最新グッズ大特集＆みんなで語る桐生一馬のベストシーン！『龍が如く』シリーズの最新グッズ・イベント情報をお届けする「龍スタTV無料案内所」第2回が6月25日（木）に配信決定！

株式会社セガ

■【龍スタTV 無料案内所 #02】最新グッズ大特集＆みんなで語る桐生一馬のベストシーン！【2026年6月25日】

YouTube：https://youtube.com/live/QIYdXpIjYbU(https://youtube.com/live/QIYdXpIjYbU)

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350771639(https://live.nicovideo.jp/watch/lv350771639)

株式会社セガは、『龍が如く』シリーズの最新グッズ・イベント情報をお伝えする番組「龍スタTV無料案内所#2」を、2026年6月25日（木）20:00よりYouTube Live、ニコニコ生放送にて配信することを決定しました。

本番組は、ガーリィレコードチャンネルをMCに迎え、『龍が如く』シリーズの最新グッズ情報をたっぷりお届けする新番組です。新作グッズを一挙公開するだけでなく、ここでしか聞けないグッズの制作秘話や注目ポイントもお届けします。

第2回配信では、「SEGA STORE TOKYO」1周年記念の新作グッズをたっぷりご紹介！ さらに、「あなたの桐生一馬ベストシーン」をトークテーマに、ガーリィレコードチャンネルのみなさんと賑やかにお送りします。

■番組概要

番組名：【龍スタTV 無料案内所 #02】最新グッズ大特集＆みんなで語る桐生一馬のベストシーン！【2026年6月25日】

放送日時：2026年6月25日（木）20:00～

出演者（敬称略）：

ガーリィレコードチャンネル（高井佳佑、フェニックス、雨野宮将明、太郎）

向大地（『龍が如く』ブランドマーケティング担当）

松田（『龍が如く』グッズ担当）

H城所（『龍が如く』PR担当）

ガーリィレコードチャンネル（高井佳佑、フェニックス、雨野宮将明、太郎）

■『龍が如く』シリーズとは

「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現し、シリーズ累計販売本数は2,770万本／DLを超える作品となっている（※フルゲーム合計）。

◆龍が如くポータルサイト：http://ryu-ga-gotoku.com/

◆龍が如くスタジオ 公式X（エックス）アカウント：https://x.com/ryugagotoku

◆龍が如くスタジオ 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official

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