクト内で成果を残したVTuber「yura」「春ノ色セナ」を起用しました。

キャラクターごとに異なる魅力や個性を、けーしん先生ならではの繊細なタッチと世界観で表現しています。

デザインは各キャラクター2種類ずつの全6種類。いずれのデザインがプリントされるかはランダムとなり、購入するたびに異なる出会いを楽しめる商品です。

登場キャラクター

代羽ウカ（左）

「人類羽化計画」の参加者が活動に使用できる、プロジェクトの汎用Vモデルです。

yura（右）

「人類羽化計画」に参加するVTuber。羽化計画内で開催されたイベントにおいて1位を獲得し、今回のブロマイドへの登場が決定しました。活動初月で20万 を達成した、期待の新人Vライバー。

https://www.tiktok.com/@yura70099

春ノ色セナ（真ん中）

「人類羽化計画」に参加するVTuber。羽化計画内で開催されたイベントにおいて2位を獲得し、今回のブロマイドへの登場が決定しました。5月単体で100万 を獲得するなど、羽化計画TOPライバーとして活動中。

https://www.tiktok.com/@harunoirosena

活動の成果を、次の機会につなげる

「人類羽化計画」では、VTuberとして本気で活動する参加者の努力や成果を、配信内の数字だけで終わらせるのではなく、新たな活動機会やIP展開へとつなげることを目指しています。

今回、プロジェクト内イベントで上位に入賞した春ノ色セナとyuraを商品化キャラクターとして起用することで、日々の配信活動やイベントへの挑戦が、その先の展開につながる仕組みを形にしました。

PANDORAは今後も、参加VTuberが配信活動を通じて成長し、グッズ、コンテンツ、企業との取り組みなど、より多様な舞台へ羽化していくための機会を創出してまいります。

商品概要

商品名：『人類羽化計画』ランダムブロマイド

販売期間：2026年6月26日（金）～2026年7月31日（金）

デザイン：全6種類

登場キャラクター：

- 代羽ウカ 2種類- yura 2種類- 春ノ色セナ 2種類

販売形式：全6種類からランダムで1種類をプリント

販売場所：全国のコンビニエンスストア店頭に設置されたマルチコピー機

※セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、セイコーマートが対象

※プリント方法はこちら（https://www.e-printservice.net/shohin/）

販売時間：販売期間中、24時間購入可能

※店舗の営業時間やマルチコピー機のメンテナンス状況などにより、利用できない場合があります。

イラスト：けーしん

エニマイ公式X：https://x.com/anymyplay

※デザインを指定して購入することはできません。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※対象店舗、購入方法、販売価格などの詳細は、エニマイ公式Xをご確認ください。

イラストレーター・けーしん先生について

書籍の装画やキャラクターデザイン、トレーディングカードゲームのイラストなど、幅広い分野で活躍するイラストレーター。

繊細な人物表現と印象的な色彩、物語を感じさせる世界観を特徴とし、多くの支持を集めています。

X：https://x.com/keisin

「エニマイ」とは

株式会社レッグスが展開する、アニメ、キャラクター、アーティストなどのIPを活用したブランドです。

いつでもお客様が「推し」とともにいたいという想いを実現することをコンセプトに、どの商品が当たっても楽しめる、クオリティの高いラインナップを展開しています。

全国のコンビニエンスストアやドラッグストア、公式オンラインサイトなどを通じて、さまざまな作品やキャラクターの商品を届けています。

公式サイト：https://anymy.jp/kuji

公式X：https://x.com/anymyplay

「人類羽化計画」とは

株式会社PANDORAが運営する、個人で活動するVTuber・Vライバーを対象とした伴走型の育成プロジェクトです。

TikTok LIVEを中心とした配信活動を通じて、配信ノウハウの提供、活動目標の設計、収益化支援、イベントや企業との連携機会の創出などを行っています。

プロジェクト名には、参加者が現在の自分を超え、VTuberとして新たな姿へ「羽化」していくという想いが込められています。

本気でVTuberとして生きていきたいと考える活動者が、個人であることを理由に可能性を諦めることなく、継続的に活動できる環境の構築を目指しています。

■人類羽化計画Webサイト

https://pndr.jp/yohane_pj/

株式会社PANDORAについて

株式会社PANDORAは、VTuber・Vライバーの育成、IP・キャラクター開発、ライブ配信事業、企業との共同プロジェクトなどを展開するエンターテインメント企業です。

VTuber育成プロジェクト「人類羽化計画」をはじめ、個人クリエイターや活動者の可能性を広げるための事業を推進しています。

会社名：株式会社PANDORA

所在地：東京都渋谷区

代表者：代表取締役 宮瀬卓也／和泉義博

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社PANDORA

人類羽化計画 運営事務局

E-mail：contact@pndr.jp

URL：https://pndr.jp/