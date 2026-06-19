Jリーグ「モンテディオ山形」新スタジアム構想が本格始動！エスコンと同クラブ運営会社が目指す、スポーツとビジネスが融合した地方創生「Rediscovery YAMAGATA」の全貌

株式会社エスコン（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤貴俊）による、新スタジアム構想を推進する株式会社モンテディオフットボールパークへの出資、および株式会社モンテディオ山形の連結子会社化の決定に伴い、両社が目指す「スポーツとビジネスが融合した地方創生」のビジョンと構想計画を発表いたしました。

今回のプロジェクトには、両社代表をはじめとする関係者の強い想いや、協働にいたる背景があります。コンセプトである「Rediscovery YAMAGATA（山形を繋ぐ）」のもと、新スタジアムをハブとして県内全域の「もの・こと・ひと」を繋ぐことで、地域ブランディングへの貢献や交流人口の増加、そして地域が直面する社会課題の解決に向けた「交流・文化発信拠点」の創出を目指しています。

エスコンは、北海道北広島市の「ES CON FIELD HOKKAIDO」周辺開発をはじめ、これまで培ってきた総合デベロッパーとしてのノウハウを最大限に活かし、日常的な賑わいを生み出す多様な都市機能を整備。さらに、観光拠点としての役割や環境に配慮した社会インフラの導入など、山形県が抱える社会課題の解決や持続可能なまちづくりに寄与していく方針です。

また、本プロジェクトには山形県、天童市、山形銀行、山形県サッカー協会をはじめとする、行政・経済・スポーツ界の皆様からも多くの期待が寄せられており、地域一体となった強力な連携体制のもとで取り組んでいます。

不動産総合デベロッパーとして、新スタジアムを核とした持続可能なまちづくりを推進し、地方創生に貢献してまいります。

■新スタジアム構想 概要

事業主体： 株式会社モンテディオフットボールパーク

建設予定地： 山形県総合運動公園特設駐車場内（山形県天童市）

開業時期： 2028年8月（予定）

公式サイト： https://montediofootballpark.co.jp/