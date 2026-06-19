契約更新選手のお知らせ

株式会社AC福島ユナイテッド

このたび、以下4選手と契約を更新しましたので、お知らせいたします。

契約更新選手

・當麻 颯 選手

・清水 一雅 選手

・針谷 岳晃 選手

・泉 彩稀 選手

當麻 颯（TOMA Hayate）選手

【明治安田Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグ出場記録】17試合出場1得点

【當麻 選手のコメント】

2026/27シーズンでJ2昇格という目標を達成するために、日々のトレーニングから全力でプレーします。

引き続き、熱い声援をよろしくお願いいたします。

清水 一雅（SHIMIZU Kazumasa）選手

【明治安田Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグ出場記録】16試合出場6得点

【清水 選手のコメント】

ゴールを量産し、新しいエンブレムと共にJ2に昇格を果たすために、日々努力し続けたいと思います。クラブ一丸となって目標を達成できるよう、全力で戦います。

引き続き、熱い声援をよろしくお願いいたします。

針谷 岳晃（HARIGAYA Takeaki）選手

【明治安田Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグ出場記録】17試合出場0得点

【針谷 選手のコメント】

百年構想リーグも熱いご支援、ご声援ありがとうございました。思い描いた結果は出せませんでしたが、ファン、サポーターのみなさまのおかげで最後まで走り切り、多くのチャレンジを積み上げることができました。これらは、必ず来シーズンに繋がると思っています。

個人としては、昨シーズンを通してできたこと、課題が明確になりました。日々のトレーニングから成長を重ね、昇格を果たすために、福島のために全力で戦います。

エンブレムは新しく変わりますが、新旧どちらも誇り高いものに変わりはありません。これまでの歴史を繋いできた、重みや想いを背負って、必ず昇格という結果を掴み取りたいと思います。

引き続き、熱い声援をよろしくお願いいたします。

泉 彩稀（IZUMI Saiki）選手

【明治安田Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグ出場記録】11試合出場1得点

【泉 選手のコメント】

百年構想リーグ、たくさんのご支援、ご声援ありがとうございました。

2026/27シーズン、新たなエンブレムを胸に勝負の1年を戦えること、大変うれしく思います。

昨シーズンは多くの経験を通して、成長を実感することができました。また、味わった悔しさを力に変えて、新シーズンのゴール、アシストという結果に繋げていきます。

応援してくださるファン、サポーターのみなさまにJ2昇格を届けられるよう、日頃のトレーニングから全力で取り組みます。

引き続き、来シーズンも熱い応援よろしくお願いします。