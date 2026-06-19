金融業界のプラットフォーム「ファクログ」、M＆A後9カ月でリード件数が約4.5倍に成長

ファクログについて

株式会社アイズ

ファクログは、企業や個人事業主向けに、ファクタリング会社の情報を比較・検討できるプラットフォームです。複数のファクタリング会社を一覧で比較できるほか、手数料水準や入金スピード、対応債権などの条件をもとに、自社のニーズに合ったサービス選定を支援しています。

2025年9月1日のM&Aを機に、営業およびマーケティング活動を強化してまいりました。その結果、リード件数は9カ月で約4.5倍に成長しています。

ファクログの特徴

ファクタリングサービスの利用者による口コミや評価情報を掲載しており、実際の利用実績を参考にしながら検討できます。オンライン上で情報収集から比較、問い合わせまで完結できる仕組みにより、資金調達を検討する事業者の意思決定を効率化します。

ファクログ サービスTOP画像

一括見積りはこちら▼

https://faclog.jp/factoring-bulk-estimate-assessment

「口コミで比較」

利用者による口コミや評価情報を掲載しており、実際の利用実績を参考にしながら比較検討できます。

「サービス比較機能」

口コミの総合評価や審査通過率などの主要項目を掲載しており、複数サービスの条件を一覧で確認できます。

「一括見積りで比較」

お気に入り登録した企業に対し、一括で見積りを依頼できます。複数社の条件を整理しながら、比較検討を進めることが可能です。

「企業へ直接問い合わせ」

各企業ページの専用フォームから、気になる企業へ直接問い合わせができます。サービス内容や利用条件について個別に相談したい方におすすめです。

「『ELファクタリング』で最短即日資金化」

フリーランス・個人事業主やSMB（小規模事業者）にも対応したファクタリングサービス「ELファクタリング」により、比較・検討から申し込みまで完結し、請求書を最短即日で資金化できます。

ファクログへの掲載について

「サービス比較機能」や「口コミ情報」を通じて、複数のファクタリング会社を検討できる環境を提供しており、具体的な資金調達を検討しているユーザーとの接点創出につながります。

掲載・お問い合わせはこちら▼

https://faclog.jp/contact

「完全成果報酬型による掲載」

ファクログでは、完全成果報酬型の掲載方式を採用しています。

初期費用および月額費用は不要で、見積もり獲得などの成果発生時にのみ費用が発生するため、掲載企業はリスクを抑えて利用を開始することが可能です。

「比較検討段階のユーザーからのリード獲得」

希望する資金調達金額、希望入金予定日、連絡希望時間帯など、商談に活用可能な情報を取得したリードを提供しています。

基本的な個人情報に加え、検討条件が明確なユーザー情報を取得できるため、効率的な商談開始につながります。

「集客メディアと直接送客によるプロモーション支援」

ファクタリングに特化したメディア「ファクログマガジン」による集客や掲載企業の自社Webサイトへの直接送客にも対応しています。

企業の集客方針やプロモーション目的に応じて、柔軟な活用が可能です。

【ファクログ運営会社について】

2024年6月、rimad株式会社により運営開始。2025年9月、株式会社アイズがrimad株式会社の全株式を取得し、子会社化。2025年12月1日付でrimad株式会社を吸収合併し、現在は同社が運営。

株式会社アイズについて

2007年に設立された独自サービスを複数展開するマーケティング会社です。クチコミマーケティング「トラミー」や国内No.1*の広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」、ファクタリング会社のクチコミ比較サイト「ファクログ」などを運営しています。2022年、テクノロジー企業成長率ランキング 「Technology Fast 50 2022 Japan」を受賞。2022年12月21日、東証グロース上場。（証券コード：5242）



・所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-12-22 渋谷プレステージ7階

・設立日：2007年2月14日

・代表者：代表取締役社長 福島 範幸

・コーポレートサイトURL：https://www.eyez.jp/

*調査委託先：株式会社東京商工リサーチ、調査時期：2025年9月