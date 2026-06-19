『ぷよぷよ!!クエスト』「ぷよクエカフェ2026」本日6月19日（金）より開催！

株式会社セガ

株式会社セガは、大好評配信中のパズルRPG『ぷよぷよ!!クエスト』（以下、『ぷよクエ』）について、「ぷよクエカフェ2026」を本日2026年6月19日（金）より開催中です。本リリースでは、店内の様子をご紹介します。

現在、特設サイトにて予約を受け付け中です。

店内は、キャラクターたちのイラストをはじめ『ぷよクエ』の世界観を感じられる装飾が楽しめます。メニュー募集にて採用された3つのメニューをはじめ、『ぷよクエ』をイメージしたオリジナルの新メニューをご用意しています。また、オリジナルグッズも販売中です。

さらに、コラボメニューをご注文いただいたお客様には“オリジナルステッカー”や“オリジナルコースター”などの特典をプレゼントいたします。

詳細は、「ぷよクエカフェ2026」特設サイトにて公開中です。

『ぷよクエカフェ2026』特設サイト

https://clovecafe.jp/puyocafe2026/(https://clovecafe.jp/puyocafe2026/)

※予約は特設サイトよりご確認ください

◆『ぷよクエカフェ2026』 店内の様子をご紹介

◆『ぷよぷよ!!クエスト』×「アイドルマスター」コラボイラストグッズを販売！

昨年実施した、「アイドルマスター」とのコラボイラストを使用したグッズを販売いたします。

アクリルスタンド（全7種）

ホログラム缶バッジ（全14種 / ランダム）

※アイドルマスターver（全8種）とぷよぷよ!!クエストver（全6種）の販売となります

アクリルマグネットフレーム（全1種)

◆『ぷよクエカフェ2026』ノベルティ

コラボメニューを注文いただいた方に“オリジナルステッカー”などのノベルティをご用意しています。また、グッズを購入いただいた方にも“オリジナルチェキ風カード”などのノベルティをご用意しています。

オリジナルステッカー（全21種）

コラボメニュー（フード、スイーツ、ドリンク）を1品ご注文ごとに、「オリジナルステッカー」をランダムで1枚プレゼント。

※ステッカーの種類は選べません。

オリジナルステッカー

オリジナルコースター（全21種）

フードメニューまたはスイーツメニューを1品ご注文ごとに、「オリジナルコースター」をランダムで1枚プレゼント。

※コースターの種類は選べません。

オリジナルコースター

オリジナルチェキ風カード（全21種）

グッズを2,200円（税込）ご購入ごとに、「オリジナルチェキ風カード」をランダムで1枚プレゼント。

※カードの種類は選べません。

オリジナルチェキ風カード

◆『ぷよクエカフェ2026』ご予約・ご来場特典

（１）ランチョンマット（全21種 / ランダム）

ご来店いただいたお客様お一人様につき1枚プレゼントいたします。

（２）ぷよんアラモードのカーバンクル

ご来店いただいたお客様お一人様につき1枚、『ぷよぷよ!!クエスト』のゲーム内で使える「★6 ぷよんアラモードのカーバンクル」のQRコードをプレゼントいたします。

※「★6 ぷよんアラモードのカーバンクル」は後日ゲーム内で獲得することができます。

＜『ぷよクエカフェ2026』開催概要＞

開催日程：2026年6月19日（金）～7月5日（日）

開催地：Clove Lounge 秋葉原

東京都千代田区神田佐久間町1-13

チョムチョム秋葉原6階

＜「ぷよぷよ」とは＞

「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上にわたり、世界中で愛され続けるアクションパズルゲームです。1991年に初代『ぷよぷよ』がMSX2版とファミコンディスクシステム版で登場し、翌1992年にはセガよりアーケード版とメガドライブ版を発売しました。同じ色の“ぷよ”を4つ以上つなげて消すシンプルでわかりやすいルール、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。その後もシリーズは進化を続け、家庭用ゲーム機やPC、スマートフォンなど、さまざまなプラットフォームで展開され、世代を超えて幅広い層に楽しまれています。

さらに、JESU（日本eスポーツ協会）公認タイトルとしてプロ選手が活躍するeスポーツシーンでも注目を集め、国内外で熱戦が繰り広げられています。2026年、35周年を迎えた「ぷよぷよ」は、これからも“だいれんさ”の楽しさをみなさまにお届けします！

＜ぷよぷよ!!クエストとは＞

『ぷよぷよ!!クエスト』は、「ぷよぷよ」の基本ルールはそのままに、従来の「ぷよぷよ」とは異なるスマートフォン向けに最適化された簡単な操作性と、誰でも味わえる「連鎖の爽快感」が楽しめるゲームとなっています。2013年4月24日にサービスを開始したiOS版『ぷよぷよ!!クエスト』は、App Store無料総合ランキングで1位を獲得し、10日間で100万ダウンロードを達成（2013年5月3日時点）しました。

現在では、合計3,000万ダウンロードを超え（2026年6月現在）、多くの方に楽しんでいただいています。

【タイトル概要】

名称： ぷよぷよ!!クエスト

推奨動作環境： iOS 15.0 以上／Android OS 8.0以上(64bit端末)

App Store URL： https://itunes.apple.com/jp/app/id595291824

Google Play URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.PuyoQuest

配信開始日： 2013年4月24日

価格： 基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル： パズルRPG

メーカー： セガ

著作権表記： (C)SEGA

公式サイト：

『ぷよぷよ!!クエスト』公式サイト： https://puyopuyoquest.sega-net.com/

『ぷよぷよ!!クエスト』公式X： https://x.com/puyoquest

『ぷよぷよ!!クエスト』公式Instagram： https://www.instagram.com/puyoquest/

ぷよぷよポータルサイト： https://puyo.sega.jp/

「ぷよぷよ」公式X： https://x.com/puyopuyo20th/

「ぷよぷよ」公式Facebook： https://www.facebook.com/puyosega/

「ぷよぷよ」公式ブログ： https://ameblo.jp/puyo-sega/

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