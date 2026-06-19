南紀白浜・三段壁洞窟で“学べる”体験型謎解きイベント開催「熊野水軍の秘宝」を追う夏限定エデュテインメント企画が7月18日スタート

観光開発株式会社

観光開発株式会社が運営する 三段壁洞窟（和歌山県白浜町）では、2026年7月18日（土）から8月31日（月）までの夏休み期間限定で、体験型リアル謎解きイベント「謎解き宝探し 熊野水軍の残した秘宝を探せ！！」を開催いたします。

本イベントは、白浜を代表する景勝地・三段壁洞窟を巡りながら謎を解き進める周遊型企画です。参加者は洞窟探検気分を味わいながら、歴史・地形・伝説に触れ、楽しみながら学べる“エデュテインメント型観光体験”を体感できます。

近年、観光業界では「モノ消費」から「体験消費」への変化が進み、学びや発見を伴う観光体験への関心が高まっています。三段壁洞窟では、こうした新しい観光ニーズに対応する取り組みとして、「CAVE ACADEMY（ケイブアカデミー）」プロジェクトを推進しています。

「CAVE ACADEMY」は、三段壁洞窟を“五感で学ぶ体験拠点”として再構築し、観光・教育・地域文化を掛け合わせた新しい学び観光の創出を目指すプロジェクトです。自然や歴史を実際に体感しながら学べる場として、観光客だけでなく教育機関や地域とも連携し、新たな価値づくりに取り組んでいます。

今回の謎解きイベントも、その取り組みの一環として開催されます。源平合戦で知られる熊野水軍の伝説や洞窟の歴史をテーマに、参加者自身が現地を歩き、観察し、考えながら謎を解き進めることで、“遊び”と“学び”を両立した特別な夏休み体験を提供します。

イベントは、小学生から中学生をメインターゲットとしており、親子や友人同士で協力しながら楽しめる内容となっています。夏休みの思い出づくりはもちろん、自由研究や探究学習のきっかけとしてもお楽しみいただけます。

【今年初登場】レベル別３コースで、誰でも楽しめる謎解きに進化！

■ 今年最大の注目ポイントは、

初めて挑戦者のレベルに合わせて選べる

「難易度別３コース」！！

・かけだし探検隊

→ 謎解き初心者やお子様も気軽に楽しめる

入門コース

・ベテラン探検隊

→ じっくり頭を使う、本格的な謎解きに

チャレンジできるコース

・伝説の探検隊

→ 謎解き好きも唸る、最高難度の伝説級コース



自分のレベルに合わせて選べるので、小学生の

お子様から謎解き上級者まで、親子や友人同士で思いっきり楽しめます。



■ こだわりの謎解き

「ベテラン探検隊」「伝説の探検隊」の謎は、

京都大学謎解き制作団体「ハードナッツ」が

制作。考える楽しさと達成感を味わえる、

本格的な謎解きをお楽しみいただけます。

- 「謎解き宝探し 熊野水軍の残した秘宝を探せ！！」とは？

参加者は、洞窟入口で配布される“宝の地図”（問題用紙）を手に、三段壁洞窟内に隠されたさまざまな謎に挑戦します。

洞窟を巡りながら手がかりを集め、キーワードを解き明かし、熊野水軍が残した秘宝の謎に迫る体験型イベントです。実際に現地を歩き、観察しながら進める構成となっており、自然・歴史・文化への興味関心を深めながら楽しめます。

謎解きをクリアした方の中から抽選で、人気ゲーム機をはじめ、地元特産品やオリジナルグッズなど豪華賞品をプレゼントいたします。

- 京都大学謎解き制作団体ハードナッツとは？

京都大学の学生を中心とした謎解き制作団体です。2015年に医学部のメンバーで結成され、旗揚げ公演「人体からの脱出」でデビュー。それ以来、関西はもちろん、全国各地で自主制作の謎解き公演や企業コラボ謎解きを開催しています。団体名のハードナッツの由来は、英語で難問という意味です。硬くて割れにくいナッツのような難しい問題でも、殻が割れて問題が解けると、中身はとても美味しく面白いという意味を込めています。

- 【イベント概要】

開催日程： 2026年7月18日（土）～2026年8月31日（月）

開催時間： 8時～17時 （最終入場16時50分）

開催場所： 三段壁洞窟内（洞窟に入るには入場チケットが必要です）

入場料金： 大人（中学生以上）1,500円 小人（小学生以上）750円 幼児無料

イベント詳細はこちら(https://sandanbeki.com/news/detail.php?id=93)

前売り券はこちら(https://www.jalan.net/kankou/spt_30401af2170020141/activity/l00006E778/?ccnt=planList-in&rootCd=3&screenId=OUW2210&dateUndecided=1)

三段壁洞窟（さんだんべきどうくつ）について

三段壁には古くは平安時代、源平合戦で知られる熊野水軍が船を隠したという伝説の洞窟があります。

洞窟内には日本最大級の青胴で出来た牟婁大辯才天（むろだいべんざいてん）が鎮座しており、約200ｍに及ぶ洞窟内通路には資料に基づいて再現された番所小屋などがあり、波が打ち寄せてはかえす臨場感あふれる洞窟が鑑賞できます。洞窟までは、断崖上に設置されている専用エレベーターでご案内いたします。

観光開発株式会社

三段壁洞窟 sandanbeki cave

〒649-2211

和歌山県西牟婁郡白浜町2927-52

TEL：0739-42-4495

e‐mail：sandan@sandanbeki.com

HP: https://sandanbeki.com