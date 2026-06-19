【ボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT」】ロックな16作品の配信をスタート！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が運営するボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT（カレント）」の、最近の配信情報をお知らせいたします。今回は6月19日（金）に「ROCK SPIRIT 」特集のピックアップ曲として新しく配信を開始した16作品の情報をご紹介いたします。どうぞご注目ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

6月19日（金）リリース

■配信アルバム：『ビッグ・ラヴ・ミュージック』

■クリエイター：猫舘 こたつ ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5667(https://karent.jp/album/5667)

音楽への、音楽からの、でっかい愛を最大音量で鳴らせ！

「初音ミク V6」記念 歌声デモンストレーション音源のフルバージョンです。

【クリエイターコメント】

初音ミクV6記念歌声デモンストレーション に提供させていただいた楽曲のフルバージョンです！

体を揺らして、手を叩いて、歌を口ずさめば、それはもう立派な“音楽”です。

この曲が、何処かの誰かの、音と遊ぶ日々のきっかけになりますように。

■配信アルバム：『あさいことば』

■クリエイター：ぼーかりおどP(noa) ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5653(https://karent.jp/album/5653)

ありがちでベタな言葉だけどまっすぐ伝えたい。

試行錯誤する悩ましさもストレートに乗せて、想いを届けるラブソングです。

【クリエイターコメント】

「薄くて浅い」とたまに言われるボカロの曲。ならばと薄くて浅い曲を作りました。シンプルなバンドサウンで不器用ながらも真っ直ぐに。初音ミクが、人生で一番デカい声を出す！

■配信アルバム：『レイニー』

■クリエイター：油性 ／ ボーカル：鏡音リン

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5654(https://karent.jp/album/5654)

絶え間ない生きづらさ、ままならなさはまるでじっとりとした悪天のよう。

クセになるギターに乗せてまとわりつく鬱屈を吐き出します。

【クリエイターコメント】

雨をモチーフにしたボカロックです。

うまく笑おうとして、少しずつ濡れてしまった「生乾き」の人に届いたらうれしいです。

よろしくお願いします。

■配信アルバム：『ミダレリア』

■クリエイター：海風太陽 ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5639(https://karent.jp/album/5639)

電子音とピアノのアクセント、そして遊び心ある構成に聴き入る1曲。

乱れてざわつく心を怒涛のサウンド展開で表現しています。

■配信アルバム：『日常は絶望の色』

■クリエイター：シシド ／ ボーカル：鏡音リン

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5626(https://karent.jp/album/5626)

キレのあるギターにノリノリのビート。

イントロからノックアウトされる、シシドさんらしさを凝縮したオルタナティブ・ロックです。

【クリエイターコメント】

自分が送っている日常生活というものを他人と見比べると、どうやったって自分の出来の悪さばかり目についてしまうなという。そういう嫌な気持ちの歌です。

■配信アルバム：『パラダイムシフト』

■クリエイター：吉田ヨシユキ ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5647(https://karent.jp/album/5647)

その変化ははたして誰のため？

変拍子や細かなサウンドの変化を駆使し、しがらみを振り払う熱い衝動を描いたドラマチックチューンです。

【クリエイターコメント】

あなたが思う「初音ミクらしさ」って何ですか？特徴的なツインテール？衣装？そのイメージ、初音ミク自身は望んでないかも…って曲です！固定観念にとらわれず見て欲しいという、初音ミクの心の叫びをロックに歌ってもらいました。

■配信アルバム：『ハイマワリ』

■クリエイター：うらみ第二形態 ／ ボーカル：MEIKO

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5658(https://karent.jp/album/5658)

過酷な宿命の螺旋に翻弄され、摩耗する壮絶な様を表現するハードナンバー。

バチバチのサウンドやボーカルチョップにこだわりを感じます。

■配信アルバム：『蠱毒と檸檬』

■クリエイター：IMO ／ ボーカル：MEIKO

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5655(https://karent.jp/album/5655)

ヘヴィサウンドによる重くうだるような熱気と、ふと涼やかに現れるピアノがコントラストを生む作品。

くらくらするような夏を感じます。

■配信アルバム：『理由をくれよ』

■クリエイター：As'257G ／ ボーカル：鏡音レン

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5649(https://karent.jp/album/5649)

イントロのギターフレーズから火花が散るような作品です。

報われない予感を抱えながら後戻りできない愛の叫びを込めています。

【クリエイターコメント】

ただ、明日も生き延びる理由が欲しかった。なんにもない今日を生きてく理由をくれよ。乾いた叫びと戻れない関係性。干からびた心に救いはあるのか。自分勝手な報いはあるのか。

■配信アルバム：『惜シ花』

■クリエイター：MINO-U ／ ボーカル：MEIKO

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5623(https://karent.jp/album/5623)

ラテンテイストを散りばめたドラマチックで切ないラブソングです。

報われないまますべてを捧げてなお止まない、恋の悲哀を歌います。

【クリエイターコメント】

永遠に綺麗な状態になるためにその手で潰されたい。そんな願望を描くためにマイナー調のフラメンコの要素やメタルで激しい要素を取り入れました。美しさと破壊的な衝動が入り混じったドラマチックな展開をお楽しみいただければ幸いです。

■配信アルバム：『スキがキライになった瞬間。』

■クリエイター：ワアダキナノ ／ ボーカル：知声

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5517(https://karent.jp/album/5517)

ほろ苦い夢のような恋の痛み。何気なくも確かなつながりに溢れる愛。

それぞれを表現した2曲のオルタナティブ・ロックを収録しています。

【クリエイターコメント】

スキがキライになった瞬間、僕は僕でなくなった。夢を追いかけるほどに擦り切れる心と、それでも終われない執着、そして救い。夢に憑かれたすべての人へ、葛藤の果ての対となる２曲。

■配信アルバム：『Supernova (Afterglow)』

■クリエイター：Lucevitous、Rai_、GIN ／ ボーカル：メグッポイド

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5673(https://karent.jp/album/5673)

かつて未知の世界に連れ出してくれたあなたと、また一緒に同じものを見られたら。

爽やかなメロディーに切ない寂しさを乗せた1曲です。

【クリエイターコメント】

Rai: “Thanks much to Luce, Gin and Datien for this amazing rendition of Supernova! This song means a lot to me; it’s one of my favorite emo/alt-rock works, and it’s an absolute privilege to hear some new voices on it.”

Luce: "When I first heard this song, I immediately adored the themes and composition. Really happy to work with Rai, and GIN to bring even more life into this version with some updated tracking, a few new arrangement quirks, and amazing new vocals on it featuring GIN and GUMI V3 from datien!"

GIN: "thank you luce for having me !!!! alien gumi please come back to me"

■配信アルバム：『白夜に響け』

■クリエイター：佐藤原材料 ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5645(https://karent.jp/album/5645)

大らかで力強く、繊細で切ない。

二つの表情を使い分けるギターで、閉じこもる日々から踏み出すナイーブな心を描くロックバラードです。

【クリエイターコメント】

佐藤原材料と申します。

決して優しくはない世界の中で、

それでも「生きている」「生きていく」という微かな陽を鳴らしたい。

そんなことを思いながら言葉を紡ぎました。

バンドサウンドに回帰できる素敵な特集に参加させていただき大変光栄でございます。

今回は自分で弾くことに意味がある曲だと思い、久しぶりにたくさんギターを弾きました！

■配信アルバム：『ロンリーライブ』

■クリエイター：キッドＰ ／ ボーカル：鏡音レン

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5650(https://karent.jp/album/5650)

2011年発表楽曲をリメイク。

誰も知らない月夜のステージで紡がれる切ない叫びを表現します。

切り込むようなイントロのギターが印象的です。

【クリエイターコメント】

2010年に発表したアルバムからリメイク！キャッチーなメロディーと勢いのあるアレンジで聞かせるロックチューンです。

■配信アルバム：『セレスティアル』

■クリエイター：やみくろ ／ ボーカル：鏡音レン、巡音ルカ

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5656(https://karent.jp/album/5656)

力強いビートとダブルボーカルで展開する、プログレッシブな世界観のピアノロック。

サビでのラップの畳みかけで一気に疾走感が増します。

【クリエイターコメント】

歌詞は(解釈は自由ですが、制作者としては)バーチャルシンガーとボカロPの事を歌ってます。が、音楽としてはいうか全体的な空気感はボカロP以前の私がやってた音楽の一部に近くて、個人的に不思議な感覚になる一曲です。

■配信アルバム：『SEA HOLLY -alternative- [EP]』

■クリエイター：てぃあら ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5651(https://karent.jp/album/5651)

2013年に発表されたシンセチューン『SEA HOLLY』がロックアレンジで再登場。

より力強く、さらに繊細さも増した世界観をお楽しみください。

【クリエイターコメント】

「SEA HOLLY」とはメタリックブルーの小花とトゲのある葉が特徴的な植物「エリンジウム」の英語名で花言葉は「秘めた愛」

この楽曲を公開してもう10年が経ちましたが初めてこれを言いました笑

今回はロック特集と言うことで、よりドラマチックで儚くそして力強く生まれ変わった「SEA HOLLY」を聴いて下さい。

「KARENT」では、新しく配信を開始した楽曲の情報を毎週水曜日にまとめてお知らせいたします。来週もご期待ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

「KARENT」 公式Twitter：https://x.com/KarenT_Crypton

【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 KARENT担当

E-mail：karent@crypton.co.jp

＜参考情報＞



▼「KARENT」とは https://karent.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル。SpotifyやApple Music、YouTube Music、LINE MUSIC等の世界の主要ストリーミングサービス、TikTok、Instagram等のSNS、iTunes Store、Amazon Music等のダウンロードストアへの音源配信を行っている。また、クリプトン公式イベントで使用された楽曲のリリースや、バーチャルシンガーの記念日ごとに実施している配信特集も人気である。



▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に企画・開発した、歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェア。パッケージに描かれたキャラクターは、ブルーグリーンのツインテールが特徴的な姿を持つ。本ソフトで作られた音楽がインターネット上に多数投稿されたことでイラスト・歌・ダンスなどの創作の連鎖が拡がり、文化現象となった。

今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍するようになり、国内では初音ミクたちのライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催したイベント『初音ミク「マジカルミライ」』が、2013年からの累計で58万人以上を動員。2026年はOSAKA、TOKYO、HAMAMATSUの3都市で開催される。また国外では、初音ミクの世界ツアーシリーズ「HATSUNE MIKU EXPO」が、これまでに55都市で139公演を巡演。2026年はすでに北米ツアーを完走しており、11月にも欧州ツアーを控えている。他にもイベントに限らず、伝統芸能や著名なアーティストとのコラボレーションなど、様々な関連コンテンツが国内外で展開されている。

※ 『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガー

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットホームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/