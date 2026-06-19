ＮＸグループ、宇宙から地球への輸送サービスを開発する「ElevationSpace」に出資

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（社長：堀切智）は、ＮＸグローバルイノベーション投資事業有限責任組合の案件として、宇宙環境利用・回収プラットフォーム事業などを展開する株式会社ElevationSpace（代表取締役CEO：小林稜平 以下、ElevationSpace社）に6月11日（木）に出資しました。

■ ElevationSpace社概要

ElevationSpace社は、「軌道上のヒト・モノをつなぐ交通網を構築する」をビジョンに掲げ、宇宙空間で研究・実験・製造された物資を地球へ回収・輸送するサービスの開発に取り組むスタートアップです。

同社は、微小重力環境での実験と地球への帰還・回収を一体で提供する小型カプセル「ELS-R」や、将来の民間宇宙ステーションなどから物資を高頻度で地球へ輸送する専用カプセル「ELS-RS」の開発を進めています。また、2026年後半以降には、日本初の民間主導による再突入衛星「あおば」の打上げを計画しています。

■ 出資の背景と目的

宇宙産業は、人工衛星の活用に加え、宇宙空間での研究、実験、製造といった新たな用途の拡大を背景に、今後大きな成長が期待されています。一方、宇宙で得られた成果物や物資を地球へ持ち帰るための仕組みはまだ限られており、宇宙利用の拡大に向けた重要な課題となっています。

加えて、国際宇宙ステーション（ISS）は2030年末の運用終了が予定されており、今後は民間宇宙ステーションの活用も見据えた新たな輸送インフラの整備が求められています。こうした中、ElevationSpace社が開発する「ELS-R」「ELS-RS」は、宇宙から地球への回収・輸送を支える基盤として期待されています。

ＮＸグループは、長期ビジョン「グローバル市場で存在感を持つロジスティクスカンパニー」の実現に向け、将来の成長領域における新たな事業機会の創出を進めています。

将来的には、宇宙空間で研究・実験・製造された成果物や物資が地球へ回収され、国内外へ輸送されるなど、宇宙と地上の間で物資が往来する時代の到来が見込まれます。こうした宇宙産業の発展には、打上げ準備から地球帰還後の回収・輸送までを包含するグローバルサプライチェーンの構築が重要となります。

今回の出資を通じて、ＮＸグループがグローバルで培ってきたEnd to Endソリューションのノウハウを活用し、宇宙と地上をつなぐシームレスな輸送のあり方を検討することで、持続可能な宇宙産業の発展に貢献してまいります。

■ 取り組み内容

- 宇宙物流のラストワンマイル構築に向けた協業「ELS-R」および「ELS-RS」の本格運用を見据え、宇宙と地上をつなぐ物流のあり方を共同で検討してまいります。打上げ前後の輸送や、地球帰還後の回収物輸送、最終目的地への配送などを担う、宇宙物流におけるラストワンマイルサービスの構築を目指します。- 物流機能・ノウハウの提供ＮＸグループが国内外で培ってきた輸出入通関、温度・衝撃管理、輸配送、国際物流などの知見を活用し、宇宙輸送物資に適したシームレスな輸送スキームの構築を支援します。宇宙での研究や実験、製造によって生まれた成果物を、安全かつ確実に地上へ届けるための物流機能の高度化に取り組んでまいります。- ElevationSpace社の物流基盤構築に向けた支援今後の事業拡大を見据え、ＮＸグループのグローバルネットワークを活用した国内外における生産物流支援やロジスティクス基盤の整備についても支援します。

ＮＸグループは、今後も国内外のスタートアップ企業との共創を通じて新たな社会価値を創出し、次世代産業の発展と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■代表者コメント

株式会社ElevationSpace 代表取締役CEO 小林稜平氏

「グローバル物流を牽引するＮＸグループ様をパートナーに迎えられたことを大変心強く、嬉しく思います。宇宙で生産された物資を地球へ持ち帰る私たちの『回収・輸送技術』に、ＮＸグループが持つ高度な物流ノウハウを掛け合わせ、宇宙と地上を円滑につなぐ一気通貫の輸送モデルの可能性を広げてまいります。この先駆的な取り組みを契機に、『軌道上のヒト・モノをつなぐ交通網』の構築を加速させ、誰もが宇宙で生活できる世界の実現と、持続可能な宇宙サプライチェーンの発展に貢献してまいります。」

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 コーポレートベンチャリング部長 青浩司

「宇宙産業の成長が期待される中、宇宙で生み出された成果物や物資を地上へ届ける仕組みは、今後ますます重要になると考えています。ElevationSpace社は、宇宙から地球への回収・輸送という重要な領域に挑戦しており、大きな可能性を感じています。今回の出資を通じて連携を深め、持続可能な宇宙産業の発展に貢献してまいります。」

■出資先概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136897/table/158_1_dfb2ec690712a44e374eeffc24a6e481.jpg?v=202606190452 ]

NXグループについて：

NXグループは、1937年の創立以来、モノを運ぶことを通じて人・企業・地域を結び、社会の発展と共に歩んでまいりました。世界57の国と地域に約78,000人の従業員を有するグローバルロジスティクスカンパニーとして、陸・海・空の輸送モードと倉庫・ITを駆使し、高品質なロジスティクスサービスを提供しています。

NXグループの企業メッセージ「We Find the Way」は、どんな状況でも最善の方法を見つけ出し、必ずやり遂げるという私たちの強い意志と自信を表しています。モノを運ぶだけではなく、お客様の未来をともに創造するパートナーとして、持続可能で環境に配慮したサプライチェーンソリューションを提供しています。

当社に関する詳しい説明は https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/ をご覧ください。