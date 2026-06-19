Wide Bandgap Semiconductor Wafers Market(ワイドバンドギャップ半導体ウェハー市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月19に「Wide Bandgap Semiconductor Wafers Market(ワイドバンドギャップ半導体ウェハー市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ワイドバンドギャップ半導体ウェハーに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Wide Bandgap Semiconductor Wafers Market(ワイドバンドギャップ半導体ウェハー市場)の概要
Wide Bandgap Semiconductor Wafers Market(ワイドバンドギャップ半導体ウェハー市場)に関する当社の調査レポートによると、Wide Bandgap Semiconductor Wafers Market(ワイドバンドギャップ半導体ウェハー市場)規模は 2035 年に約 89 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Wide Bandgap Semiconductor Wafers Market(ワイドバンドギャップ半導体ウェハー市場)規模は約 25 億米ドルとなっています。ワイドバンドギャップ半導体ウェハーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 13.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Wide Bandgap Semiconductor Wafers Market(ワイドバンドギャップ半導体ウェハー市場)の拡大は、航続距離の向上を目的として、電気自動車（EV）のトラクションインバーターにSiC（炭化ケイ素）ウェハが採用されるようになったことに起因しています。現在、複数の自動車メーカーが、高級EVおよび量販EVの両方でSiCの採用を拡大しています。
国際エネルギー機関（IEA）によると、2025年の世界EV販売台数は20百万台を超えており、これが先進的なワイドバンドギャップ半導体ウェハへの需要を押し上げています。
さらに、家電製品向けの急速充電器や電源アダプターにおいてGaN（窒化ガリウム）ウェハの利用が増加していることも、市場の成長を後押ししています。Apple、Samsung、Dellといった主要ブランドは、新製品にGaN充電器を同梱して出荷しています。
ワイドバンドギャップ半導体ウェハーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/wide-bandgap-semiconductor-wafers-market/590642466
ワイドバンドギャップ半導体ウェハーに関する市場調査によると、EV（電気自動車）向け急速充電インフラの急速な普及や、データセンターおよびAIインフラへの需要拡大に伴い、同ウェハの市場シェアは拡大すると見込まれています。
一方で、SiC（炭化ケイ素）やGaN（窒化ガリウム）ウェハにおいて、欠陥のない結晶を成長させるための生産能力が限られていることが、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353037/images/bodyimage1】
Wide Bandgap Semiconductor Wafers Market(ワイドバンドギャップ半導体ウェハー市場)セグメンテーションの傾向分析
Wide Bandgap Semiconductor Wafers Market(ワイドバンドギャップ半導体ウェハー市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ワイドバンドギャップ半導体ウェハーの市場調査は、材料タイプ別、ウェハー径別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、デバイスタイプ別、製造技術別と地域別に分割されています。
Wide Bandgap Semiconductor Wafers Market(ワイドバンドギャップ半導体ウェハー市場)の概要
Wide Bandgap Semiconductor Wafers Market(ワイドバンドギャップ半導体ウェハー市場)に関する当社の調査レポートによると、Wide Bandgap Semiconductor Wafers Market(ワイドバンドギャップ半導体ウェハー市場)規模は 2035 年に約 89 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Wide Bandgap Semiconductor Wafers Market(ワイドバンドギャップ半導体ウェハー市場)規模は約 25 億米ドルとなっています。ワイドバンドギャップ半導体ウェハーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 13.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Wide Bandgap Semiconductor Wafers Market(ワイドバンドギャップ半導体ウェハー市場)の拡大は、航続距離の向上を目的として、電気自動車（EV）のトラクションインバーターにSiC（炭化ケイ素）ウェハが採用されるようになったことに起因しています。現在、複数の自動車メーカーが、高級EVおよび量販EVの両方でSiCの採用を拡大しています。
国際エネルギー機関（IEA）によると、2025年の世界EV販売台数は20百万台を超えており、これが先進的なワイドバンドギャップ半導体ウェハへの需要を押し上げています。
さらに、家電製品向けの急速充電器や電源アダプターにおいてGaN（窒化ガリウム）ウェハの利用が増加していることも、市場の成長を後押ししています。Apple、Samsung、Dellといった主要ブランドは、新製品にGaN充電器を同梱して出荷しています。
ワイドバンドギャップ半導体ウェハーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/wide-bandgap-semiconductor-wafers-market/590642466
ワイドバンドギャップ半導体ウェハーに関する市場調査によると、EV（電気自動車）向け急速充電インフラの急速な普及や、データセンターおよびAIインフラへの需要拡大に伴い、同ウェハの市場シェアは拡大すると見込まれています。
一方で、SiC（炭化ケイ素）やGaN（窒化ガリウム）ウェハにおいて、欠陥のない結晶を成長させるための生産能力が限られていることが、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353037/images/bodyimage1】
Wide Bandgap Semiconductor Wafers Market(ワイドバンドギャップ半導体ウェハー市場)セグメンテーションの傾向分析
Wide Bandgap Semiconductor Wafers Market(ワイドバンドギャップ半導体ウェハー市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ワイドバンドギャップ半導体ウェハーの市場調査は、材料タイプ別、ウェハー径別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、デバイスタイプ別、製造技術別と地域別に分割されています。