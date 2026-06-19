茶んた×ヴィレヴァン限定描き下ろしグッズ受注販売開始！！

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株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション


全人類おすすめ！！茶んた先生にヴィレヴァン描いてもらいました！！



イラストレーター・漫画家の【茶んた】さんに架空のヴィレッジヴァンガードの店舗を想像いただきました。
ヴィレヴァンのごちゃごちゃした店内、癖の強い商品、手書きPOPなど要素を　茶んた先生の世界観で描き下ろしいただきました！！



全人類おすすめ！　アイテムラインナップになっております！！
期間限定となりますので、この機会をお見逃しなく！！

受注期間：2026年６月19日（金）13：00-2026年7月5日（日）23：59まで


【グッズラインナップ】





【商品詳細】



■アクリルジオラマ　全1種　\5,000（税込）




【サイズ】H11×W7.7cm
【素材】アクリル樹脂
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■ダイカットアクリルキーホルダー　全5種　各\1,300（税込）




【サイズ】約H7×W5cm
【素材】アクリル樹脂/鉄
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■POP風アクリルバッジ　全3種　\1,200（税込）




【サイズ】約H5.4×W7.5cm
【素材】スチール/ABS/アクリル樹脂/PET
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■グリッター缶バッジ　全2種　各\800（税込）




【サイズ】直径5.7cm
【素材】ブリキ
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■ホログラムステッカー　全1種　\800（税込）




【サイズ】H6.5×W4.6cm
【素材】コート紙



■アクリルキーホルダー　全1種　\1,500（税込）




【サイズ】H7×W5.2cm
【素材】アクリル樹脂/鉄
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■ガジェットポーチ　全1種　3,500円　（税込）




【サイズ】H7×W9cm


【素材】EVA/PU/亜鉛合金/アルミ　



■Tシャツ　全1種（M-XL）　\5,500（税込）




【サイズ】


M:身丈70×身幅52×袖丈20×肩巾47cm


L :身丈74×身幅55×袖丈22×肩巾50cm


XL:身丈78×身幅58×袖丈24×肩巾53cm


【素材】


綿


【注意事項】



※商品画像はサンプルとなります。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。


※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。


【販売店舗】



https://vvstore.jp/feature/detail/22383


【お問い合わせ】



https://vvstore.jp/guide#ec-guide_cont


【関連リンク】



▼【茶んた（chanta）】公式X
https://x.com/Chanta_in_inari



【各種URL】


■ヴィレッジヴァンガード公式HP


https://www.village-v.co.jp/


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