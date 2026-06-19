夏の夜風が心地よいホテルの中庭で。「The BEER TERRACE 2026」を6月26日より開催！

株式会社長寿荘

『ホテルテラスザガーデン水戸』(住所:茨城県水戸市／総支配人:上西卓哉／客室数:164)は、2026年6月26日(金)から9月22日(火)までの期間限定で「The BEER TERRACE 2026」を開催いたします。

開放感あふれるホテルの中庭を舞台に、南イタリアをイメージした前菜やグリル料理、パスタなどを大皿でシェアしながら楽しむ4つのプランをご用意いたしました。

ご友人やご家族、職場の仲間と料理を囲みながら、ゆったりとした夏の夜をお過ごしいただけます。

全プラン120分フリードリンク付きで、イタリア生まれのプレミアムビール「PERONI(ペローニ)」も飲み放題でお楽しみいただけます。

夏の夜風を感じながら、ホテルならではの上質なビアテラスをお楽しみください。

■ A パスタプラン

おひとり様\6,000

レモンの香りとしらすの旨みが調和するアーリオ・オーリオ スパゲティーニをメインにご用意。夏らしい味わいをお楽しみいただけるプランです。

・南イタリア風前菜盛り合わせ

・ナポリ名物！ゼッポリーニ

・しらすとズッキーニ、トマトのアーリオ・オーリオ スパゲティーニ

・ピスタチオジェラート

■ B シーフードプラン

おひとり様 6,500円

海老やムール貝などの魚介を豪快に盛り込んだシーフードグリルがメイン。魚介の旨みを存分に味わえる、夏らしい人気プランです。

・南イタリア風前菜盛り合わせ

・ナポリ名物！ゼッポリーニ

・ペンネアラビアータ

・シーフードグリル

■ C-カルネプラン

おひとり様\7,000

スペアリブとローストチキンをメインに据えた肉料理中心のプラン。香ばしく焼き上げたグリル料理が並ぶ、ボリューム感のあるコースです。

・南イタリア風前菜盛り合わせ

・ナポリ名物！ゼッポリーニ

・ペンネアラビアータ

・スペアリブ＆ローストチキン

■ D-プレミアムプラン

おひとり様\7,500

メカジキのグリルと国産牛ランプステーキを一度に味わえる最上位プラン。海の幸と肉料理、それぞれの魅力を贅沢にお楽しみいただけます。

・南イタリア風前菜盛り合わせ

・ナポリ名物！ゼッポリーニ

・メカジキのグリル

・国産牛ランプのステーキ

■ 全プラン120分フリードリンク付

イタリアで愛され続けるプレミアムビール「PERONI」をはじめ、ビール、ワイン、ハイボール、カクテル、ソフトドリンクなど豊富なドリンクをご用意しております。

The BEER TERRACE 2026

【開催概要】

開催期間：2026年6月26日(金)～9月22日(火)

営業時間：17:00～22:00（L.O.21:00）

定休日：日曜日・月曜日

※月曜日が祝日の場合は営業し、翌火曜日を振替休業といたします。

会場：ホテルテラスザガーデン水戸 中庭

毎年ご好評をいただいている夏限定企画です。特に週末やお盆期間は混み合う場合がございますので、お早めのご予約をおすすめいたします。

※表示はすべて消費税・サービス料込の価格となります。

※プラン、フリードリンクの最終受付は20:00。

※天候により屋内開催の場合がございます。

※画像はイメージです ※コース内容と営業日時は変更となる場合ごございます。

詳細を見る :https://www.hotel-terrace.com/restaurant/plan.html?#428691

TRATTORIA Il Bancale 「トラットリア・イル バンカーレ」

大きな窓から自然光がたっぷりと降り注ぐ店内は、明るく開放的な空間が広がります。お料理に合わせた厳選ワインも数多く揃え、皆様のお越しをお待ちしております。

＜レストラン詳細はこちら＞

https://www.hotel-terrace.com/restaurant/

＜ご予約・お問い合わせ＞

TEL:029-300-2505(レストラン直通)

ホテルテラスザガーデン水戸

ホテルテラスザガーデン水戸は水戸駅から徒歩１分の好立地にあり、近隣施設へのアクセスの良さはもちろん、出張や旅行でのご利用の際は、ストレスフリーに活動できます。ハッピーサプライズに満ちた極上の時間をお約束する結婚式場、大小様々な宴会場も備えたデザインと機能性を極めた都市の隠れ家をイメージするホテルです。

住所：茨城県水戸市宮町1-7-20(水戸駅南口直結)

TEL：029-300-2500

HP：https://www.hotel-terrace.com

株式会社長寿荘 (CHOJUSO GROUP）

株式会社長寿荘 (本社：茨城県ひたちなか市／代表取締役：海野泰司) は、創業70年以上を誇る経験と実績を元に、茨城県内に5つのホテルを展開するグループ企業です。「SMILE EXEPERIENCE -関わるすべての人を笑顔に-」というグループミッションを掲げ、地域のお客様、県外・海外からのお客様、グループスタッフと、すべての関わる人を笑顔にするために何が出来るかを考え、新しい感動体験を提供していきます。

■CHOJUSO GROUP ファクトシート

https://bit.ly/3FAgE0N



＜株式会社長寿荘グループホテル一覧＞

ホテルクリスタルパレス (副総支配人：大薗達也 客室数：100)

住所：茨城県ひたちなか市大平1-22-1 TEL：029-273-7711

公式HP：https://www.hotel-crystal.co.jp/

ホテルテラスザスクエア日立 (副総支配人：城戸康 客室数：121)

住所：茨城県日立市幸町1-20-3 TEL 0294-22-5531

公式HP：https://www.square-hitachi.jp/

テラスイン勝田 (支配人：水越政和 客室数：101)

住所：茨城県ひたちなか市勝田中央1-3(JR常磐線勝田駅東口ロータリー横)

TEL 029-219-7211 HP：https://www.terrace-inn.com/

ホテルクリスタルプラザ (支配人：井川勉 客室数：59)

住所：茨城県ひたちなか市勝田中央3-4 1 TEL 029-275-1111

公式HP：https://www.crystal-plaza.co.jp/