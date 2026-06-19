アメリカNo.1スウィートロール「KING′S HAWAIIAN」が6月20日（土）より、待望の“新CM”を放映開始

King's Hawaiian Holding Company, Inc.

アメリカNo.1*人気スウィートロールブランド「KING'S HAWAIIAN（キングスハワイアン）」（以下「KING'S HAWAIIAN」）は、日本国内向けの新CMを、2026年6月20日（土）より放映開始いたします。

今回のCMでは、家族や友人とスウィートロールを分け合う喜びを描いた「さあ、シェアロハ！」をテーマに、美味しくハッピーが溢れる瞬間を鮮やかに描き出します。

■日本オリジナル初CMのみどころ

本CMは「さあ、シェアロハ！」をテーマに、KING’S HAWAIIANブランドの「おいしさ」や「時間」をシェアする楽しさを表現しています。

朝食や外での軽食、そしてパーティーなどの特別なシーンでも活躍するオリジナルハワイアンスウィートロールの無限の楽しさをさまざまなシチュエーションで表し、そのシーンがスウィートロールのシェアにより繋がり、幸せが人々に拡がっていく様子を通して、テーマを象徴的に描きました。

またハワイにルーツを持つKING’S HAWAIIANを意識して、食べた人たちがハワイにトランスポーテーションする表現をプラスしています。

KING’S HAWAIIANのある時間の高揚感を伝える口ずさみたくなるオリジナルの音楽や、見るだけでお腹が空いてしまう大胆なシズルカットも本CMのポイントです。

【CMストーリー】

１.アレンジを楽しむキッチンシーン

12個に繋がったスウィートロールをそのまま使い、卵やブロッコリーを大胆にトッピングしてオーブンへ。焼き上がった大きなスライダーをみんなでシェアする、楽しさ溢れるシーン。

２.アクティビティの合間

サッカーの練習終わりのひとときに、スポーツ少年たちが「ふわふわで、甘くて、美味しい！」と笑顔でスウィートロールをシェア。

３.ホームパーティーや日常の食卓

お肉を挟んだスライダーなど、バリエーション豊かな食べ方に、大人から子どもまで思わず笑みがこぼれます。

４.エンディング

テンポの良い音楽に合わせ、最後は「さあ、シェアロハ！」の掛け声とともに、みんなが手を伸ばしてスウィートロールをシェアする、活気と温かみに満ちた映像となっています。

■CM概要

・タイトル：「さあ、シェアロハ！」篇

・放映開始日：2026年6月20日（土）～

・CM本編URL：https://youtu.be/2h3Z3cQ5mQo

■「スライダー（Slider）」とは

アメリカで絶大な人気を誇るミニサイズのサンドイッチ「スライダー（Slider）」は、KING’S HAWAIIANを代表する定番アレンジのひとつです。ふんわりと柔らかく、口当たりの良いオリジナルハワイアンスウィートロールにお好みの具材を挟むだけで、食卓やパーティー、イベントシーンを彩る一品に早変わりします。プルドポークやフライドチキンといった定番の具材はもちろん、あんこ＆クリーム、さらにはアイスクリームなど、メインディッシュからデザートまで幅広く楽しめる自由度の高さが本商品の大きな魅力です。本国のサイトでも600を超えるレシピが紹介されているほど、その可能性はまさに無限大。ご家族やご友人とのシェアメニューとしてはもちろん、個人の軽食としても最適なスライダーは、日常のあらゆる食事の場に「美味しさ」と「集いの愉しみ」を提供いたします。

■「KING’S HAWAIIAN」について

「KING’S HAWAIIAN」は、日系二世のロバート・R・タイラ氏が、1950年にハワイ州ヒロに創業した家族経営のベーカリーです。創業当時から受け継がれる伝統のレシピと厳選された素材によって生み出されるオリジナルハワイアンスウィートロールは、世代を超えて多くの人々に愛され続けています。そのやわらかな甘みと、誰とでも分け合いたくなる優しい味わいは、創業以来大切にしてきた“人と人をつなぐブレッド”という想いを体現しています。

現在ではアメリカ全土で最も支持されるスウィートロールブランドとして、家庭の食卓からレストラン、イベントシーンまで、幅広いシーンで親しまれています。

・日本版公式サイト：https://www.kingshawaiian.jp/

・Instagram日本公式アカウント：https://www.instagram.com/kingshawaiianjp/

・Facebook日本公式アカウント：https://www.facebook.com/KingsHawaiianJapan

・X日本公式アカウント：https://x.com/kingshawaiianjp

※出典：2024年Circana