一般社団法人　日本自動車連盟

　一般社団法人　日本自動車連盟(JAF)東京支部(支部長　加藤和夫)は、7月26日(日)に開催される「フォーミュラE 2026 TDK Tokyo E-Prix」のチケットを、JAF会員向けプレゼント企画として抽選で1組2名様にプレゼントします。



　JAFは、国際自動車連盟(FIA)公認のわが国で唯一の四輪モータースポーツ統轄団体です。フォーミュラEを含むFIA世界選手権の日本開催における支援を行っています。


　本企画は、JAF会員に対してプレゼント企画を行うことで、モータースポーツとの関わりを創出し、モータースポーツファン層の拡大を目指します。



お申込みはこちら :
https://jaf.link/3SHolyv

■レースの見どころ

　本イベントは、2024年に日本初となる公道を使用した本格的レースとして始まりました。第3回目となる2026年大会は、魅力溢れる「東京の夜」を広く世界に発信するため、初のナイトレースとして開催されます。


■イベントの詳細

イベント名　フォーミュラE 2026 TDK Tokyo E-Prix


開催日時　2026年7月26日(日)　※レース開始時間は20時頃を予定しております。


開催場所　東京ビッグサイト（江東区有明3-11-1）周辺


募集定員　1組2名様


応募条件　


1．JAFの個人会員もしくは家族会員であること


2．当日、当該チケットの指定座席にてご観戦いただける方


※2名様で隣同士の座席です。


※3歳未満のお子様につきましては、膝上観戦の場合のみチケット不要です。


※16歳未満の方は、18歳以上の方の同伴をお願いいたします。ご同伴の方もチケットが必要です。


応募締切　2026年7月2日(木)17時まで


申込方法　URLからお申込ください。https://jaf.link/3SHolyv