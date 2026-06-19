くろちゃんと楽しめるオリジナルグッズが登場「特急あそぼーい！」15周年記念商品を発売します！

九州旅客鉄道株式会社

JR九州商事株式会社では、「特急あそぼーい！」の運行開始15周年を記念し、オリジナルグッズ全5種類を発売いたします。車両デザインや人気キャラクター「くろちゃん」をモチーフにした、15周年限定デザインの商品をご用意しました。中のくろちゃんが動くシャカシャカアクリルキーホルダーや前髪クリップなど、旅の思い出にもぴったりなアイテムを、2026年6月19日（金）よりJR九州公式ECサイト「駅長おすすめのJQ MALL」にて販売いたします。

１ 発売商品

１.あそぼーい！＆くろちゃんシャカシャカアクリルキーホルダー

２.くろちゃんアクリルチャーム

３.くろちゃん前髪クリップ2個セット

４.あそぼーい！クリアファイル

５.あそぼーい！アクリルキーホルダー

２ 発売開始日時・発売箇所について

発売日：2026年6月19日（金）

販売箇所：JR九州公式ECサイト「駅長おすすめのJQ MALL」

URL：https://e-shop.jrkyushu.co.jp/item/detail/7424

●発売商品

１.あそぼーい！＆くろちゃんシャカシャカアクリルキーホルダー 価格：1,100円（税込）

「特急あそぼーい！」の窓から3匹のくろちゃんが顔をのぞかせる、遊び心たっぷりのシャカシャカ仕様のアクリルキーホルダーです。中で動くくろちゃんがかわいらしく、バッグやスマホ等につけてお楽しみいただけます。

２.くろちゃんアクリルチャーム 価格：330円（税込）

笑っている表情がかわいいくろちゃんのアクリルチャームです。ポーチやペンケース等につけてお楽しみいただけます。

３.くろちゃん前髪クリップ2個セット 価格：550円（税込）

2個セットのため、髪の左右につけてかわいくアレンジいただけます。また、髪以外にも、襟元や小物につけてもお楽しみいただけます。

４.あそぼーい！クリアファイル 価格：495円（税込）

「特急あそぼーい！」15周年ロゴと走行写真をデザインしたクリアファイルです。

エンボス加工によるざらざらとした手触りもポイントで、普段使いしやすいアイテムに仕上げました。

５.あそぼーい！アクリルキーホルダー 価格：220円（税込）

「特急あそぼーい！」の車両デザインを使用したアクリルキーホルダーです。

※掲載している画像はイメージです。実際の商品とは色味や仕様が異なる場合がございます。

「特急あそぼーい！」とくろちゃんの世界観を身近に楽しめる、15周年記念にぴったりの商品です。ぜひこの機会にお手に取ってご覧ください。