高千穂交易、日本最大級の製造業展示会「第38回ものづくりワールド[東京]」に出展

高千穂交易株式会社

高千穂交易株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：井出尊信、証券コード：2676、以下「当社」）は、2026年7月1日（水）～3日（金）に開催されるRX Japan株式会社主催の第38回ものづくりワールド[東京]内の第31回「機械要素技術展」に出展することをお知らせします。当社は、高精度や高品質な点に優れ、海外で大きなシェアをもつ伝導部品や加工技術製品といった機構部品ソリューションを紹介します。

【ものづくりワールドとは】

ものづくりワールド機械要素技術展

日本最大級の製造業の展示会「ものづくりワールド」は、IT、DX製品、部品、設備、装置、計測製品などを扱う企業が世界中から出展し、国内外の製造業の設計、開発、製造、生産技術、購買、情報システム部門の方々と活発に商談が行われる展示会です。製造業の最先端事例が学べるセミナーも見どころの一つです。本展は製品カテゴリーごとに12の展示会で構成されています。多数の製品が一堂に出展され、情報収集やサービス比較、デモ体験などが可能です。

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50833/table/110_1_2dd9838a1f01ce698de84ac776d8d5be.jpg?v=202606190452 ]

※ご来場には入場登録が必要です。以下URLよりご登録ください。

入場用バッジ登録フォーム｜ものづくりワールド[東京] (manufacturing-world.jp)(https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1702934695372471-OJ5)

【当社の展示内容】

産業機器メーカーの皆様にお役に立てる伝導部品や加工技術製品を展示します。

FA機器向けの減速機やロボットケーブルガイド、ラックギアをはじめ、高機能樹脂加工品など、高精度や高品質な点において海外で大きなシェアをもつ、優れた製品の数々をご紹介いたします。

- ロボットケーブルガイド（HANSHIN ROBOCHAIN製品）(https://www.takachiho-kk.co.jp/prod/mechanical/cable/hanshinrobochain/)半導体・クリーンルーム・ディスプレー関連産業で求められているHANSHIN ROBOCHAINのケーブルガイドです。低粉塵、低騒音モデルも提供し、クリーンルーム最高ランク（Class1）の認証を獲得しています。- ラックギア (YYC製品・他)(https://www.takachiho-kk.co.jp/prod/mechanical/bearing_chokudo/yyc/)40年の歴史を持ち、工作機械用高精度ヘリカルラックギアはアジア1位の市場シェア。世界50か国へ輸出しています。- 減速機（STOBER製品）(https://www.takachiho-kk.co.jp/prod/mechanical/bearing_chokudo/stober/)世界中で各種産業用装置、工作・搬送装置などの高精度・高速・高耐久が要求されるアプリケーションにおいて実績があります。要求の厳しい環境に適した高い耐久性を持ち、正確な位置制御や速度制御を可能にします。- 高機能プラスチック加工品（ロシュリング製品）(https://www.takachiho-kk.co.jp/prod/mechanical/roechling-plastics/)プラスチック半製品分野の世界シェアNo.1メーカーです。熱可塑性高機能プラスチック製のシートや丸棒、プロファイルなど、当社はロシュリング社の半製品を加工し、完成品としてお客様にご提供します。- アクセスハードウェア（Southco製品）(https://www.takachiho-kk.co.jp/prod/mechanical/southco/)コンプレッションラッチ、ヒンジ、モニターアームなど、日々人々が機械に触れる場所に使用される機構部品を通じて、安全かつ効率的な組み立て、機器の操作性向上を実現します。- 重荷重用スライドレール（Sliding Systems製品）(https://www.takachiho-kk.co.jp/prod/mechanical/slide/slidingsystems/)最大2tの重荷重対応を専門としており、製品は主に自動化産業、特殊車両、航空宇宙および防衛で使用されています。ロボットケーブルガイド

ラックギア

減速機

高機能プラスチック加工品

アクセスハードウェア

重荷重用スライドレール

高千穂交易株式会社について（Webサイト：https://corp.takachiho-kk.co.jp）

高千穂交易は、「技術の力と、人へのやさしさで、空間に『新しい必要』をつくる。」をパーパスに掲げる1952年創業の技術商社です。ビジネスセキュリティ（商品監視、入退室管理、サイバーセキュリティなど）、エレクトロメカニクス（半導体・機構部品）の事業領域で、コンサルティングから開発・設計、設置、保守サービスまでをワンストップで提供しています。