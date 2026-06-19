サマンサタバサプチチョイスから『スター・ウォーズ』コレクションを発売！
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド(代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京品川区)は、『Samantha Thavasa Petit Choice(サマンサタバサプチチョイス)』から、
映画「スター・ウォーズ」シリーズから
『スター・ウォーズ』に登場するキャラクターをイメージしたお財布や、
『スター・ウォーズ』の世界観をイメージしたトートバッグ、
ポーチチャーム、バッグチャーム、ファスナーチャーム、のアイテムを販売する。
■販売スケジュール
・6月19日 (金)～ サマンサタバサプチチョイス公式オンラインショップにて
先行予約スタート。
・6月20日 (土)～ サマンサタバサプチチョイス店舗にて予約スタート。
・6月26日 (金)～ サマンサタバサプチチョイス公式オンラインショップ、
サマンサタバサプチチョイス店舗にて発売。
■『スター・ウォーズ』コレクション 特集ページはこちら
https://www.samantha.co.jp/shop/e/epb2606a1/
■『スター・ウォーズ』コレクション折財布 \-24,200-
「ルーク・スカイウォーカー」、「オビ＝ワン・ケノービ」、「ダース・ベイダー」
それぞれのキャラクターが使用しているライトセーバーを
イメージした金具をデザイン。
裏地もライトセーバーのカラーリングを使用。
「ルーク・スカイウォーカー」
「オビ＝ワン・ケノービ」
「ダース・ベイダー」
■『スター・ウォーズ』コレクションポーチチャーム \12,100-
宇宙船であるミレニアム・ファルコンをイメージしたポーチ。
立体感のあるデザインはリアル感があり、
チェーンが付属しているのでバッグチャームとしても使用可能。
■『スター・ウォーズ』コレクションチャームファスナーチャーム \4,400-バッグチャーム \6,600-
ファスナーチャームは「ダース・ベイダー」、「ストームトルーパー」のフェイスを
モチーフにしたデザイン。
ロゴのチャームは揺れる仕様。
バッグチャームは「R2-D2」と「C-3PO」が仲良く佇んでいる、
愛らしいデザインがポイント。
チェーンには色が異なるスターモチーフを使用することで
『スター・ウォーズ』の世界感を表現。
■『スター・ウォーズ』コレクショントートバッグ \15,400-
「R2-D2」のアートに“STAR WARS”のロゴを
大きくデザインしたインパクトのあるデザイン。
内装はポケットが１つ付いており、ちょっとした小物などが収納でき、
上部はマグネットホックで留められます。
側面にはSamantha Thavasa Petit Choiceのロゴ入り。
■『スター・ウォーズ』コレクション 特集ページはこちら
https://www.samantha.co.jp/shop/e/epb2606a1/
■サマンサタバサプチチョイス HP
https://www.samantha.co.jp/Samantha_Thavasa_Petit_Choice/
■会社概要
商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
代表取締役社長：古屋 幸二
設立：1994年3月10日
事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売
URL：https://samanthathavasa.com