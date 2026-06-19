ものづくりワールド[東京]2026 7月開催　　　　　　　　　　　　　溶接レス汎用フレームを展示　株式会社ユタカ技研

株式会社ユタカ技研

自動車部品メーカーである株式会社ユタカ技研（本社：静岡県浜松市、代表取締役社長：青島 隆男）は、東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）にて2026年7月1日（水）から7月3日（金）にかけて開催される「ものづくりワールド［東京］2026 機械要素技術展」に出展いたします。

■溶接レス汎用フレーム

【開発の背景】

近年、製造業においては多品種少量生産や設備の柔軟な変更対応が求められており、

従来の溶接構造ではコストやリードタイム、仕様変更対応の面で課題が顕在化しています。

こうした課題を解決するため、当社は溶接レス・低コスト・簡単組立を特長とした

汎用フレームを開発しました。

当初はモビリティ分野向けとして検討を進めてきましたが、開発過程におけるニーズ検証を通じて、

製造設備や物流、各種架台など幅広い分野で活用可能であることがわかり、

現在は汎用フレームとしても展開を進めています。

【製品の特徴】

１. 使用工具は六角レンチのみ。90°回すだけの簡単固定

２. 振動下でも高い締結安定性を確保

３. 分解・再組立が容易で、最小限の部品交換により仕様変更が可能

【今後の展望】

今後は、さまざまな用途への展開を見据え、サイズや接合バリエーションの拡充を進め、

市場ニーズに柔軟に対応できる製品ラインナップの構築を目指してまいります。

製品紹介動画：https://youtu.be/D6zAAPZyuCo?si=pckEgBRtGMgmBmmL

【開催概要】

会期：2026年7月1日（水）～3日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（国際展示場）機械要素技術展

展示会：ものづくりワールド［東京］

入場：無料（来場登録制）※入場には事前登録が必要です。

公式サイト：https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html

【来場者登録はこちら！】

下記URLから事前にご登録が可能です。

https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1685614423271333-PHY

【ユタカ技研について】

当社は、プレス技術および溶接技術などのコア技術を活かし、各種自動車部品の開発・製造を行う

グローバル企業です。主に車載モーター部品、排気システム、トルクコンバータ、

ブレーキディスクなどを手掛けています。近年は、自動車部品で培ったものづくり技術を基盤に、製造現場や社会課題に対応する

新たな製品・事業開発にも注力しています。今後も世界的な視野と創造力で、

お客様に価値ある製品を提供し続けてまいります。

（株式会社ユタカ技研Webサイト：https://www.yutakagiken.co.jp）

【お問い合わせ】

当社および溶接レス汎用フレームに関するお問い合わせ・ご相談は、下記フォームよりご連絡ください。

https://www.yutakagiken.co.jp/contact/index.php