一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人 日本自動車連盟(JAF)東京支部(支部長 加藤和夫)は、7月26日(日)に開催される「フォーミュラE 2026 TDK Tokyo E-Prix」のチケットを、JAF会員向けプレゼント企画として抽選で1組2名様にプレゼントします。

JAFは、国際自動車連盟(FIA)公認のわが国で唯一の四輪モータースポーツ統轄団体です。フォーミュラEを含むFIA世界選手権の日本開催における支援を行っています。

本企画は、JAF会員に対してプレゼント企画を行うことで、モータースポーツとの関わりを創出し、モータースポーツファン層の拡大を目指します。

■レースの見どころ

お申込みはこちら :https://jaf.link/3SHolyv

本イベントは、2024年に日本初となる公道を使用した本格的レースとして始まりました。第3回目となる2026年大会は、魅力溢れる「東京の夜」を広く世界に発信するため、初のナイトレースとして開催されます。

■イベントの詳細

イベント名 フォーミュラE 2026 TDK Tokyo E-Prix

開催日時 2026年7月26日(日) ※レース開始時間は20時頃を予定しております。

開催場所 東京ビッグサイト（江東区有明3-11-1）周辺

募集定員 1組2名様

応募条件

1．JAFの個人会員もしくは家族会員であること

2．当日、当該チケットの指定座席にてご観戦いただける方

※2名様で隣同士の座席です。

※3歳未満のお子様につきましては、膝上観戦の場合のみチケット不要です。

※16歳未満の方は、18歳以上の方の同伴をお願いいたします。ご同伴の方もチケットが必要です。

応募締切 2026年7月2日(木)17時まで

申込方法 URLからお申込ください。https://jaf.link/3SHolyv