LG有機ELテレビのご購入で、最大135,000円をキャッシュバックするキャンペーンを実施

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都中央区）は、有機ELテレビ対象モデルのご購入で最大135,000円をキャッシュバックするキャンペーンを、2026年6月25日（木）より実施します。

本キャンペーンでは、予約購入を含む購入対象期間中にLG公式オンラインショップまたはLG指定販売店で対象モデルをご購入いただき、LG公式ホームページで製品登録のうえ、キャンペーンページからご応募いただくと、最大100,000円をキャッシュバックします。加えて、壁掛け工事の実施、または壁寄せスタンドをご購入いただいたお客様には、最大30,000円をキャッシュバック。（※1）さらに、指定WEBサイトにレビューを投稿いただくと追加で5,000円をキャッシュバックします。

この機会にぜひ、当社の有機ELテレビをおトクにお求めください。詳細は、キャンペーンページ（https://www.lg.com/jp/promotion/tv/2026/newmodel/）をご確認ください。

（※1）キャッシュバック金額は、対象モデル購入時の壁掛け工事費用または壁寄せスタンド購入費用の半額を上限とし、最大30,000円となります。（10円以下切捨て）

＜キャンペーン概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23289/table/490_1_a2aa6613b5d589a9d3f393c15d19b51b.jpg?v=202606200251 ]

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名 ：LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）

本社 ：〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階

URL ：https://www.lg.com/jp/

設立 ：1981年1月

代表者 ：代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ）

事業内容：LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。

テレビ、モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、衣類ケア家電、空気清浄機、

衣類乾燥除湿器の販売、デジタルサイネージ事業、車載用機器やソリューション事業等。

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

「ホーム・アプライアンス・ソリューション」、「メディア・エンターテインメント・ソリューション」、「ビークル・ソリューション」、「エコ・ソリューション」の4カンパニー制で、2025年の世界売上高は約89.2兆ウォン（KRW）。テレビ、生活家電、エア・ソリューション、モニター、車載用機器やソリューションにいたるまで、

消費者および業務用製品を製造する世界有数の総合家電ブランドとして、お客様の生活をLife’s Goodにするための提案をし続けています。