事業用地取得に関するお知らせ（横浜市金沢区泥亀）

株式会社THEグローバル社

本物件は、京浜急行本線、快速特急停車駅である「金沢文庫」駅徒歩６分に位置し、「横浜」駅や

「品川」駅に加え、羽田空港へも直通でアクセス可能な、交通利便性に優れた立地となっております。

駅周辺には、駅直結の商業施設をはじめ、大型スーパーや銀行、飲食店など生活利便施設に加えて、地域に根差した店舗が並ぶ「すずらん通り商店街」も形成されております。さらに、公園や緑地、「海の公園」などの海浜環境も点在する都市機能と自然環境が両立したエリアです。

また、コストコ金沢シーサイド倉庫店や八景島シーパラダイスなどの大型商業施設とレジャー施設が利用圏内にあり、生活利便性の高い住環境が整っています。

本物件は、これらの立地特性を活かし、単身者向けの収益マンション開発を予定しております。

【物件概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141156/table/63_1_1c08e9d8f3c697c7cab17a203a6811e7.jpg?v=202606190851 ]