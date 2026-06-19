意思決定を加速させる「1枚」の構成術を習得する、ワンペーパー資料作成研修をリリース：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、伝えたい情報を1枚に凝縮し、相手の迅速な意思決定を促すスキルを習得する「ワンペーパー資料作成研修(https://www.recurrent.jp/listings/planning-planning-onepaper)」をリリースしました。ビジネスにおけるスピードが重視される中、短時間で要点を共有し、組織の判断を速める能力は不可欠です。

本研修では、目的の明確化から情報の構造化、図解を用いた視覚的なレイアウト作成までを体系的に身に付けます。受講者が思考を整理し、誰にでも伝わる構成案を自立して作成できる状態を目指します。

ワンペーパー資料作成研修 - 社員研修のリスキル

情報過多の時代に求められる「伝える力」と「判断の迅速化」

現代のビジネス現場では、扱う情報量が飛躍的に増加しています。膨大な資料は読み手の負担となり、意思決定を遅らせる要因にもなり得ます。

そのため、多くの企業では、複雑な内容を簡潔に1枚の資料へまとめる技術へのニーズが高まっています。情報をただ並べるのではなく、相手のニーズに合わせて取捨選択し、論理的に構造化するスキルは、業務効率化と生産性向上の鍵となります。

研修内容の紹介

研修タイトル

ワンペーパー資料作成研修(https://www.recurrent.jp/listings/planning-planning-onepaper)

受講対象

若手社員、中堅社員、管理職、および実務でワンペーパー資料を作成する必要がある方

身に付くスキルや目的

本研修は、情報の整理と構造化の技術を習得することを目的としています。要点が即座に伝わる1枚の資料を作成できる状態を目指します。受講後は、目的と対象を明確にした情報の洗い出し、ピラミッド構造による論理的なストーリー設計、視覚的にわかりやすい図解レイアウトの実装が可能になります。

本研修の特徴- 目的と対象を明確にする情報の取捨選択読み手の期待を把握したうえで情報を厳選し、資料作成の土台を固めます。- ピラミッド構造の活用による論理的な構成情報の重複や漏れを防ぎ、誰が読んでも納得できるストーリーラインを設計します。- 図解やレイアウトによる視覚的理解の促進視線の誘導や三分割の法則を用い、一目で内容が理解できる表現技術を実装します。ワンペーパー資料作成研修 - 社員研修のリスキル

研修カリキュラム（一部抜粋）- ワンペーパー資料の全体像理解：定義、役割、作成ステップの理解- 目的、対象の明確化と情報の洗い出し：読み手に合わせた設計とリソースの活用- 情報の整理と構造化：スクリーニング技術とピラミッド構造による型作り- 表現、仕上げ：視線誘導を意識したレイアウト、箇条書き、図解の活用- ワンペーパー資料を活用した説明：結論と根拠を伝えるプレゼンテーション技術の強化

株式会社リスキルについて

株式会社リスキルは、ビジネス研修が料金一律で実施できるサービスを提供しています。追加料金なしで企業ごとの課題に合わせたカスタマイズが可能です。

今回リリースしたワンペーパー資料作成研修をはじめ、幅広いテーマの研修を展開しています。研修準備のフルサポート体制を整え、教材一式の郵送など、企業の担当者が円滑に研修を実施できる環境を支援します。

※本プレスリリースの内容は、2026年06月時点のものです。