鈴与、鈴与カーゴネット 第1回日本物流大賞にて「奨励賞」を2件受賞

鈴与株式会社

鈴与株式会社（本社：静岡市清水区、代表取締役社長：鈴木健一郎、以下 当社）と当社グループ会社である鈴与カーゴネット株式会社（本社：静岡市清水区、代表取締役社長：澤入哲雄、以下 鈴与カーゴネット）は、株式会社ヤマタネ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：河原田岩夫、以下 ヤマタネ）、株式会社ヤマタネロジスティクス（本社：東京都江東区、代表取締役社長：柴崎崇、 以下 ヤマタネロジスティクス）との取り組み、ならびに大王製紙株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：若林褚房、以下 大王製紙）、ダイオーロジスティクス株式会社（本社：愛媛県四国中央市、代表取締役社長：添田裕丈、以下 ダイオーロジスティクス）との取り組みの計2案件について、一般社団法人 日本物流団体連合会が主催する「第1回日本物流大賞※」 にて「奨励賞」を受賞しました。

今回の受賞は、海上モーダルシフトと陸上輸送を組み合わせ、環境負荷低減と物流現場の負荷軽減および効率化を実現した取り組みとして評価されたものです。

※本賞は、旧「物流環境大賞」および旧「モーダルシフト優良事業者大賞表彰」を発展的に統合して新たに創設された表彰です。従来の「環境負荷低減」や「モーダルシフト」に加え、「事業者間連携・先進技術活用・働き方改革貢献」など、持続可能な物流の実現に向けた優れた取り組みを広く顕彰するものです。

受賞案件 概要

受賞案件１.

案件名：青森県各生産地から千葉県印西市までのRORO船輸送への転換

～秋田県・宮城県の各生産地から千葉県印西市への玄米幹線輸送における3軸トレーラーを

使用した車両大型化～

受賞者：鈴与、鈴与カーゴネット、ヤマタネ、ヤマタネロジスティクス

内容：東北各地から千葉県向けの玄米輸送において、従来は各産地から千葉県まで10t車によるバラ積みの陸上輸送を行っていましたが、産地ごとに積載率のばらつきが生じていました。そこで、全量をパレット化した上で以下の通り輸送体制を見直しました。

・青森県 → 千葉県：10t車から3軸トレーラーへ切り替え、

八戸港～川崎港間でRORO船(フェリ ー輸送)による海上輸送に転換

・秋田県・宮城県 → 千葉県：仙台市で10t車から3軸トレーラーに積み替え・集約のうえ輸送

本取り組みにより、輸送効率の向上、環境負荷の低減、労働負荷の軽減を同時に実現することができました。

成果：

・CO2排出量14.6t（38.8％）削減

・ドライバー運転時間約164時間（30.7％）削減

・パレット化による荷降ろし作業の省力化

・3 軸トレーラー化による使用台数の半減

受賞案件２.

案件名:トレーラー輸送へのロットアップによる車両手配台数削減とRORO船活用型モーダルシフト

の取り組み ―さくら市・いわき市～松原市間輸送―

受賞者：鈴与、鈴与カーゴネット、大王製紙、ダイオーロジスティクス

内容：福島県・栃木県から大阪府向けの紙加工品輸送において、従来の10t トラックによる陸上輸送をトレーラー化により出荷ロットを大型化し、車両手配台数を大幅に削減しました。あわせて、東京港～大阪港の区間をRORO船(フェリー)輸送へ切り替える海上モーダルシフトに取り組むことでトラックの走行距離を大幅に短縮し、CO2排出量削減とドライバー拘束時間の削減を同時に実現しました。トレーラーの入庫ができない納品先が多い近畿エリアでは、大阪府松原市内の倉庫をストックポイントとして活用し、在庫の集約と配送網の再編を実施しました。これにより、輸送効率化とラストマイル配送の柔軟性を両立した輸送体制を構築しました。

成果：

・CO2排出量83.2t削減

・車両台数123台削減

・ドライバー運転時間837時間削減

鈴与および鈴与カーゴネットは、今後も荷主の皆さまと連携しながら物流課題の解決に取り組み、持続可能で効率的な物流の実現に貢献してまいります。

■鈴与株式会社について

1801 年に清水港(静岡市清水区)で廻船問屋として創業し、2021 年に創業 220 周年を迎えました。国際戦略港湾である清水港をベースに、国内物流企業のなかでもトップクラスである全国147拠点、海外 23拠点を展開。「課題解決力」「現場力」「価値創造力」を強みに、倉庫・運輸・国際物流などあらゆる物流ニーズに対応しています。物流のほか、商流・建設・食品・航空事業など 7 つの事業を展開する「鈴与グループ」のリーディングカンパニーとして、経営の拠りどころである「共生 (ともいき)」の精神のもと、地方創生にも積極的に取り組んでいます。

・創業：1801年

・代表者：代表取締役社長 鈴木健一郎

・所在地：静岡県静岡市清水区入船町11-1

・従業員数：1,168人 ※2025年8月31日時点

・事業内容：総合物流業

・URL：https://www.suzuyo.co.jp/

・公式X ：@suzuyo_official(https://x.com/suzuyo_official)

■鈴与カーゴネット株式会社について

・代表者 : 代表取締役社長 澤入 哲雄

・所在地 : 静岡県静岡市清水区清開三丁目4番21号

・設立日 : 2003年11月25日

・事業内容 :貨物利用運送事業 一般貨物自動車運送事業

・URL：https://www.suzuyo-scn.co.jp/ (https://www.suzuyo-scn.co.jp/)

■ヤマタネグループについて

1924 年に東京都江東区にて廻米問屋として創業し、2024年に創業100周年を迎えた、物流・食品・情報・不動産を４つの事業の柱とする総合サービス企業です。物流事業では、最新設備を誇る物流センターを首都圏・近畿圏に構え、倉庫業を中心とする総合物流サービスを展開しています。また、サステナビリティ経営における取り組み重点テーマとして「環境に配慮した事業活動の推進」を掲げ、物流サービスを通じた持続可能な社会への貢献に取り組んでいます。

■大王グループについて

1943 年に愛媛県四国中央市で創業した大王製紙株式会社を中核とする企業グループです。 紙パルプ製品をはじめ、「エリエール」ブランドの衛生用紙や紙加工品などを製造・販売しています。さらに、グループ会社であるダイオーロジスティクス株式会社を中心に物流機能を有し、製造から物流まで一体となったサプライチェーンを構築しています。経営理念「世界中の人々へやさしい未来をつむぐ」の実現を目指し、環境負荷低減や効率的な物流体制の構築など、事業活動を通じて持続可能な社会の実現と社会課題の解決に取り組んでいます。