公募増資等の価格等及びオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ

ネイス株式会社

当社公募による新株式発行に関する発行価格及び株式売出し等に関する売出価格、並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数につきまして、決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。



詳細はこちら(https://ne-is.com/media/files/_u/topic/file1/%E5%85%AC%E5%8B%9F%E5%A2%97%E8%B3%87%E7%AD%89%E3%81%AE%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E7%AD%89%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E5%8F%8A%E3%81%B3%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%A3%B2%E5%87%BA%E3%81%97%E3%81%AE%E5%A3%B2%E5%87%BA%E6%A0%AA%E6%95%B0%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B_20260619%201.pdf)をご確認ください。

【本件に関するお問合せ先】koho@ne-is.com