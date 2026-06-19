協力会社の会『カバヤ建友会』発足、安全第一の施工体制強化へ

ライフデザイン・カバヤ株式会社

ライフデザイン・カバヤ株式会社（代表取締役社長：窪田健太郎/本社：岡山県岡山市）は、当社特建事業部における協力会社の会『カバヤ建友会』を2026年6月3日（水）に発足し、同日、岡山プラザホテルにて初の総会・安全衛生大会を開催しました。

非住宅・ゼネコン部門（特建事業部）HP :https://lifedesign-kabaya.co.jp/tokken/2026年2月25日（水）にフルリニューアルしました。施工実例や特建事業に関するお知らせを配信しています。令和8年度 カバヤ建友会 総会・安全衛生大会の全体の様子

『カバヤ建友会』発足の背景

当社は1972年の創業以来、地域密着の住宅会社として事業を展開してきました。人口減少・少子高齢化による住宅需要の変化を背景に、非住宅・ゼネコン分野への展開を進め、2016年「特建事業部」を設立。特建事業部は2026年度の売上高180億円（予定）、2021～2026年における受注件数67件を達成するなど、急速な成長を遂げており、施工エリアは岡山県を中心に香川県、広島県などの近県、さらには九州や東京へ拡大しています。

特建事業の規模拡大に伴い、新築住宅部門における協力会社の会『カバヤ住友会』の長期運営の知見をもとに、この度『カバヤ建友会』を発足しました。2026年6月現在、197社が参加し、協力体制を整え、安全意識および品質基準の統一を目的とした情報共有と関係構築の推進を図っています。

令和8年度 カバヤ建友会 総会・安全衛生大会について

本会は、カバヤ建友会会員の代表者および当社特建事業部をはじめとする関係者など計225名が出席しました。代表挨拶をはじめ、事業計画や現状報告、カバヤ建友会における役員紹介や運営方針の共有を行いました。続く安全衛生大会では表彰や安全宣言を行いました。

■開催の意義

建設現場において「安全第一」が最も重要な理念であり、その実現には協力会社との信頼関係の構築が不可欠です。

本会では、関係者が一堂に会し、対面でのコミュニケーションを通じて相互理解を深めることで、信頼関係の強化とともに、安全意識および品質基準の統一を図りました。

これにより、複数の協力会社が関与する施工体制においても、現場全体での一体的な運営を可能とする基盤を構築しています。

代表取締役社長 窪田より代表挨拶特建事業部長 執行役員 近藤より事業計画や現状報告カバヤ建友会 山田会長より会長挨拶、運営方針の共有選出されたカバヤ建友会 役員一同優秀職長表彰の様子〈各作業所職長〉作業所無災害表彰の様子〈特建事業部次長 福岡〉安全宣言〈カバヤ建友会 柿本理事〉

当社では、特建事業のさらなる拡大を見据え、協力会社との連携を一層強化し、安全で高品質な施工体制の確立に引き続き取り組んでまいります。

▼ライフデザイン・カバヤについて https://lifedesign-kabaya.co.jp/

ライフデザイン・カバヤは、『中国ブロック5年連続No.1（2020～2024年度 低層住宅着工棟数）』『岡山県9年連続No.1（2016～2024年度 低層住宅着工棟数）』を獲得しています。（住宅産業研究所調べ）

当社は、1972年に岡山で設立された住宅会社で、現在、岡山・広島・香川・愛媛・兵庫・鳥取・福岡・沖縄・東京に販売拠点を設けています。（https://lifedesign-kabaya.co.jp/company/summary/）住宅事業の枠を超え、国産木材を使った新建材CLT事業、不動産事業、リフォーム事業、エクステリア事業、海外事業、特建事業など幅広く手掛けています。

▼会社概要

商号：ライフデザイン・カバヤ株式会社

設立：1972年12月1日

代表取締役社長：窪田健太郎

本社：〒700-0986 岡山県岡山市北区中仙道二丁目9-11

▼事業内容

建築工事の請負及び施工に関する事業／上記事業に関するフランチャイズチェーン事業／建築物の設計及び工事監理に関する事業／土木工事の設計、請負、施工及び監理に関する事業／リフォーム及びエクステリア等の設計、請負、施工及び監理に関する事業／不動産の売買及び仲介に関する事業／不動産の管理及びコンサルタントに関する事業／風力・太陽光・地熱の利用等による発電並びに電気・熱の供給に関する事業／清掃事業／警備事業／損害保険代理店事業及び生命保険の募集に関する業務／前各号に付帯関連する一切の事業