【阪急うめだ本店】南国の風を感じるハンドメイド雑貨やリゾートウェアが大集合！うめだスークで2週連続のハワイイベントを開催

株式会社阪急阪神百貨店

＜第1週＞SUNDAY FUNDAY MARKET2026(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12700700_2067.html)

期間：7月1日(水)～7日(火) ※最終日は午後4時終了 （「Kathy Mom -Aina Hau-」は7月14日(火) 午後4時まで）

場所：阪急うめだ本店 10階 うめだスーク「スークパーク」「スークイベント1・2」

＜第2週＞Ho'ola Hawaii(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12700701_2067.html)

期間：7月8日(水)～14日(火) ※最終日は午後4時終了

場所：阪急うめだ本店 10階 うめだスーク「スークパーク」「スークイベント1」

ハワイの最新情報とローカルなライフスタイルの魅力をお届けする阪急の名物海外催事「ハワイフェア2026」。これに合わせて、阪急うめだ本店 10階 うめだスークでは、7月1日(水)～14日(火)の2週間にわたり、「SUNDAY FUNDAY MARKET2026」および「Ho'ola Hawaii」を開催します。ハワイの自然や文化からインスピレーションを受けた多彩なクリエイターの作品が一堂に会し、お部屋を彩るインテリア雑貨やアクセサリー、ハワイアンキルトやリゾートウェアなど、日常に南国リゾートの気分を取り入れられるアイテムを週替わりでたっぷりとご紹介します。

【第1週】旅に出掛けるようなワクワク感を！楽しい気分を盛り上げるハワイアン雑貨やキルト

第1週の「SUNDAY FUNDAY MARKET2026」では、持つ人が思わず笑顔になる「Quiltsroom」の手作りバッグや、南国の海や空からインスピレーションを受けた「michimalglass」のステンドグラス作品が登場します。また、身につけてハワイを感じる『Shelly jewels』のメッセージジュエリーや、おうち時間を楽しむ『ミウ・ミント・アロハ』のクッションカバーなども登場いたします。

「Quiltsroom」6,820円「michimalglass」3,080円「Shelly jewels」5,500円～「ミウ・ミント・アロハ」4,950円【限定5】

南国気分を味わう！自分だけのオリジナルを作る多彩なワークショップ

会場では、ハワイの風を感じる手作り体験を多数開催します。お好きな色のガラスを選んで「プルメリア」や「ホヌ（ウミガメ）」を作るステンドグラスのワークショップや、「ハワイアンランプシェードづくり」など、自分だけのお気に入りを作れるコンテンツや、多彩なワークショップもご用意。※予約不要

お好きな色のガラスを選んで作るステンドグラス（プルメリア又はホヌ）

開催日時：7月3日(金) 午後2時～ / 7月4日(土) 午前10時～・午後2時～

参加費：プルメリア 3,850円 / ホヌ 5,280円 （※ネックレスにする場合別途紐代、サンキャッチャーにする場合パーツ代が別途必要です）

定員：各日3名様

ハワイアンランプシェードづくり

開催日時：7月1日(水)～7日(火) 各日午前10時～午後7時30分

参加費：7,590円～9,900円 ※3パターンから店頭でお選びいただけます

所要時間：約1時間～1時間30分

定員：6名様

【第2週】ハワイの風に癒されるひととき。心地よいリゾートウェアやフォトアート

「Ho'ola Hawaii」では、ハワイの自然やゆったりとした空気に癒されるようなアイテムを展開します。「Kuulei Hawaii」の上品でカジュアルなムームーやワイドパンツをはじめ、ハワイの美しい風景を切り取った「LINO MAKANI」のフォトパネルや、華やかな花やシェルを組み合わせた大人可愛いアクセサリーなどをご紹介します。

「Kuulei Hawaii」ワンピース 12,800円～「LINO MAKANI」高山求フォトパネル3枚セット 29,700円～

【通期展開】日本を代表するハワイアンキルト作家のブランドが登場

880円～

2週間にわたり、キャシー中島がプロデュースする「Kathy Mom -Aina Hau-（キャシーマム）」が出店。都会で暮らす大人の女性に向けて、日常の中で楽園を感じるタオルハンカチやバスタオルなどを通期で展開します。

※一部、ハワイ州・米国以外の国（地域）で生産または原材料を使用した商品がございます。

※各週とも会場ではワークショップも開催予定です。

※画像はすべてイメージです。

※一部、ご優待・ポイント付与が対象外の商品がございます。

※営業時間が変更になる場合がございます。

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