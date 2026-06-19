茶んた×ヴィレヴァン限定描き下ろしグッズ受注販売開始！！
全人類おすすめ！！茶んた先生にヴィレヴァン描いてもらいました！！
イラストレーター・漫画家の【茶んた】さんに架空のヴィレッジヴァンガードの店舗を想像いただきました。
ヴィレヴァンのごちゃごちゃした店内、癖の強い商品、手書きPOPなど要素を 茶んた先生の世界観で描き下ろしいただきました！！
全人類おすすめ！ アイテムラインナップになっております！！
期間限定となりますので、この機会をお見逃しなく！！
受注期間：2026年６月19日（金）13：00-2026年7月5日（日）23：59まで
【グッズラインナップ】
【商品詳細】
■アクリルジオラマ 全1種 \5,000（税込）
【サイズ】H11×W7.7cm
【素材】アクリル樹脂
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■ダイカットアクリルキーホルダー 全5種 各\1,300（税込）
【サイズ】約H7×W5cm
【素材】アクリル樹脂/鉄
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■POP風アクリルバッジ 全3種 \1,200（税込）
【サイズ】約H5.4×W7.5cm
【素材】スチール/ABS/アクリル樹脂/PET
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■グリッター缶バッジ 全2種 各\800（税込）
【サイズ】直径5.7cm
【素材】ブリキ
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■ホログラムステッカー 全1種 \800（税込）
【サイズ】H6.5×W4.6cm
【素材】コート紙
■アクリルキーホルダー 全1種 \1,500（税込）
【サイズ】H7×W5.2cm
【素材】アクリル樹脂/鉄
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■ガジェットポーチ 全1種 3,500円 （税込）
【サイズ】H7×W9cm
【素材】EVA/PU/亜鉛合金/アルミ
■Tシャツ 全1種（M-XL） \5,500（税込）
【サイズ】
M:身丈70×身幅52×袖丈20×肩巾47cm
L :身丈74×身幅55×袖丈22×肩巾50cm
XL:身丈78×身幅58×袖丈24×肩巾53cm
【素材】
綿
【注意事項】
※商品画像はサンプルとなります。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。
※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。
【販売店舗】
https://vvstore.jp/feature/detail/22383
【お問い合わせ】
https://vvstore.jp/guide#ec-guide_cont
【関連リンク】
▼【茶んた（chanta）】公式X
https://x.com/Chanta_in_inari
【各種URL】
■ヴィレッジヴァンガード公式HP
https://www.village-v.co.jp/
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■ヴィレッジヴァンガードオンライン
https://vvstore.jp/
【ヴィレッジヴァンガード公式X】
https://x.com/vv__official
【ヴィレッジヴァンガード公式Instagram】
https://www.instagram.com/village_vanguard/
【ヴィレッジヴァンガード公式TikTok】
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
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【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）