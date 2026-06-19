【中国割烹旅館 掬水亭】都心から約50分で大自然の夜空を楽しむ「親子で夏の星空観察イベント」を開催【開催日】 2026年8月7日（金）

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

中国割烹旅館 掬水亭（所在地：埼玉県所沢市山口2942、総支配人：竹入 学）は、総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（所在地：埼玉県所沢市東所沢）とタイアップし、昨年好評を博した星空イベントの内容を拡充し、「親子で夏の星空観察イベント」として2026年8月7日（金）に開催いたします。

本イベントは、お子さまの夏休み期間の自由研究や学習ニーズに応える体験型イベントとして、星空観察に加え、手作り望遠鏡キット付き。日帰りで気軽に参加できるファミリー向けイベントとして、小さなお子さまにもお楽しみいただけます。

レストランでのお食事、食後には手作り望遠鏡を持って星空観察へと続く、親子でゆったり楽しめる夏の夜の過ごし方をご提案。また、お食事付プラン以外にも、大浴場と星空観察会がセットになったプランをご用意しており、ご利用時間帯や過ごし方に応じてお楽しみいただけます。都心から約50分とは思えない自然環境の中で、それぞれのニーズに合わせた夜の過ごし方をお選びいただけます。また、悪天候時には屋内プログラムへ切り替え、天候に左右されず楽しめる内容をご用意。星空講座やクイズ大会など、遊びながら学べる体験コンテンツを通して、自由研究にも役立つ星や宇宙の知識をお持ち帰りいただけます。

今後も掬水亭では、四季折々の自然を活かした体験を通じて、親子で楽しめる学びの場を提供していきます。

星空ガイドと楽しむ「親子で夏の星空観察イベント」のポイント

🌟 星空ガイドと楽しむ本格的な星空観察（天体観測）

ビクセンの星空ガイドとともに、夏の星座を観察。望遠鏡や双眼鏡を使いながら、星の見つけ方や宇宙のしくみをわかりやすく解説し、初めてでも楽しめる本格的な星空観察体験を提供します。

🌟 自由研究にもつながる手作り望遠鏡キット付き（小学生のお子さま限定）

オリジナルの望遠鏡を制作できるキット付き。完成後制作した望遠鏡は実際の観察に活用いただけます。工作＋観察を組み合わせた自由研究テーマとして活用できる体験型コンテンツです。

🌟 選べる楽しみ方！食事・大浴場と組み合わせた夜の体験

レストラン利用後に参加できるプランのほか、大浴場利用と組み合わせたプランもご用意。食事を楽しみたい方、リフレッシュしたい方など、それぞれの過ごし方に合わせて選べるのが魅力で、気軽に夏の夜の特別な時間を満喫いただけます。

星空ガイドと楽しむ「親子で夏の星空観察イベント」概要

星空観察イメージ星空イメージ

【開催日時】 2026年8月7日（金）

1部 8:30P.M.～9:15P.M.

2部 9:30P.M.～10:15P.M.

※雨天時、室内イベントに変更

【Web サイト】 https://www.princehotels.co.jp/kikusuitei/facility/event/stargazing

【お問合せ】 宿泊予約係TEL：04-2925-7111（受付時間：10:00A.M.～6:00P.M.）

レストラン予約係 TEL：04-2925-7114（10:00A.M.～6:00P.M.）

星空観察イベント イメージ１.レストラン天外天セット

夕食をお楽しみいただいた後、星空観察会へご参加いただけるプランです。お食事の余韻に包まれながら、夏の夜風を感じつつ星空を見上げる、この季節ならではの特別なひとときをご体感いただけます。

【時間】1部8:30P.M.～9:15P.M.

【料金】おひとりさま\5,500(サービス料・消費税込)

【内容】

✧夕食（麺セット） ※6:30P.M.～/7:00P.M.～/7:30P.M.～

✧星空観察イベント

✧手作り望遠鏡キット付き（小学生のお子さま限定）

【URL】https://www.princehotels.co.jp/kikusuitei/plan/tengaiten/summer/event_mealset

【お問合せ】レストラン予約係 TEL：04-2925-7114（10:00A.M.～6:00P.M.）

店内イメージ２.大浴場 狭山の茶湯セット

日帰りご利用が通常7:00P.M.までのところ、12:00MID.までご利用いただける入浴券付きのプランです。星空観察会を楽しんだあとに、石造りの広々とした湯船や香り立つ茶の湯のお風呂で温まり、心身ともにリフレッシュいただけます。

【時間】2部9:30P.M.～10:15P.M.

【料金】おひとりさま\3,200

【内容】

✧大浴場入浴セット（タオルセット付）※12：00MID までご利用いただけます

✧星空観察イベント

✧手作り望遠鏡キット付き（小学生のお子さま限定）

【URL】https://www.princehotels.co.jp/kikusuitei/facility/dayspa/

【お問合せ】宿泊予約係TEL：04-2925-7111（受付時間：10:00A.M.～6:00P.M.）

手作り大浴場 イメージ[表: https://prtimes.jp/data/corp/24668/table/3769_1_58336319b5a466386b0f4a4630be5ca1.jpg?v=202606190452 ]株式会社ビクセンについて

株式会社ビクセンは、埼玉県所沢市に本社を置く天体望遠鏡や双眼鏡、顕微鏡などの総合光学機器メーカー及びそのブランド名である。「星空を楽しみたくなる」時代や文化を作り出すことを目指し、「星を見せる会社」になるというビジョンを掲げている。

※写真はイメージです。※プランはご利用の3日前までにご予約ください。※当社のレストラン、宴会場などにおける食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。 ※仕入れ状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。※上記内容はリリース時点（6月19日）の情報であり、変更となる場合もございます。

今後の展望

中国割烹旅館 掬水亭では今回の「親子で夏の星空観察イベント」にとどまらず、四季折々の自然や地域ならではの魅力を生かした体験企画を今後も展開してまいります。春は自然探索やネイチャー体験、夏はBBQ や星空観察、秋は紅葉や旬の味覚、冬は湖や月・星を楽しむ企画・・・といった豊かな自然環境を舞台に、ここでしか味わえない滞在体験を提供してまいります。

中国割烹旅館 掬水亭

多摩湖のほとりに佇む「中国割烹旅館 掬水亭」は、1990年9月28日の開業から35周年を迎えた湖畔の宿で、コンセプトは「近くて、湯ったり私の“ご褒美”時間」。都心から約50分の利便性と、湖畔ならではの静けさが魅力です。

その名は唐代の詩人・于良史の一句「掬水月在手（みずをきくすれば つき てにあり）」に由来。手のひらに掬った水の中に映る月の美しい情景を表すこの詩のように、隣接する多摩湖は「日本百名月」に認定され、湖上に浮かぶ月や月光に照らされた水面、遠くの街明かりが織りなす風景はまるで絵画のようです。建築は日本建築界の重鎮・池原義郎氏による設計。三角屋根を配した洋風のシルエットに繊細な鉄骨をあしらい、自然に調和しながらも印象的な存在感を放っています。

全室レイクビューの客室からは、穏やかな多摩湖を一望。晴れた日には遠く富士山も望め、刻々と移ろう景色と共に心ほどけるひとときをお過ごしいただけます。館内には「レストラン 天外天」、広々とした石造りの大浴場「狭山の茶湯」、サウナなどを備え、四季折々の自然と湖畔の風景もお楽しみいただけます。

【所在地】 〒359-1145 埼玉県所沢市山口2942

【電話】 04-2925-7111

【客室数】 21室

【料金】 1泊\21,280より（1室2名利用時、税・サービス料込、食事別）

【アクセス】

▸電車

西武山口線「西武園ゆうえんち」駅から徒歩1分

池袋駅・西武新宿駅から西武鉄道利用で約50分

▸車

関越道 所沢IC から約30分／圏央道 入間IC から約20分

【Web サイト】https://www.princehotels.co.jp/kikusuitei/

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=XA818ySfDgc ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=3JjLm358wxk ][動画3: https://www.youtube.com/watch?v=5B_C-xGKnkI ]