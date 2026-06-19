【JAF東京】JAF会員向けプレゼント企画!東京・有明の公道をフォーミュラカーが走る「フォーミュラE 2026 TDK Tokyo E-Prix」のチケットを1組2名様へプレゼント
一般社団法人 日本自動車連盟
お申込みはこちら :
https://jaf.link/3SHolyv
一般社団法人 日本自動車連盟(JAF)東京支部(支部長 加藤和夫)は、7月26日(日)に開催される「フォーミュラE 2026 TDK Tokyo E-Prix」のチケットを、JAF会員向けプレゼント企画として抽選で1組2名様にプレゼントします。
JAFは、国際自動車連盟(FIA)公認のわが国で唯一の四輪モータースポーツ統轄団体です。フォーミュラEを含むFIA世界選手権の日本開催における支援を行っています。
本企画は、JAF会員に対してプレゼント企画を行うことで、モータースポーツとの関わりを創出し、モータースポーツファン層の拡大を目指します。
お申込みはこちら :
https://jaf.link/3SHolyv
■レースの見どころ
本イベントは、2024年に日本初となる公道を使用した本格的レースとして始まりました。第3回目となる2026年大会は、魅力溢れる「東京の夜」を広く世界に発信するため、初のナイトレースとして開催されます。
■イベントの詳細
イベント名 フォーミュラE 2026 TDK Tokyo E-Prix
開催日時 2026年7月26日(日) ※レース開始時間は20時頃を予定しております。
開催場所 東京ビッグサイト（江東区有明3-11-1）周辺
募集定員 1組2名様
応募条件
1．JAFの個人会員もしくは家族会員であること
2．当日、当該チケットの指定座席にてご観戦いただける方
※2名様で隣同士の座席です。
※3歳未満のお子様につきましては、膝上観戦の場合のみチケット不要です。
※16歳未満の方は、18歳以上の方の同伴をお願いいたします。ご同伴の方もチケットが必要です。
応募締切 2026年7月2日(木)17時まで
申込方法 URLからお申込ください。https://jaf.link/3SHolyv