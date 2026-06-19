J2リーグ「藤枝MYFC」とのパートナーシップを拡大　ユニフォームパートナー契約を締結

富士フイルム株式会社

富士フイルム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長・CEO：後藤 禎一）は、明治安田J2リーグに所属するプロサッカーチーム「藤枝MYFC（マイエフシー）」（運営会社：株式会社藤枝MYFC代表取締役 徳田 航介）とこのたびユニフォームパートナー契約を締結したことをお知らせします。

ゴールキーパーが着用するユニフォームの胸の位置に、当社ロゴを掲出します。

当社はこれまでオフィシャルパートナーとして同クラブを支援してまいりましたが、今回ユニフォームパートナーとして新たな形で応援を強化し、クラブのホームタウンである地域の活性化と社会発展に一層貢献してまいります。

26/27シーズンGKユニフォームデザイン

ユニフォームパートナー紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IAGkNTKn5mU ]

藤枝MYFCは、サッカーを通じて人と人を結びつけ、地域と共に支え合いながら発展を目指すクラブです。当社はその理念に深く共感し、槙野監督のリーダーシップのもと、さらなる飛躍を目指すクラブを全力でサポートします。スポーツの力を通じて、地域の未来をより明るくし、笑顔の回数を増やしていくことを目指します。

当社は静岡県榛原郡吉田町に、半導体材料やディスプレイ材料、グラフィック材料の開発・生産拠点を有しており、特に半導体材料を手掛けるエレクトロニクスマテリアルズ事業部では昨年11月に開発・評価用の新棟を稼働し、先端・次世代半導体向け新規材料の開発加速や、高品質な製品のさらなる安定供給を実現。急速に拡大するAIデータセンター向け半導体をはじめとした高度情報化社会を支える半導体の需要増に対応し、半導体材料事業の成長をさらに加速させており、今後も藤枝MYFCと挑戦と成長をともにしながら、この地域の発展に向けて取り組んでまいります。

ユニフォームに掲出された当社ロゴとともに選手が活躍する姿は、従業員やその家族にとっても大きな誇りです。多くの従業員とその家族が暮らすこの地域で、クラブとともに歩み、地域の期待に応えながら共に成長していきます。

富士フイルム株式会社 取締役 常務執行役員 エレクトロニクスマテリアルズ事業部長

岩崎 哲也のコメント

「26/27シーズンは新たに藤枝MYFCのユニフォームパートナーとして熱い想いを込めて応援してまいります。吉田地区を中心に静岡県の志太(しだ)、榛原（はいばら）地区に多くの社員が暮らす当社にとって、クラブの躍進は大きな誇りです。

新たな挑戦のシーズン、まだ見ぬ新しい景色を目指すクラブの成長を信じ、私たちも全力で支えていきます。サッカーを通じて多くの方々と感動と喜びを分かち合い、共に未来を切り拓いていけることを楽しみにしています。これからも共に歩み、地域を盛り上げていきましょう！」

富士フイルムグループの概要

富士フイルムグループは、グループパーパス「地球上の笑顔の回数を増やしていく。」のもと、社会課題の解決と持続可能な社会の実現への貢献を目指し、「ヘルスケア」「エレクトロニクス」「ビジネスイノベーション」「イメージング」の4つのセグメントでグローバルに事業を展開しています。

静岡県榛原郡吉田町においては、「富士フイルム株式会社」の半導体材料およびグラフィック材料の研究開発拠点を有しています。また、同地区には半導体材料を扱う「富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社」とディスプレイ材料・グラフィック材料を扱う「富士フイルムマテリアルマニュファクチャリング株式会社」の生産拠点も有しており、各産業の発展に貢献しています。