『スプラトゥーン レイダース』特大ポスターとイラストカードのダブル付録！ 『電撃Nintendo 2026年8月号』は『ヨッシーとフカシギの図鑑』はじめ注目タイトルの記事が満載で本日6月19日発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) 2ゲーム情報誌『電撃Nintendo 2026年8月号』を、2026年6月19日（金）に刊行いたしました。

今号は『スプラトゥーン レイダース』(任天堂）のダブル付録にご注目ください。

ひとつは、メインビジュアルをあしらったB2サイズの特大ポスター。

そしてもうひとつは、すりみ連合のB5サイズイラストカード。どちらも本誌でしか手に入らない、『スプラトゥーン』シリーズのファン必携のアイテムです。

本誌の特集では、『スプラトゥーン レイダース』最新情報に加え、『Star Fox』『ヨッシーとフカシギの図鑑』 (ともに任天堂)、『冒険家エリオットの千年物語』（スクウェア・エニックス）といった、発売直前・直後のNintendo Switch(TM) 2ゲームタイトルの魅力と遊び方をくわしく紹介。

『Star Fox』

Nintendo Switch(TM) 2で蘇った名作STG。ゲームの流れやシステム、追加要素を徹底解説！

『ヨッシーとフカシギの図鑑』

効率よく生き物の生態を記録するテクニックと、図鑑の機能の使いこなし方を大紹介。

『冒険家エリオットの千年物語』

ストーリー・キャラクター・探索・戦闘、期待の新作アクションRPGの魅力がまるわかり！

連載企画「インディーズ＆ダウンロードタイトル最前線」では、『SAEKO: Giantess Dating Sim』（HYPER REAL）をピックアップ。巨大な女子大生とひとつ屋根の下で恐怖のサバイバル生活を送るという怪作の魅力と、開発の裏側に迫るインタビューをお届け！

そのほか、今年後半に発売される任天堂ソフトラインナップをまとめた「電撃特報 Nintendo Direct 2026.6.9」や『BLUE REFLECTION Quartet: 少女たちのキセキ』(コーエーテクモゲームス）『亰都ザナドゥ -桜花幻舞- Nintendo Switch 2 Edition』(日本ファルコム）ほか、話題の新作ゲームの記事をたっぷりお楽しみいただけます。

Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) 2ユーザーならぜひとも押さえておきたい情報が満載の『電撃Nintendo 2026年8月号』にぜひご注目ください。

(C) Nintendo

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(C) SQUARE ENIX

(C) SAFE HAVN STUDIO. All rights reserved. Licensed to and published by HYPER REAL

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

概要

【書 名】電撃Nintendo 2026年8月号

【発 売 日 】2026年6月19日（金）

【仕 様】オールカラー・AB判・68ページ＋B2判ポスター+B5判カード

【特別定価】990円（本体900円＋税）

【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【発 売】株式会社KADOKAWA

※本誌は2026年6月9日時点の情報に基づいて制作しています。

●詳細・購入はこちら

（KADOKAWAオフィシャルサイト）

https://www.kadokawa.co.jp/product/322512000741/

（Amazon）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H367C1N4

『電撃Nintendo』について

『電撃Nintendo』は、KADOKAWA Game Linkageの「ゲームの電撃」ブランドにおける専門誌です。ゲーム好きの10代後半～20代の男性向けに、Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) 2のゲーム情報を発信しています。「特集主義」が特徴で、人気作・注目作の情報を徹底的に掘り下げた特集企画に高い評価をいただいています。

公式サイト： https://dengekionline.com/nintendo/

公式X（Twitter）： https://X.com/dengekinintendo

株式会社KADOKAWA Game Linkageについて

株式会社KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島 秀介）は、株式会社KADOKAWAの100％子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。



公式サイト： https://kadokawagamelinkage.jp