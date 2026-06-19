島根県・雲南市と連携！ 食事付き学生マンションで地方創生イベントを開催！ 地域の魅力に触れ、課題に挑む現地インターンシップを紹介

株式会社ジェイ・エス・ビー

UniLife(ユニライフ)のブランドで全国の学生マンションの企画開発・仲介斡旋・運営管理までをトータルで行う株式会社ジェイ・エス・ビー(本社：京都府京都市、代表取締役社長：森 高広 以下、当社)は、島根県および島根県雲南市と連携し、当社が運営する大阪市内の食事付き学生マンションの食堂スペースにて雲南市の魅力と課題、そして同市が地方創生に向けて取り組む大学生対象のプログラムを紹介する地方創生イベントを開催しました。

【他では得られない経験・挑戦の機会を提供】

当社が島根県と共に本イベントで紹介した雲南市は、豊かな自然と歴史が共存する魅力ある地域であると同時に、人口減少や高齢化が日本のおよそ25年先をいく「課題先進地」という側面を持っており、「課題解決先進地」となるべく、全国に先駆けて地方創生に向けた積極的な活動を行っています。

その先導的な役割を果たす雲南市は、全国の大学生が地域を学びの場とし、インターンシップやフィールドワークを通じてチャレンジを行い、地域課題を解決する人材へと成長するためのプロジェクト「雲南コミュニティキャンパス（U.C.C）」を主催しており、行政や地元企業、地域の人々と地域の魅力や課題について様々なアクションを起こす約1ヶ月間にわたるインターン形式の職業・生活体験や、1泊2日で現地のリアルに触れる体験プログラムを提供しています。

今回のイベントは、実際の運営者や長期インターン参加者から直接話を聞くことで、入居学生が新たな視点や興味を抱くきっかけにしてほしい、そして実際に現地を訪れ、他では得られない経験や成長の機会を掴んでほしいという想いから企画されました。

【当日の様子】

昨年の京都に続き、2回目（大阪では初）の開催となった今回は、交流のある近隣の当社学生マンションの入居者からも多数の応募があり、定員を超える25名が参加しました。

内訳は1年生の参加が19名、2年生が6名、大半の参加理由が、「特別な体験を今後の就活に生かしたい」、「地方活性に興味がある」、などとなっており、就職活動の早期化と地方創生への関心の高さがうかがえます。

イベントでは、まずアイスブレイクとして、参加者が主体的に頭や体を動かすワークを取り入れ、会場が温まったところで「雲南市」の紹介へと移りました。

普段、あまり馴染みのない同市が、豊かな自然と歴史が共存する美しい景観を持つ一方で、人口減少や高齢化が進む地域であること、だからこそ「課題解決先進地」の実現を目指し、様々な出会いやきっかけを生み出していることが語られました。その活動のひとつである学生を対象としたインターンシップの説明では、地元企業と連携した地域課題への多角的なチャレンジやその成果が紹介され、実際の参加学生から直接話を聞く機会も設けられました。

最後に、これまでの話を踏まえて「これからの大学生活でチャレンジすること」を一人ひとりが宣言するワークを行い、お互いの決意を共有したところで、イベント前半が終了しました。

【ランチ交流会】

イベント後半では、ランチ交流会を実施しました。島根県産の食材をたっぷり使い、食堂スタッフによる手作りの料理が振舞われました。蕎麦・米・しじみは島根県さまよりご提供いただきました。食事をしながら、料理のことや実際にインターンシップに参加したときのこと、自身がチャレンジしたいことなど、会話が弾む賑やかな時間でした。

＜御膳メニュー＞

・しじみ汁（宍道湖しじみ）

・うずめ飯

・出雲蕎麦・島根牛の焼肉

・旬の野菜天

＜ビュッフェメニュー＞

・島根県産仁多米のおにぎり

・和菓子

・出雲蕎麦のお替り

【参加した入居者の感想】

「実際に雲南に行ってみたい」「自分もインターンシップを通じて社会課題を解決したい」

「島根県の料理が美味しかった」「入居者間で仲良くなれてよかった」等など

【イベントの概要】

日 時：2026年5月16 日（土）11：00～13：10

場 所：食事付き学生マンション「学生会館 ルリエクラ大阪緑橋」食堂スペース

参 加：当社運営の学生マンションの入居者 25名（1年生19名、2年生6名）

島根県大阪事務所・雲南市・一般社団法人umiの職員様、当社スタッフ

＜当日のタイムテーブル＞

11：00 開会の挨拶、主旨説明、

雲南市の魅力と課題説明、アイスブレイク（グループワーク）

UmiとU.C.Cについて紹介

大学生活チャレンジ宣言（グループワーク）

12：15 ランチ交流会（島根県産の食材を使った料理）

13：00 閉会の挨拶、アンケート回収

13：10 終了

雲南市：https://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/

まちまるごとインターンシップ運営 一般社団法人umi ：https://umiumu.com/

【株式会社ジェイ・エス・ビー】

本社所在地：京都府京都市下京区因幡堂町655番地

創 業： 1976年12月

上 場： 東証プライム（証券コード3480）

代 表： 代表取締役社長 森 高広

U R L： https://www.jsb.co.jp/

全国の学生マンション検索サイト: https://unilife.co.jp/

ジェイ・エス・ビーグループは1976年の創業以来、全国で学生マンションの運営管理を手掛け、現在では北海道から沖縄まで学生向け賃貸仲介店舗「UniLife（ユニライフ）」85店舗を展開、2026年４月時点で103,040室を管理しています。近年では、食事や家具家電付きの住まいの提供や、学生の「学び・成長」を支援する取り組みに力を入れています。