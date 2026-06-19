静謐な夜の夢へと誘う、幻想的なサウンドスケープ。CROIX HEALING『 Dreamscapes of a Quiet Night 』6月19日配信開始

株式会社クロア

静かな夜ほど、心は遠くまで旅をする。

音が描く夢の風景へ。

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：戸部田 馬準）が運営する癒やしのレーベル「CROIX HEALING」から、CROIX HEALINGの最新アルバム『 Dreamscapes of a Quiet Night 』が、2026年6月19日よりApple Music、Amazon Music、Spotifyほか各配信サイトで開始されました。

CROIX HEALING / Dreamscapes of a Quiet Night

静謐な夜の夢の中、心は旅に出ます。

本作は、幻想的な響きが織りなす音の風景とともに、

忘れられた思い出や fleeting moments をつなぎ合わせる体験へと誘います。

心の静けさと繊細な感情を掬い上げる優雅なメロディがあなたを包み込み、

深いリラックスの境地へと導きます。

幻想的な空間に漂う音の余韻が、日常の喧騒を静かに遠ざけ、

心と身体をやさしく解きほぐしていきます。

深い安らぎへと導くナイトヒーリング作品です。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/croix-healing/chdd-2055

タイトル：Dreamscapes of a Quiet Night

アーティスト：CROIX HEALING

配信日：2026年6月19日(金)

レーベル：CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://(https://lnk.to/SJOdM2BS45)lnk.to/SJOdM2BS45(https://lnk.to/SJOdM2BS45)

配信サービス一覧▶https://lnk.to/2EYI3VTR21

収録曲

01 Whispers of the Twilight

02 Ethereal Glimmers

03 Dancing in Reverie

04 Fragments of Serenity

05 Beyond the Horizon

06 Soft Echoes of the Past

07 Cascading Dreams

08 Silent Reflections

09 Cradle of Shadows

10 Veil of the Night

本作品はApple Music、Amazon Musicにてドルビーアトモスでお楽しみいただけます。

【ドルビーアトモス】による、究極の音楽体験を。

今作は世界中の一流アーティストも利用している、新しい次元の創造性を解き放ち、より明瞭で、より広々とした、より深みのあるサウンドを実現する【ドルビーアトモス】対応作品としてリリース。

※ドルビーアトモスは、Apple Music、Amazon Musicにてお楽しみいただけます。

Dolby Atmos(R)（ドルビーアトモス）とは映画・音楽・ゲームなどの分野で広く採用されている立体音響技術です。さまざまな音が頭上を含むあらゆる方向から聞こえることにより、驚くほど鮮明かつ豊かな臨場感あふれるオーディオ体験ができます。

【ドルビーラボラトリーズ】

HP: https://www.dolby.com/ja

関連作品

CROIX HEALING / Eternal Quietude: Timeless Healing

悠久の流れと深い静寂をテーマにしたヒーリング作品。

柔らかな音の層と緩やかなリズムが心身の緊張を解きほぐし、呼吸を整えるように優しく寄り添う。

自然音を想起させるテクスチャと透明感ある旋律が特徴で、瞑想や就寝前、集中したい時間にも最適。日常の喧騒から離れ、内面へと意識を向けるための音の空間を描き出す。

思考を止めるのではなく、整える。

静寂は、逃げ場ではなく“機能”になる。

深く考えるための、音のインフラを。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/croix-healing/chdd-2050

タイトル：Eternal Quietude: Timeless Healing

アーティスト：CROIX HEALING

配信日：2026年5月15日(金)

レーベル：CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/RUYDxanE45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/S5ELlTAf21

＜CROIX HEALING＞プロフィール

CROIX HEALING

ヒーリングアーティスト

毎日のサウンド・トリートメントをテーマに耳から取り入れる健康法「SOUND TREATMENT」による音楽を追究活動する音楽ユニット。

様々な演奏家とのコラボレーションの他、音楽の持つ生理的、心理的、社会的働きを用いて、心身障害の回復、ストレスの解消、免疫力アップなど、現代社会における様々な課題へ音楽からのアプローチを深め広げていく事を目標に、医師や医療機関、専門家らとも活動中。

眠れる音楽、リラクゼーション音楽、メディテーション(瞑想)音楽、癒やしの自然音、ヨガミュージック、禅音楽、などの他、モーツァルトやバッハなどを筆頭に癒やしの周波数を放つクラシック音楽も多く制作しています。

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株式会社クロアについて

2009年6月29日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業16年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。

会社概要

社名 ： 株式会社クロア

所在地 ： 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 ： 2009年6月29日

代表者 ： 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク： https://croix.asia/

RELAX WORLD(R) BRAND

RELAX WORLDは、「音」「映像」「香り」の融合によって、

都市生活者のための“デジタル沐浴”を届けるヒーリングブランドです。

癒やしの映像と音楽がもたらす、新しいウェルビーイング体験（高精細映像コンテンツ）

RELAX WORLD(R) Wellbeing Brand by CROIX

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私たちクロアはウェルビーイング・テクノロジーカンパニーとして、各分野のスペシャリストとの連携、企業様との監修コラボ音楽、音源・映像制作をはじめ癒やしのグッズ制作から販売などを行っております。