赤レンガ・アートプラネタリウム(R)「星空を旅する」 2026年8月1日(土)～8月30日(日) 横浜赤レンガ倉庫１号館にて開催決定！

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

4回目となる赤レンガ・アートプラネタリウム(R)

横浜を拠点に世界的に活躍するプラネタリウム・クリエーター 大平貴之が作り出す「MEGASTAR-II」による天から降り注ぐ星々を横浜赤レンガ倉庫でお楽しみいただけます。

今回は「星空を旅する」という新たなテーマのもと開催。

横浜の夜の街から出航し、南国をめぐり、あなたはいつしか闇を超えた異空間へと旅立ちます。

星々の煌めきを全身に感じる中、打ち寄せる波、風、虹、無数の流れ星があなたを迎えます。

声優 斉藤壮馬によるナレーション、作曲家・ピアニスト・即興演奏家のエリック・アーロンによる音楽が大いなる旅を彩り、あなたは新たな景色を見つけるでしょう。

そして旅を経て、ふたたび私たちが棲むこの世界を振り返るとき、きっと私たちの目に映る「今ある世界」は、今までと違った表情で語りかけてくるのです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HiLD5k-MFnA ]

※映像は2025年開催時のものです。

【開催概要】

赤レンガ・アートプラネタリウム(R)「星空を旅する」

2026年8月1日(土)～8月30日(日)

※8月30日(日)は 14:30最終入場

◇会場

横浜赤レンガ倉庫1号館 3Fホール

◇上映時間

10:30～11:00｜11:00～11:30｜11:30～12:00｜12:00～12:30

12:30～13:00｜13:00～13:30｜13:30～14:00｜14:00～14:30

14:30～15:00｜15:00～15:30｜15:30～16:00｜16:00～16:30

16:30～17:00｜17:00～17:30｜17:30～18:00

・計15回

・1回約30分のループ上映/途中入退場可

◇チケット料金

大人（中学生以上）\1,500

小学生以下 \1,000

◇チケット取扱い

teketにて 7月1日(水) 13:00から販売開始

チケットは日時指定、各回定員50名

※詳しくは https://akarenga.yafjp.org/event/art-planetarium2026/ にてご確認ください。

◆プラネタリウム・映像製作：大平貴之（株式会社大平ラボ）

プラネタリウム・クリエーター。1998年、従来の100倍以上の星を映す「MEGASTAR」を発表。2004年、「MEGASTAR-II」がギネス世界記録に認定された。セガトイズと共同開発した世界初の光学式家庭用プラネタリウム「HOMESTAR」シリーズは累計販売台数170万台を突破。2023年、はまぎん こども宇宙科学館に設置した「MEGASTAR-IIA（GIGAMASK搭載機）」が「投影された星の最多数（ワンオフ）」としてギネス世界記録に認定された。国内外へのMEGASTAR 設置のほか、イベントプロデュースや音楽、アートとのコラボなどを積極的に行い、プラネタリウムの新機軸を確立している。文部科学大臣表彰科学技術賞等受賞多数。信条は、「人間は可能は証明できるが不可能は証明できない」。

https://www.megastar.jp/about/#ohira

◆ナレーション：斉藤壮馬

4月22日生まれ、山梨県出身。2008年に行われた第2回81オーディションで優秀賞を受賞し、2013年より81プロデュース所属。デビュー以降数々の作品に出演し、2015年には第9回声優アワードにて新人男優賞を受賞。主な出演作品は『るろうに剣心‐明治剣客浪漫譚‐』(緋村剣心)、『PSYREN‐サイレン‐』(望月朧)、『ブルーロック』(千切豹馬)、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』(ヤマギ・ギルマトン)、『ハイキュー！！』(山口忠)、など。また、2017年にシングル「フィッシュストーリー」でアーティストデビュー。今夏には「斉藤壮馬 Zepp Live Tour "Blue Adolescence"」が予定されている。

◆音楽：エリック・アーロン Eric Aron

作曲家・ピアニスト・即興演奏家。フランス出身。幼少からクラシックピアノに触れ、フランスのコンセルヴァトワール（高等音楽院）を卒業。クラシックからヒーリング、エレクトロミュージックまで幅広く手掛け、数百の楽曲をCMやテレビ番組に提供している。完全即興のソロピアノコンサートでは、全く白紙の状態からステージを始めることのできる稀有な演奏家である。近年では、MEGASTARからインスピレーションを得て「MEGASTAR Symphonies」を作曲。大平貴之が制作したプラネタリウム番組の音楽を数多く担当している。MEGASTARとのコラボコンサートでは、視覚と音楽との相乗効果を狙った新たなジャンルに取り組んでいる。

https://www.ericaron.com/

https://www.youtube.com/@ericaron7621

◆プラネタリウムマシーン：MEGASTAR-II

大平貴之の個人開発によって生み出された超高精細な星空を投影できる移動型光学式プラネタリウムで、1000万個の星を投影可能。人間の視力では見分けられないけれども、確かにそこに存在して輝いている小さな星の一粒一粒。そのようなかすかな存在までをも忠実に映し出すことによって、本物の星空が持つ奥行きと広がりを再現する。大平技研が保有する3機は、パリコレの演出等国内外のイベントで使われている他、ユーミン、BUMP OF CHICKEN、ゆず等のコンサートやミュージックビデオ等でも使われている。業務用のMEGASTARシリーズは世界14ヶ国の科学館や施設に設置されている。

https://www.megastar.jp/

【実施体制】

主催・企画・制作：横浜赤レンガ倉庫1号館（公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）、株式会社大平ラボ

後援：公益財団法人横浜市観光協会、一般社団法人横浜みなとみらい21

協力：ランドマークプラザ・クイーンズタワーA、MARK IS みなとみらい、横浜高速鉄道株式会社

企画協力：KOBAYASHI PRODUCE INC.

【お問い合わせ】

横浜赤レンガ倉庫１号館 [公益財団法人横浜市芸術文化振興財団]

TEL：045-211-1515（10:00～18:00）

Email:yrbw_1@yaf.or.jp

https://akarenga.yafjp.org/