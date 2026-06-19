茶んた×ヴィレヴァン限定描き下ろしグッズ受注販売開始！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

全人類おすすめ！！茶んた先生にヴィレヴァン描いてもらいました！！

イラストレーター・漫画家の【茶んた】さんに架空のヴィレッジヴァンガードの店舗を想像いただきました。

ヴィレヴァンのごちゃごちゃした店内、癖の強い商品、手書きPOPなど要素を 茶んた先生の世界観で描き下ろしいただきました！！



全人類おすすめ！ アイテムラインナップになっております！！

期間限定となりますので、この機会をお見逃しなく！！



受注期間：2026年６月19日（金）13：00-2026年7月5日（日）23：59まで

【グッズラインナップ】

【商品詳細】

■アクリルジオラマ 全1種 \5,000（税込）

【サイズ】H11×W7.7cm

【素材】アクリル樹脂

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ダイカットアクリルキーホルダー 全5種 各\1,300（税込）

【サイズ】約H7×W5cm

【素材】アクリル樹脂/鉄

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■POP風アクリルバッジ 全3種 \1,200（税込）

【サイズ】約H5.4×W7.5cm

【素材】スチール/ABS/アクリル樹脂/PET

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■グリッター缶バッジ 全2種 各\800（税込）

【サイズ】直径5.7cm

【素材】ブリキ

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ホログラムステッカー 全1種 \800（税込）

【サイズ】H6.5×W4.6cm

【素材】コート紙

■アクリルキーホルダー 全1種 \1,500（税込）

【サイズ】H7×W5.2cm

【素材】アクリル樹脂/鉄

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ガジェットポーチ 全1種 3,500円 （税込）

【サイズ】H7×W9cm

【素材】EVA/PU/亜鉛合金/アルミ

■Tシャツ 全1種（M-XL） \5,500（税込）

【サイズ】

M:身丈70×身幅52×袖丈20×肩巾47cm

L :身丈74×身幅55×袖丈22×肩巾50cm

XL:身丈78×身幅58×袖丈24×肩巾53cm

【素材】

綿

【注意事項】

※商品画像はサンプルとなります。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。

※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【販売店舗】

https://vvstore.jp/feature/detail/22383

【お問い合わせ】

https://vvstore.jp/guide#ec-guide_cont

【関連リンク】

▼【茶んた（chanta）】公式X

https://x.com/Chanta_in_inari

【各種URL】

■ヴィレッジヴァンガード公式HP

https://www.village-v.co.jp/

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■ヴィレッジヴァンガードオンライン

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【ヴィレッジヴァンガード公式X】

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《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

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