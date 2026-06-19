【開催報告】皮膚科専門医が語る美肌のヒケツ｜市民向け無料スキンケアセミナーを岐阜・柳ヶ瀬グラッスル35にて開催

「人間の体の中で、最も重い臓器はなんでしょう？」

株式会社ITreat

2026年6月18日（木）、岐阜市・柳ヶ瀬グラッスル35にて、株式会社ITreat主催の市民向け無料スキンケアセミナーが開催されました。講師には広島・身原皮ふ科・形成外科クリニック院長の皮膚科専門医身原京美先生をお招きし、約40名が参加しました。

冒頭の問いかけは、身原先生から参加者へ投げかけられたもの。

人間の体の中で、最も重い臓器とは、脳？心臓？--正解は、皮膚です。体重の約16%を占め、面積にして約1.6平方メートル 。私たちが毎日触れているその"肌"は、体内と外界の環境を隔てて体内の状態を維持する役割を持つ臓器です。

では、あなたは今日、その臓器を正しくケアできていますか？

「保湿剤はよくすりこんで塗る」「ナイロンタオルでしっかり洗う」実はこれ、どちらもやってはいけないケアです。何気なくやっている行動が、実は皮膚を傷つけているかもしれません。

■医療と地域をつなぐ。「正しい知識を届けたい」という思いから生まれたセミナー

株式会社ITreatは、医療・歯科クリニックに特化したITサービスを提供する企業として、医療現場への深い理解を大切にしています。社員の健康リテラシーを高め、より豊かな日常生活を送ってもらいたいという思いから今回のセミナーを企画。医療と地域をつなぐ企業として、この学びを広く地域の皆さんにも届けたいという思いから、一般参加も募る形で開催しました。

今回登壇いただいた身原先生は、日々の診療の中で「自己流スキンケアによる肌荒れ」や「誤った情報に基づくお悩み」を相談されることも多く、「専門医として正しい知識をわかりやすく届けたい」という思いのもと、市民向け公開講座や企業向けセミナーへの登壇、SNSでの情報発信を精力的に行っています。そのような先生の姿勢と実績に共感し、今回のセミナー開催が実現しました。

■ あなたの毎日のスキンケアは大丈夫？保湿・洗浄・食事・運動…専門医が日常習慣を丸ごと解説

化粧水の塗布にコットンの使用は禁忌と話す身原先生

冒頭のクイズで会場の関心を引きつけた身原先生は、皮膚の構造とバリア機能のしくみをわかりやすく解説。皮脂や天然保湿因子が減少してバリア機能が低下すると、乾燥やかゆみが生じやすくなること、さらに「かゆいから掻く→悪化する→よりかゆくなる」という悪循環が起きるメカニズムを図を交えながら説明しました。

続いて、日常に直結する保湿・洗浄の話へ。保湿剤は肌に"のせるように"やさしく塗り広げるのが正解で、すりこむのはNGと強調。適量の目安として紹介された「人差し指の第一関節分＝手のひら2枚分に塗る量」には、「思ったより多い！」という声が会場のあちこちから上がっていました。

入浴時についても同じで、ナイロンタオルでこするのではなく、十分に泡立てた泡を肌にのせるだけで汚れは浮き上がることを紹介。毎日何気なくやっている習慣の中に、肌を傷めるケアが潜んでいることを気づかせてくれる内容でした。

食事については、先生ご自身が普段召し上がっている食事の写真を交えながら解説。「美肌によい食べ物を特別に取り入れるのではなく、日々の食事をバランスよく整えることが一番大切」というメッセージは、特定の食品やサプリメントに頼ればなんとかなるという誤った認識を改めてくれるものでした。また、先生の等身大の食卓が映し出されたことで、「これなら自分にもできそう」という声も聞かれました。

このほか、紫外線対策・運動の効果・若年層の美容トレンドへの向き合いなど、身近なスキンケアの疑問について幅広く解説。専門的な内容も先生の親しみやすい語り口で次々と展開され、時おり笑いが起きるような温かい雰囲気の中で進行しました。セミナー後半では参加者からニキビや男性の脱毛についての質問に一つひとつ回答する時間も設けられ、最後まで盛況のうちに幕を閉じました。

講演を聞いた参加者からは下記のような声が聞かれました。

「先生の食事写真が思ったより普通で、親近感が湧きました（笑）。肉と魚を交互に取ること、おかずを2品以上作って様々な食材を取り入れることなど、今日からできそうな習慣がたくさんありました。」

「化粧水にコットンを使わない方がいいというのは正直驚きでしたが、摩擦が肌への刺激になると聞いて納得。今日から手でしっかり浸透させます！」

■講師プロフィール

身原 京美（みはら きょうみ）

【資格・受賞歴】

熊本大学医学部卒業

日本皮膚科学会専門医

日本抗加齢医学会認定専門医

世界的な医学誌「BURNS」より表彰

【講師紹介】

皮膚科専門医として約30年にわたり、幅広い肌トラブルの診療・研究に従事。大学病院での臨床経験をもとに、エビデンスに基づいたスキンケア指導を実践している。ニキビ・乾燥肌・敏感肌・アトピー性皮膚炎など、さまざまな肌のお悩みに向き合い、二児の母として赤ちゃんから高齢者まで幅広い患者さんに寄り添う診療で知られる。

YouTube：youtube.com/@miharacln(https://www.youtube.com/@miharacln)

Instagram：https://www.instagram.com/mihara__cln/

■代表取締役 木村健太よりコメント株式会社ITreat代表取締役 木村健太

今回のセミナーを通じて、日常のスキンケアにこれほど多くの「誤解」や「思い込み」が潜んでいることを、私自身も改めて実感しました。身原先生のお話は、難しい専門知識をすっと日常の言葉に変えてくださるもので、参加したスタッフ一人ひとりの生活に直結する学びになったと感じています。正しい医療知識を、もっと多くの人へ」ITreatはそんな機会をこれからも地域に向けて届けていきたいと考えています。

【取材・お問い合わせ先】

株式会社ITreat 担当：平下・渡邉

〒502-0817 岐阜県岐阜市長良福光2588 辻文ビル3F

TEL: 058-201-0240 FAX: 058-201-0241 E-mail: pr@itreat.co.jp