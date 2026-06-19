【東京文化会館】音楽クリエイター育成プロジェクト　Tokyo & Paris to the NEXT 2026年度委嘱初演作品のタイトル決定！

公益財団法人東京都歴史文化財団

東京文化会館では文化庁の補助金により日本芸術文化振興会に設置された文化芸術活動基盤強化基金（クリエイター等育成・文化施設高付加価値化支援事業）に採択され、2024年度に「音楽クリエイター育成プロジェクトTokyo＆Paris to the NEXT」を立ち上げました。これは、東京文化会館がパリのIRCAM（フランス国立音響音楽研究所）と共同で日本人若手作曲家に委嘱を行うプロジェクトです。

向井響（初演2026年度）、北爪裕道（2027年度）、横山未央子（2028年度）の３名の作曲家がIRCAMとエレクトロニクスを使用した作品を作り上げ、パリと日本で発表いたします。３名をIRCAMに派遣し、世界最高峰の環境を持つ施設においてクリエイションを重ねて作曲を行います。このほか、音響エンジニアの金原直哉を同じく派遣いたします。

この度今年度に初演する向井響の作品のタイトルが決定いたしました。

「人の声／機械の声 Voix Humaine / Voix Mecanique」

2027年1月22日(金) IRCAM, Espace de projection *世界初演

2027年2月26日(金) 浜離宮朝日ホール 音楽ホール *日本初演

本作品は昨年9月からIRCAMに複数回滞在し、女流義太夫の声をコンピューター学習させ、音楽に組み込むという新しい試みを取り入れた作品となります。

編成はヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、フルート、打楽器、エレクトロニクスです。

初演まで、この先も複数回IRCAMでのクリエイションを重ねていきます。

本プロジェクトの進捗はnoteで発信中です。ぜひフォローいただき、noteを通して作曲家の背景や作品の魅力に触れながら、その初演を楽しみにお待ちください。

https://note.com/tbk_ttn

育成対象者

作曲家 向井 響

これまでにローソン・メイ作曲賞、マリン・ゴレミノフ国際作曲賞を受賞。第6回マータン・ギヴォル国際作曲コンクール 第1位。ORDA-2019作曲部門第1位。2018年ストラスブール現代音楽祭にて、最優秀賞。第84回日本音楽コンクール作曲部門第1位。併せて岩谷(聴衆)賞、明治安田賞、三善賞を受賞。第33回ACL青年作曲賞第1位受賞。2025年モナコ・ピエール皇太子音楽財団若手作曲家賞ノミネート。

桐朋学園大学音楽学部作曲科卒業、同研究科修了。2016年よりヤマハ奨学生として、ハーグ王立音楽院ソノロジー研究所修士課程に留学。2019年同大学院を最優等の成績で修了。 2019/20年ローム ミュージック ファンデーション奨学生、令和3年度文化庁新進芸術家海外研修員として、ポルト大学大学院工学研究科博士課程に在籍し、現在、三井グループ、野村財団、ポルトガル科学財団の支援を受け、ポルト大学博士研究員。

主な作品に、「機械の肌Ｖ」（NHK委嘱）、「人魚姫に別れを告げて」（ストラスブール現代音楽祭委嘱）、「マグノリアの花」（モスクワ国立電子音楽センター委嘱）、「海への賛歌」（カルースト・グルベンキアン財団委嘱）など。

音楽クリエイター育成プロジェクトTokyo＆Paris to the NEXT(https://www.t-bunka.jp/ttn/)

文化芸術活動基盤強化基金（クリエイター等育成・文化施設高付加価値化支援事業）

主催：東京文化会館（公益財団法人東京都歴史文化財団）

助成：文化芸術活動基盤強化基金（クリエイター等育成・文化施設高付加価値化支援事業）｜独立行政法人日本芸術文化振興会