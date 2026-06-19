鹿島アントラーズのユニフォームパンツへ『SHOWAロゴ』を掲出～昭和産業は、Ｊリーグ創設当初からのオフィシャルパートナーとして鹿島アントラーズを応援～

昭和産業株式会社

昭和産業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員 塚越英行）は、２０２６／２７明治安田Ｊ１リーグより、鹿島アントラーズが着用する公式ユニフォームパンツの前面（左裾）に当社ロゴを掲出することとなりましたので、お知らせいたします。

当社は、Ｊリーグ創設当初よりオフィシャルパートナーとして鹿島アントラーズを応援しております。このたびパートナーシップのさらなる強化の一環として、公式ユニフォームパンツへのロゴ掲出を開始いたします。

グループ経営理念「ひと粒の可能性から、価値をひろげ、日々の幸せを共につくる。」のもと、事業活動を通じて社会課題の解決と持続的な成長を目指しています。今後も鹿島アントラーズとのパートナーシップを通じ、スポーツの力による地域社会の発展に貢献してまいります。

【ロゴ掲出概要】

・掲出開始：２０２６／２７明治安田Ｊ１リーグ

・掲出箇所：鹿島アントラーズ公式ユニフォームパンツ 前面（左裾）

・掲出ロゴ：SHOWAロゴ

https://www.showa-sangyo.co.jp/corporate/

＜本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞

昭和産業株式会社 企画部コーポレート・コミュニケーション室

TEL：03-3257-2042 担当：関口