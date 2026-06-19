サマンサタバサプチチョイスから『スター・ウォーズ』コレクションを発売！

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株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド




株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド(代表取締役社長：古屋　幸二、所在地：東京品川区)は、『Samantha Thavasa Petit Choice(サマンサタバサプチチョイス)』から、


映画「スター・ウォーズ」シリーズから


『スター・ウォーズ』に登場するキャラクターをイメージしたお財布や、


『スター・ウォーズ』の世界観をイメージしたトートバッグ、


ポーチチャーム、バッグチャーム、ファスナーチャーム、のアイテムを販売する。




■販売スケジュール


・6月19日 (金)～ サマンサタバサプチチョイス公式オンラインショップにて


先行予約スタート。


・6月20日 (土)～ サマンサタバサプチチョイス店舗にて予約スタート。


・6月26日 (金)～ サマンサタバサプチチョイス公式オンラインショップ、


サマンサタバサプチチョイス店舗にて発売。




■『スター・ウォーズ』コレクション 特集ページはこちら


https://www.samantha.co.jp/shop/e/epb2606a1/



■『スター・ウォーズ』コレクション折財布 \-24,200-

「ルーク・スカイウォーカー」、「オビ＝ワン・ケノービ」、「ダース・ベイダー」


それぞれのキャラクターが使用しているライトセーバーを


イメージした金具をデザイン。


裏地もライトセーバーのカラーリングを使用。





「ルーク・スカイウォーカー」




「オビ＝ワン・ケノービ」




「ダース・ベイダー」


■『スター・ウォーズ』コレクションポーチチャーム \12,100-







宇宙船であるミレニアム・ファルコンをイメージしたポーチ。


立体感のあるデザインはリアル感があり、


チェーンが付属しているのでバッグチャームとしても使用可能。



■『スター・ウォーズ』コレクションチャームファスナーチャーム \4,400-バッグチャーム \6,600-





ファスナーチャームは「ダース・ベイダー」、「ストームトルーパー」のフェイスを


モチーフにしたデザイン。


ロゴのチャームは揺れる仕様。






バッグチャームは「R2-D2」と「C-3PO」が仲良く佇んでいる、


愛らしいデザインがポイント。


チェーンには色が異なるスターモチーフを使用することで


『スター・ウォーズ』の世界感を表現。



■『スター・ウォーズ』コレクショントートバッグ \15,400-







「R2-D2」のアートに“STAR WARS”のロゴを


大きくデザインしたインパクトのあるデザイン。


内装はポケットが１つ付いており、ちょっとした小物などが収納でき、


上部はマグネットホックで留められます。


側面にはSamantha Thavasa Petit Choiceのロゴ入り。



■『スター・ウォーズ』コレクション 特集ページはこちら


https://www.samantha.co.jp/shop/e/epb2606a1/



■サマンサタバサプチチョイス HP


https://www.samantha.co.jp/Samantha_Thavasa_Petit_Choice/



■会社概要


商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


代表取締役社長：古屋 幸二


設立：1994年3月10日


事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売


URL：https://samanthathavasa.com