5段階の調色機能で色の再現性に優れた「充電式LED折りたたみライト」を7月に発売

京都機械工具株式会社

総合ハンドツールメーカー京都機械工具株式会社(KTC)(京都府久世郡久御山町/代表取締役社長 伊吹 和彦/証券コード5966)は2026年7月1日より、「充電式LED折りたたみライト（AL815T） 」を発売いたします。

特徴

塗装面の色や磨き後の傷、配線の確認に最適な調色機能を持つ折りたたみ式のLEDライト。

作業内容に合わせて色温度を設定することで、暗所でも対象物の色を正確に再現し、誤認を防ぎます。

また、照らしたい位置に合わせて角度を細かく調整することができ、作業者の視界を見やすく照らし、正確な作業を支えます。

整備作業から板金・塗装、点検・メンテナンス作業まで、あらゆる場面で活用できます。

5段階調色で傷や仕上がりを確認

色温度を調整することで、塗装面の細かな傷や

へこみ、色ムラなどをより見やすくします。

配線作業でライトの光が強く色が飛んでしまう場合、色温度を調整することで、細かい色の違いもはっきり認識することができます。

ライト部の角度は自由自在

スリムライトは上下に180度、軸方向に270度、

自由に角度調整が可能です。

2種のライトで狙った場所を素早く照射

作業に合わせてメインライトとスリムライトの切り替えが可能。それぞれ3段階に調光でき、暗所や奥まった箇所を明るく照らします。

製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8801/table/111_1_7402376e3c64780fce709da9d18086d3.jpg?v=202606190452 ]

明るさ（連続使用時間）

・メインライト強：600lm（4.0h）

・メインライト中：300lm（6.0h）

・メインライト弱：150lm（10.0h）

・スリムライト強：800lm（2.5h）

・スリムライト中：400lm（5.0h）

・スリムライト弱：200lm（10.0h）

仕様

・質量：450g

・サイズ：199(展開時：373)×52×43mm

・点灯パターン／メインライト、スリムライト

・調光段階：6段階（メインライト強・中・弱、スリムライト強・中・弱）

・調色段階：5段階（2700K、3500K、4500K、5500K、6500K）

・充電端子：USB Type-C、充電時間は約4.0時間

製品詳細情報

充電式LED折りたたみライト 製品ページ

https://ktc.jp/catalog/index-category/category-list/(https://ktc.jp/catalog/index-category/category-list/al815t)al815t(https://ktc.jp/catalog/index-category/category-list/al815t)