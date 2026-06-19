JAL NEOBANK、「JAL NEOBANKプレミアムボーナスマイルキャンペーン」を開始

住信SBIネット銀行株式会社

住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」、2026年８月３日（月）より「ドコモSMTBネット銀行※」）とJALのグループ会社であるJALペイメント・ポート株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：仁司 哲、以下「JALペイメント・ポート」）は、JALマイレージバンク会員専用のネット銀行口座「JAL NEOBANK」にて、2026年６月19日(金)より「JAL NEOBANKプレミアムボーナスマイルキャンペーン」を開始します。JAL NEOBANKプレミアム会員の皆さまに、通常の特典に加え、さらにボーナスマイルをプレゼントいたします。

対象期間（判定日）- 2026年６月末残高- 2026年７月末残高- 2026年８月末残高

対象支店

JAL支店

特典

キャンペーン期間中の円・外貨普通預金月末残高に応じて、ボーナスマイルをプレゼントいたします。

〇マイル積算例

３か月間、円普通預金に500万円、外貨普通預金に50万円をお預入れいただいた場合に付与されるマイル数

→通常時1,080マイルのところ、キャンペーン期間中は合計1,530マイルたまります。

〇円普通預金での積算マイル

〇外貨普通預金での積算マイル（一部抜粋）

※JAL NEOBANKマイルプログラム、JAL NEOBANKプレミアム普通預金マイルで積算されるマイルの合計

＞特典の詳細はキャンペーンページをご確認ください。(https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalneobank/campaign/2606-premiumbonusmile/)

対象となるお客さま- JAL NEOBANKプレミアム会員であること- 期間中の月末残高が円普通預金500万円以上もしくは外貨普通預金50万円相当以上であること

※外貨建ての商品の月末残高は、月末レートで円換算を行った上で判定いたします。

＞「JAL NEOBANKプレミアム」について、詳しくはこちらをご確認ください。(https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalneobank/service/premium/)

＞詳細はキャンペーンページをご確認ください。(https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalneobank/campaign/2606-premiumbonusmile/)

特典提供時期

2026年10月末ごろ、期間中のボーナスマイルを一括積算いたします。

＞本キャンペーンの詳細はキャンペーンページをご確認ください。(https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalneobank/campaign/2606-premiumbonusmile/)

JAL NEOBANK 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/37968/table/596_1_5039faa2c329a227c98677b47160c083.jpg?v=202606190452 ]

ご注意事項- 本キャンペーンは、住信SBIネット銀行とJALペイメント・ポートが実施するキャンペーンです。- 本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。- JAL NEOBANKプレミアムについての注意事項はこちら(https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalneobank/service/premium/)をご確認ください。- 本キャンペーンで積算されたボーナスマイルは普通預金マイル・半期ボーナスマイルの対象外となります。- 判定日の円・外貨普通預金残高が対象となります。- 代表口座及び目的別口座の円普通預金が対象となります。※SBIハイブリッド預金は対象外となります。- 外貨預金は、満18歳未満のお客さまはご利用になれません。- 外貨預金は預金保険制度の対象外です。- 為替取引を伴う場合、為替相場の変動によっては、お引出時の円換算額がお預入時の円換算額を下回り、元本割れとなることがあります。外貨預金取引の詳細については、「外貨預金取引のリスク」(https://www.netbk.co.jp/contents/popup/?f=%2Fcontents%2Flineup%2Fgaika%2Frisk-modal%2ehtml)をご参照ください。- 特典提供時点で、JALマイレージバンクを退会、またはJAL NEOBANKを解約されている場合は対象外です。- 日本国内に居住する、個人のお客さまのみお申込みいただけます。- 新規口座開設は、郵送での口座開設の場合など、10日～２週間程度かかる場合があります。余裕を持った口座開設申込をお願いいたします。- 本キャンペーンの特典は課税の対象となる場合がありますので、所轄税務事務所にご確認ください。- 以下のいずれかに該当した場合、キャンペーン対象外となりますのでご注意ください。- 口座凍結、住信SBIネット銀行が定める各種取引規定およびJALマイレージバンクが定める各種規程に違反した場合- お客さまの不正行為により、住信SBIネット銀行がキャンペーン対象外と判断した場合

住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。

※本商号変更は関係当局の認可を前提としております。

「NEOBANK(R)」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第5953666号。

「ネオバンク(R)」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第6455993号。

以上