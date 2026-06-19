「夏のヘッドフォン祭 mini 2026」7月18日(土)東京駅直結会場で開催。100を超えるブランドのヘッドホン・イヤホンを試聴可能！

株式会社フジヤカメラ店夏のヘッドフォン祭 mini 2026 メインイメージ詳細を見る :https://www.fujiya-avic.co.jp/shop/pg/1headphonefes-2026sm/

フジヤエービック（株式会社フジヤカメラ店 エービック事業部）では、2026年7月18日(土)にヘッドホン・イヤホンをメインとしたオーディオ展示イベント「夏のヘッドフォン祭 mini 2026」を、東京・八重洲北口直結の「ステーションコンファレンス東京」6Fで開催いたします。

「ステーションコンファレンス東京」における開催は、今回で13回目(リアルイベントとしては通算41回目)を迎えます。

前回の1フロア開催時(2026冬)には1,300名を超えるお客様にご来場いただきました。

今回はステーションコンファレンス東京 6Fの1フロアを使用、40以上の出展ブースで110を超えるブランドのヘッドホン・イヤホン・プレイヤーなどをご試聴いただけます。

今回のメインイメージにはfinal社・新作イヤホンの画像をいちはやく使わせて頂きました。当日は出展各社の多数の新製品・展示品(開発中のサンプルなども！)をお楽しみください。

「夏のヘッドフォン祭 mini 2026」は、入場者登録不要・入場無料です。

開場時間前のみ、早くお越しいただくお客様の整理を現地ビル内で行います。

早くお越しの方は、ステーションコンファレンス1Fにスタッフが待機していますので、スタッフのご案内に従ってお待ちください。6Fではお待ち頂けません。

午前11時の開場後の入退場は自由となります。（一部ブースでは整理券等配布する場合がございます）

スマートフォンでのご試聴だけでもお楽しみいただけますので、ぜひお気軽にお越しください。

当日は会場での特売は行いませんが、開催前後の期間には、これまでのヘッドフォン祭と同様に弊社ECサイトで特価セールを開催する予定ですので、どうぞお楽しみに。

https://www.fujiya-avic.co.jp/shop/default.aspx

加えて、弊社ECにて恒例のカスタムIEM特価キャンペーンも開催いたします。

人気のカスタムIEMがお得に作成できる機会をぜひご利用ください！

https://www.fujiya-avic.co.jp/shop/e/ea-26063a/

今回も試聴スタンプラリーを実施予定！

大好評のスタンプラリーを今回も開催！対象ブースにてご試聴・スタンプを集めていただきますと、抽選でノベルティーなどが当たります！

対象ブース・詳細はヘッドフォン祭特設ページにて後日公開いたします。

ほか当日の出展予定ブランド、会場内ブース配置図ほか注目の展示品情報については、ヘッドフォン祭特設ページ、ヘッドフォン祭公式Xアカウント：@fujiyavichepfs(https://twitter.com/fujiyaavichpfes)にて随時更新いたします。

ハッシュタグ「#ヘッドフォン祭」

開催前に期待する機種、当日の会場レポートやレビューなどを投稿いただき、ヘッドフォン祭を盛り上げましょう！

【夏のヘッドフォン祭 mini 2026 開催概要】

場所：ステーションコンファレンス東京 東京都千代田区丸の内１-7-12 サピアタワー6F

（JR東京駅日本橋口直結／JR東京駅八重洲北口徒歩2分／東京メトロ東西線大手町駅B8出口手前【サピアタワー連絡口】直結）

開催日時：2026年7月18日（土） 11:00-18:00

入場無料（事前登録不要）

次回、「秋のヘッドフォン祭2026」は、同じステーションコンファレンス東京の2フロアを使い、2026年11月7日(土)に開催予定です。新規ご出展も随時受け付けています。メディア関係社様のブースをご希望ありましたら遠慮なくご相談頂ければと存じます。その場合、内容によっては出展料を値引きさせて頂きます。

下記イベント紹介ページ内のお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。

「ヘッドフォン祭」ほかフジヤエービックが開催するイベント紹介ページはこちら

https://www.fujiya-avic.co.jp/shop/pg/1a-evschedule/

2008年春より開催しております「ヘッドフォン祭」は常に日本のヘッドホンオーディオとポータブルオーディオをリードする存在として、国内外からの注目を集めるオーディオイベントとして成長してきました。

今後も続く「ヘッドフォン祭」のさらなる展開にご期待ください。

フジヤエービック店舗主催：フジヤエービック（株式会社フジヤカメラ店 エービック事業部）

東京・中野ブロードウェイにて新品・中古ハイエンドヘッドホン/イヤホン、ヘッドホンアンプ、カスタムIEMなどオーディオ商品を中心に取り扱っております。店内でも世界中のヘッドホン・イヤホン、オーディオ機器をお試しいただけますので、試聴だけでもお気軽にお立ち寄りください。試聴会ほか、店内イベントも随時開催中です。

オーディオ機器の査定・買取も受付けております！

所在地 〒164-0001

東京都中野区中野5-52-15

中野ブロードウェイ3F

営業時間 10:30-20:00