【地域社会貢献活動】ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」の引受け（株式会社ヒラタ）

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

当行では、私募債発行を通じ、地域社会に貢献する企業を応援しております。

２月２７日（金）に、株式会社ヒラタの『ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」※』の引受けと財務代理人を務めました。その手数料の一部を使い岡山市立大元小学校へ体育館用赤外線ヒーターを同社と当行の連名にて寄贈いたします。

※『ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」』

ＳＤＧｓに関連した地域社会への貢献を目的として、私募債発行企業からいただく手数料の一部で備品などを購入し、私募債発行企業が指定するＳＤＧｓに関連する先へ当行と発行企業の連名にて寄贈する私募債。

【発行企業および私募債の概要】

- 銘 柄 名 ：株式会社ヒラタ 第１回無担保社債（当行保証付および適格機関投資家限定）- 所 在 地 ：岡山県岡山市中区平井１１６２-１- 代 表 者 ：平田 知之- 業 種：製菓・製パン専門商社- 売 上 高 ：２３，９４８百万円（令和７年６月期）- 発 行 額 ：１００百万円- 発 行 日 ：令和８年２月２７日（金）- 発行期間：５年- 返済方法：定時償還（半年毎分割償還）- 資金使途：運転資金- 寄 贈 先 ：岡山市立大元小学校- コメント：当社は、１９５１年の創業以来、岡山県に本社を置き、中四国、関西、関東、九州エリアで事業を展開しております。製菓・製パン事業者のみなさまへ、材料・包装資材・機械器具の販売および、開業支援などトータルサポートをおこなっております。安心安全を第一に、食のインフラとして豊かな食文化の創造とお菓子やパン業界のさらなる発展に貢献していきたいと思っております。今回、地域の未来を担う子供たちの一助になればとの思いで、代表の母校でもある岡山市立大元小学校に体育館用赤外線ヒーターを寄贈させていただきました。今後も地域と共に食文化の向上や社会に貢献できる企業を目指してまいります。

寄贈式の様子写真左から安延支店長（中国銀行平井支店）、高坂校長（大元小学校）、平田社長（ヒラタ）

- 実施日

令和８年６月１５日（月）

- 実施場所

岡山市立大元小学校 校長室

株式会社 中国銀行

電話番号：０８６-２２３-３１１１

広報センター 岡嶋（内線２２５５）