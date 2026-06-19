PANTAの公式カメラマンを25年間務めたシギー吉田の写真詩集「絶景」2026年7月7日「七夕忌」に発売決定！

株式会社マーラーズパーラー写真・シギー吉田

PANTAが急逝し2026年7月7日に四回忌を迎えます。

その日、七夕忌として毎年行われる追善公演を機にPANTAの活動を追った写真集を発売します。

カメラマンはシギー吉田。

2001年よりPANTA、頭腦警察のオフィシャルカメラマンとしてライブを撮影してきた25年間の記録を紐解き、撮影時に心に浮かんだPANTAの詩と共にカラー96ページの写真集にまとめました。

刻み込まれたPANTAの魂をご覧ください。

全国CDショップ、WEBショップで発売！

PANTA頭脳警察オフィシャルショップで先行予約販売中

https://brainpolice002.stores.jp/items/6a33ea0e6aabc3d2be50b491

写真詩集「絶景」表紙撮影・シギー吉田撮影・シギー吉田

タイトル「絶景」PANTA X シギー吉田 写真詩集

詩・PANTA

写真 デザイン・シギー吉田

編集・田原章雄

本文：カラーA4無線綴じ冊子100P（表紙4ページ+本文96ページ

A4サイズ(210×297mm)

定価 3850円(税込）

マネジメント・PANTA頭脳警察オフィシャル

発行・MAHLER'S PARLOR

出版許諾番号 2604190-601

撮影・シギー吉田

PANTA

1950年2月5日生まれ 埼玉県所沢市出身。1970年日本のロックの黎明期、頭脳警察でデビュー。日本のロックの元祖とも評され、その影響は絶大。2019年、頭脳警察が結成50周年を迎えアルバム「乱破／頭脳警察」、2020年、結成50周年記念ドキュメンタリー『zk／頭脳警察50 未来への鼓動』公開。2023年 7 月 7 日、10 時 44 分、肺癌による呼吸不全と心不全のため永眠。享年73歳。2024年2月5日、頭腦警察最後のオリジナルアルバム「東京オオカミ」発売。

著者・シギー吉田

シギー吉田

1964年東京生まれ、栃木育ち。高校時代、ラグビーの練習中に首の骨を骨折するという大怪我を負うも、奇跡的な回復で歩行が可能になった「松葉杖のカメラマン」。1994年にオレゴン大学数学科卒業。2001年から伝説のロックバンド頭脳警察の公式カメラマンに。パレスチナなどの紛争地域の取材をはじめ、各雑誌等で写真と記事を発表。2020年自叙伝「17才のキミへ 希望と再生のスクラム」（下野新聞社）を出版。