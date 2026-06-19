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新型Audi RS 5：拠点をまたぐエンジン開発体制
＊本リリースは、AUDI AG配信資料の翻訳版です。
＊本資料に記載の装備、諸元データは、いずれもドイツで販売予定のもので、日本仕様とは異なります。
（ドイツ本国発表資料）2026年5月29日、ネッカーズルム／ジェール：新型Audi RS 5は、最高レベルのパフォーマンスと国境を越えた共同開発を体現するモデルです。ネッカーズルムのエンジン開発とジェールにあるアウディ ハンガリーとの緊密な連携は、技術的な卓越性、明確に定義されたプロセス、そしてお互いの信頼が、いかにハイパフォーマンスを実現するかを示しています。Audi RS 5は、2026年6月末から欧州市場で販売される予定です。
ハイパフォーマンスV6エンジン：明確な役割分担
新型Audi RS 5のV6エンジンは、明確に構造化されたプロセスに従って開発されています。それは、パワートレインの設計および検証は、ネッカーズルムのエンジン開発チームが担うという、実績のある原則に基づいています。Audi RS 5の新しいパワートレインコンセプトの核となる要素であり、技術的にも戦略的にも大きな一歩となるのが、V6ツインターボエンジンと電動モーターの組み合わせです。これはRSパフォーマンスと電動化を融合したものであり、Audi RS 5はAudi SportのRSモデルとして初めてプラグインハイブリッドを採用しています。量産試作フェーズが完了したのち、ジェールにあるアウディ ハンガリーが継続的なエンジニアリングおよび生産を引き継ぎます。この明確な役割と責任の分担は、効率性と信頼性を高め、共有された品質意識によって支えられています。チームはプロジェクトごとに、これまでの経験、実証済みのプロセス、および相互理解を積み重ねます。この一貫性が大きな成果をもたらします。スレバシックは、「その都度、すべてをゼロからやり直す必要はありません。長年にわたり蓄積された共通の経験を活かすことで、プロジェクトが確実なものになり、迅速な意思決定が可能になります」と説明します。
体系的な引き継ぎ - 人と人とのつながりを通じて
この連携における重要な要素に、引き継ぎワークショップがあります。進行中のエンジン開発プロジェクトに携わるチームは、節目となるタイミングごとに、ネッカーズルムとジェールで交互に集まります。技術的な詳細を議論し、課題の解決を行うとともに正式な引継ぎを行います。マイヤーは次のように述べています。「正式な引き継ぎは、書面による記録と署名によって行われ、関係者全員にとって非常に重要なマイルストーンとなります。それは単なる量産への移行だけでなく、品質と責任を共有する意識を象徴するものでもあります」。
国をまたいだ視点がもたらす価値
ネッカーズルムとアウディ ハンガリーの対話は、技術的な専門知識に加えて、両チームの多様な専門的、文化的視点を融合しています。スレバシックは、「この国際的な側面こそが、非常に大きな価値があるのです。技術的な問題をさまざまな視点から検討し、さらに探く追及することが可能となり、チーム全体の強化にもつながります」と述べています。また、マイヤーは協業体制について「このような協業体制で再び一緒に仕事ができることを嬉しく思います。これは、プロジェクトだけでなく、そこで働く人々にも大きな影響を与えています」と、高く評価しています。
信頼関係がもたらす真の効果
書類上は明確に体系化されている一方で、実際には、信頼、直接的なコミュニケーション、そして長年にわたって気づかれてきた関係性によって支えられています。関係する専門家の多くは、長年にわたりプロジェクトを通じて協力してきました。マイヤーは日々の業務について次のように述べています。「助けが必要なときには、誰に電話すればいいかが明確です。この明確さが安心感を生み、日常業務においては物理的な距離をほとんど意識することがありません」。また、スレバシックは「業務にあたっている際、相手がどこにいるのかを意識することはありません。経験、信頼、そして共有された品質意識こそが大切なのです」と強調しています。
技術に命を吹き込む
こうした経験、国際的な対話、およびパフォーマンスへの情熱の融合した結果は、新型Audi RS 5において目に見える形で、また実感として明らかに表れています。パワートレインのパフォーマンス、精密さ、そのキャラクターは、チームの協業の成果を反映したものです。それらは、Audi Sport初のPower PHEVにおけるV6ツインターボエンジンと電動モーターの相互作用から、新しいダイナミックトルクコントロール付quattroに至るまで多岐にわたります。ダイナミックトルクコントロール付quattroは、電気機械式トルクベクタリングにより後輪のパワーを正確に配分し、きわめて精密でダイナミックなドライビングエクスペリエンスを実現します。スレバシックは、自らAudi RS 5を運転し、次のように述べました。「この車両は、乗る人を思わず笑顔にします。その感覚は言葉にできません。これは、自身で体験してわかるものです」。またマイヤーも、このハイパフォーマンスモデルを単なるテクノロジーにとどまらないものと考え、次のように語っています。「私たちが共に創り上げ、世に送り出したAudi RS 5を誇りに思います」。
※電気機械式トルクベクタリング：https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/the-new-audi-rs-5-the-first-performance-hybrid-provides-top-driving-dynamics-17064
本件に関するお問合わせ先
フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
アウディ ジャパン 広報部
関連リンク
日本語版リリース
https://www.audi-press.jp/press-releases/2026/lgjrll00000017p4.html
ドイツ本国英語版リリース
https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/the-new-audi-rs-5-cross-site-engine-development-17958
アウディ プレス センター
https://www.audi-press.jp
アウディ ジャパン
https://www.audi.co.jp/jp/web/ja.html