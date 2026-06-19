WordPress改ざん復旧サービスを3分類に再編

Cross&Crown合同会社

Cross&Crown 合同会社（代表者：増子貴仁、所在地：東京都港区）は、2026年6月19日、傘下のCross&Crown Security Intelligence LLC（以下「CCSI」）が運営するWordPressサイトの改ざん・不正アクセス被害に対応する復旧サービスを、被害状況と必要な調査レベルに応じて選びやすい3サービス体系へ再編しました。

今回の再編により、低価格・スピード復旧を重視する個人・小規模サイト向けの「HACK RESCUE」、企業・団体サイト向けに復旧と侵入経路調査を一体で提供する「WebRepair 改ざん復旧サービス」、サイバー保険請求・警察届出・個人情報漏洩調査などに対応する「WebRepair フォレンジック調査サービス」を、それぞれ明確に分けて提供します。

あわせて、HACK RESCUEでは単発復旧サービスの内容を見直し、復旧後の再発防止を重視した保守契約への導線を強化します。

背景：復旧だけでよいケースと、証拠・原因調査が必要なケースの違い

WordPressの改ざん被害では、サイトを一刻も早く元に戻したいケースがある一方で、企業や団体では「なぜ侵入されたのか」「どこまで被害が及んだのか」「取引先や保険会社に何を説明すべきか」まで求められるケースが増えています。

従来の改ざん復旧サービスでは、復旧・調査・報告書作成の範囲が分かりにくく、利用者にとって「どのサービスを選べばよいのか」が判断しにくい課題がありました。

CCSIではこの課題を解消するため、改ざん被害への対応を次の3段階に整理しました。

改ざん復旧は「直して終わり」では不十分に

Webサイトを早急に復旧することが最優先となる一方で、復旧後に同じような被害を繰り返すケースも少なくありません。

原因としては、WordPress本体・プラグイン・テーマの脆弱性、古いPHP環境、管理画面への不正ログイン、放置された不要ファイル、バックドアの残存、サーバー内の複数サイト感染など、さまざまな要因が考えられます。不慣れな事業者による見落としや、自社での「DIY復旧」による失敗、AIに聞きながら復旧したが再発した、などのケースも見られるようになってきました。

このため、主に原因となる運用体制を保守サービスによって支援することで復旧自体を無償化し、確実な復旧と運用による再発防止を進めるものです。

3つのサービス体系

1. HACK RESCUE：シンプル復旧

対象：個人・小規模サイト、できるだけ早く・安く復旧したい方

料金目安：29,800円～（税別）

内容：マルウェア駆除、データベース調査・クリーニング、画像ファイル全数チェック、不正ユーザー削除、パスワード変更、WordPress本体・プラグイン更新、基本的なセキュリティ強化、3ヶ月再発保証

HACK RESCUEは、侵入経路調査や詳細な報告書までは不要で、まずはサイトを安全な状態に戻したい方向けの復旧サービスです。

今回の見直しにより、単発復旧の価格と保証期間を整理し、復旧後の保守契約へつながりやすい料金体系に変更します。

また、保守契約をご希望の場合は、初回復旧費用を無料で対応するプランも用意します。単発復旧で終わらせるのではなく、復旧後の継続的な監視、更新管理、再発防止まで含めて支援します。

※保守契約セットの初回復旧費用無料は、所定期間の保守契約を前提とします。複数WordPress、ECサイト、会員サイト、大規模感染、サーバー全体感染、侵入経路調査、詳細報告書作成等は別途お見積りとなります。

2. WebRepair 改ざん復旧サービス：復旧＋侵入経路調査

対象：企業・団体サイト、社内・取引先への説明が必要な方

料金：89,000円（税別）

納期目安：1～2営業日

内容：HACK RESCUEと同等の復旧作業に加え、セッションファイル調査、侵入経路調査レポート、WAF設定、必要範囲でのPHPアップデート対応を実施

WebRepair 改ざん復旧サービスは、単にサイトを元に戻すだけでなく、「どこから侵入された可能性が高いのか」「どのような脆弱性や運用上の問題が再発要因になり得るのか」まで確認したい企業向けのサービスです。

企業サイトでは、復旧後に社内、取引先、制作会社、サーバー会社などへ状況を説明する必要があるケースもあります。WebRepairでは、復旧作業に加えて侵入経路調査を行い、再発防止に向けた対応方針を整理します。

従来の複数プランは整理し、企業向けの標準対応として分かりやすい1プランに統合します。

3. WebRepair フォレンジック調査サービス：復旧＋証拠保全・法的対応

対象：サイバー保険請求、警察届出、個人情報漏洩調査、株主・監督官庁への説明が必要な企業・団体

料金目安：500,000円～（税別）

納期目安：3～7営業日

内容：WebRepair 改ざん復旧サービスの内容に加え、アクセスログ解析、攻撃タイムライン作成、侵入経路・悪用された脆弱性・影響範囲の特定、マルウェア・バックドア除去、改ざん復旧、証拠データへのハッシュ付与、Chain of Custody作成、保険請求等に対応した調査報告書一式、個人情報保護委員会への届出サポート、再発防止策の実施

WebRepair フォレンジック調査サービスは、復旧だけではなく、被害範囲の特定、個人情報漏洩の有無、攻撃タイムラインの作成、証拠保全、保険請求や警察届出を想定した調査報告書の作成まで対応するサービスです。

サイバー保険に加入している場合や、一般的な賠償責任保険等にサイバー関連の特約が付帯している場合には、調査費用が補償対象となるケースもあります。CCSIでは、必要に応じて保険会社への説明に必要な資料整理も支援します。

利用者が迷わない導線へ

各サービスページには、3サービスの違いを比較できる共通ナビゲーションを設置します。これにより、被害状況に応じて「復旧のみ」「復旧＋原因調査」「復旧＋フォレンジック調査」のどれを選ぶべきかを、利用者自身が判断しやすくなります。

また、サイバー保険に加入していない場合でも、一般的な賠償責任保険等にサイバー関連の特約が付帯しているケースがあります。CCSIでは、必要に応じて保険請求時に必要となる調査資料や証跡の整理についても支援します。

CCSIについて

CCSIは、WordPress改ざん復旧サービス「WebRepair」を運営するセキュリティ専門会社です。WordPress改ざん復旧、侵入経路調査、フォレンジック調査、脆弱性対応、Webサイト保守・監視などを提供し、個人サイトから企業・団体・大学・自治体まで幅広いWebサイトのセキュリティ対応を行っています。

今後もCCSIは、WordPressサイトの改ざん被害に対し、復旧の速さ、原因調査の正確性、証拠保全の信頼性を高め、被害状況に応じた実効性のあるインシデント対応を提供してまいります。

サービスページ

HACK RESCUE

シンプル復旧・低価格スピード対応

https://hack-rescue.com/

WebRepair 改ざん復旧サービス

復旧＋侵入経路調査

https://webrepair.jp/lp/wordpress-falsification/

WebRepair フォレンジック調査サービス

サイバー保険請求・警察届出・個人情報漏洩調査対応

https://webrepair.jp/lp/wordpress-forensics/

会社概要

会社名：Cross&Crown Security Intelligence 合同会社

所在地：東京都港区赤坂8丁目8-10 AKASAKA8 BLDG. B1F

事業内容：Webサイト改ざん復旧、WordPressセキュリティ、フォレンジック調査、脆弱性対応、Webサイト保守・監視

電気通信事業者届出番号：A-27-14430

本件に関するお問い合わせ

クロスアンドクラウン セキュリティ インテリジェンス合同会社

WebRepair / HACK RESCUE 運営事務局

お問い合わせ：各サービスサイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。