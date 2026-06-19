まだ間に合う、父の日。久世福商店が提案する、190円から選べる感謝を伝えるギフト

株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼール（本社：長野県飯綱町）が展開する「久世福商店」は、2026年6月21日（日）の父の日に向けて、感謝の気持ちにそっと寄り添うギフトを提案しております。

本リリースでは、今年の父の日ギフトの傾向とともに、いま注目を集めている人気商品をご紹介いたします。

2026年の父の日ギフト

今年の父の日は、日本酒やビールといった定番のお酒に加え、それらに合うおつまみや晩酌の時間をより豊かにするアイテム、さらにはお酒を楽しんだあとにほっとできる一品など、「お酒のある時間そのもの」を楽しめるようなアイテムに人気が集まっています。

父の日に何か贈りたいけれどまだ迷っている方、ぜひ久世福商店にお立ち寄りください。お父さんが喜ぶ商品に出会うことができます。

お酒と組み合わせられるおつまみ「揚げそら豆」

お近くのお店はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=2756お酒の瓶に掛けられる「首掛けタイプ」揚げそら豆イメージ

じっくりと揚げたそら豆にスパイスやだしをまとわせたおつまみです。お酒がすすむ味付けがされており、着色料を使用していません。父の日限定で、お酒の瓶に掛けられる“首掛けタイプ”と、「いつもありがとう」のメッセージ付きラベルをご用意しています。

揚げそら豆ラインナップ

揚げそら豆 梅のり塩（首掛けタイプ） 税込190円

揚げそら豆 京風七味（首掛けタイプ） 税込190円

揚げそら豆 だしカレー 税込490円

揚げそら豆 ほたてバター 税込490円

しぼりたての旨みをそのまま味わえる『福松 生原酒』

福松 生原酒 （日本酒） 720ml：税込1,890円 【店舗限定】300ml：税込920円

すっと広がる米の旨みとやさしい香りが人気の、久世福商店でしか手に入らない日本酒。原酒とは、水を加えるなどのアルコール度数調整をしていない、できあがってそのままのお酒のことを言います。常温で飲むと、香り・旨味・酸味をしっかり感じられ、冷やして飲むとすっきり飲みやすくなります。お父さんと一緒にゆっくりとお酒を酌み交わすのもおすすめです。

美しい伝統文様『プレミアム丸紋 ビアグラス』でビールの泡をクリーミーに

【店舗限定】プレミアム丸紋 ビアグラス 税込2,200円

日本の伝統美を感じる「丸紋」デザインは、「縁が続く」「物事が円滑に進む」といった意味が込められており、贈り物にぴったりです。嬉しいサンドブラスト加工で、きめ細かいビールの泡を楽しめます。

久世福商店父の日フェア詳細はこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000197.000158568.html

※画像は全てイメージです。

久世福商店

日本のうまいものセレクトショップ「久世福商店」は、だしや調味料、ごはんのお供、お菓子などを販売するブランドです。久世福商店のバイヤーが全国をめぐり、そこで出会った誇り高き作り手たちと、うまいもの。その一つ一つに私たちが新たな価値を加えた唯一無二のうまいものを取り揃えます。私たちは作り手とお客様の懸け橋となり、みなさまの食卓に”うまい”をお届けします。

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