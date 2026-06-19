くろちゃんと楽しめるオリジナルグッズが登場「特急あそぼーい！」15周年記念商品を発売します！
JR九州商事株式会社では、「特急あそぼーい！」の運行開始15周年を記念し、オリジナルグッズ全5種類を発売いたします。車両デザインや人気キャラクター「くろちゃん」をモチーフにした、15周年限定デザインの商品をご用意しました。中のくろちゃんが動くシャカシャカアクリルキーホルダーや前髪クリップなど、旅の思い出にもぴったりなアイテムを、2026年6月19日（金）よりJR九州公式ECサイト「駅長おすすめのJQ MALL」にて販売いたします。
１ 発売商品
１.あそぼーい！＆くろちゃんシャカシャカアクリルキーホルダー
２.くろちゃんアクリルチャーム
３.くろちゃん前髪クリップ2個セット
４.あそぼーい！クリアファイル
５.あそぼーい！アクリルキーホルダー
２ 発売開始日時・発売箇所について
発売日：2026年6月19日（金）
販売箇所：JR九州公式ECサイト「駅長おすすめのJQ MALL」
URL：https://e-shop.jrkyushu.co.jp/item/detail/7424
●発売商品
１.あそぼーい！＆くろちゃんシャカシャカアクリルキーホルダー 価格：1,100円（税込）
「特急あそぼーい！」の窓から3匹のくろちゃんが顔をのぞかせる、遊び心たっぷりのシャカシャカ仕様のアクリルキーホルダーです。中で動くくろちゃんがかわいらしく、バッグやスマホ等につけてお楽しみいただけます。
２.くろちゃんアクリルチャーム 価格：330円（税込）
笑っている表情がかわいいくろちゃんのアクリルチャームです。ポーチやペンケース等につけてお楽しみいただけます。
３.くろちゃん前髪クリップ2個セット 価格：550円（税込）
2個セットのため、髪の左右につけてかわいくアレンジいただけます。また、髪以外にも、襟元や小物につけてもお楽しみいただけます。
４.あそぼーい！クリアファイル 価格：495円（税込）
「特急あそぼーい！」15周年ロゴと走行写真をデザインしたクリアファイルです。
エンボス加工によるざらざらとした手触りもポイントで、普段使いしやすいアイテムに仕上げました。
５.あそぼーい！アクリルキーホルダー 価格：220円（税込）
「特急あそぼーい！」の車両デザインを使用したアクリルキーホルダーです。
※掲載している画像はイメージです。実際の商品とは色味や仕様が異なる場合がございます。
「特急あそぼーい！」とくろちゃんの世界観を身近に楽しめる、15周年記念にぴったりの商品です。ぜひこの機会にお手に取ってご覧ください。