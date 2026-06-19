株式会社FPS

株式会社FPS（以下、FPS）はこのたび、系統用蓄電池を活用し、需給調整市場（一次調整力オフライン）およびJEPXでの取引を開始いたしました。また、容量市場においても当社が応札した電源について落札が成立したことをお知らせいたします。

FPSはこれまで、特定卸供給事業者（アグリゲーター）として各種電力市場への需給運用体制の整備を進めてまいりました。このたびの需給調整市場およびJEPXでの取引開始、ならびに容量市場での落札は、これまで構築してきた運用基盤を活用し、市場対応力およびアセット運用力のさらなる向上を図る取り組みの一環です。

近年、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、電力需給バランスを柔軟に調整する「調整力」や、安定的な供給力の確保の重要性が高まっています。当社は、蓄電池をはじめとする分散型エネルギーリソースを活用し、電力市場と連携した高度なエネルギーマネジメントを推進しております。

また、このたび容量市場において、当社が運用する蓄電池について落札が成立したことにより、当該蓄電池が将来の安定的な供給力として評価・確保されることとなりました。これにより、中長期的な安定供給に資する事業基盤の強化を進めるとともに、電力系統の安定化および再生可能エネルギーの普及拡大への貢献を目指してまいります。

今後は、需給調整市場、JEPX、容量市場を組み合わせた蓄電池のマルチユース運用を推進し、蓄電池、再生可能エネルギー、EV、デマンドレスポンス（DR）等を統合制御するVPP（Virtual Power Plant）の構築を加速してまいります。

当社は、制度設計や市場環境の変化に適切に対応しながら、電力取引・需給運用機能のさらなる高度化を推進し、安定的な電力供給と持続可能なエネルギー市場の形成に貢献してまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/140000/table/7_1_10980c416b7e1946675f333853728046.jpg?v=202606190551 ]

【株式会社FPS 本件に関するお問い合わせ窓口】

TEL：03-5544-8671 FAX：03-4363-6440

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