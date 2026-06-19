おたからや千川駅前店、実家整理で見つかる万年筆の相談・買取対応を期間限定で強化／株式会社プラステックジャパン マーケティングディレクター 近藤正弥氏が装着体験を実施

株式会社クロスワン

株式会社クロスワン（本社：東京都豊島区、代表取締役：品川 全）が運営する「おたからや千川駅前店」では、実家整理や遺品整理の際に見つかる万年筆やヴィンテージ万年筆に関する相談・買取対応を期間限定で強化いたします。

近年、アナログ文具への関心の高まりを背景に、長年保管されていた万年筆に注目が集まっています。実家整理や生前整理、遺品整理の際に発見された万年筆について、価値確認を希望するケースも見られます。

万年筆は製造年代やメーカー、ペン先の素材、保存状態などによって評価のポイントが異なります。長年保管されていた万年筆については、価値の有無が分からないまま保管されているケースも見られます。

特に昭和期に製造された万年筆や金ペン先を採用したモデル、記念モデルなどは、愛好家や収集家の間で情報交換や収集の対象となる例も見られます。また、昭和期の国産万年筆には当時の技術やデザインが反映されているものも見られ、愛好家の間で情報交換の対象となる例があります。

今回の対応強化期間中は、万年筆に関する相談・査定体制を拡充するとともに、査定内容に応じて査定評価を総合的に見直し、査定結果によっては査定評価が最大10％程度向上する場合があります。

おたからや千川駅前店では、インク切れや使用感のある万年筆、ケースや付属品がない品物についても相談を受け付けています。状態や年代が不明な場合でも、まずは価値確認の相談が可能です。

■実施概要・期間

2026年6月19日（金）～2026年6月30日（火）

万年筆に関する相談対応および買取対応を強化いたします。また、査定内容に応じて査定評価を総合的に見直し、査定結果によっては査定評価が最大10％程度向上する場合があります。

※査定評価の見直しは当社査定基準に基づき実施します。

※対象品や評価内容は、品物の状態、付属品の有無、市場流通状況等により異なります。

※すべての査定品について査定評価の見直しや評価向上を保証するものではありません。

■主な相談対象例

・昭和期に製造された万年筆

・金ペン先を採用した万年筆

・長期間保管されていた万年筆

・記念モデルや限定モデル

・国産メーカーの旧型万年筆

・海外ブランドのヴィンテージ万年筆

同店では今後も、地域住民の実家整理や生前整理、遺品整理に伴う相談に応じ、長年保管されてきた品物の価値確認をサポートするとともに、整理・片付けの際に見つかる保管品に関する相談に対応してまいります。

■店舗概要

店舗名：おたからや千川駅前店

所在地：東京都豊島区千早2-38-16

営業時間：10:00～19:00（日曜のみ18:00まで）

電話番号：0800-888-4422

■株式会社プラステックジャパン マーケティングディレクター 近藤正弥氏が装着体験を実施

このたび、株式会社プラステックジャパンのマーケティングディレクター、近藤正弥氏に、ヴィンテージ腕時計（通称：信長デイトナ）の装着体験を実施していただきました。

株式会社プラステックジャパンは、台湾発のスキャナー・デジタルイメージング機器ブランド「Plustek」の日本法人として、フィルムスキャナー、ブックスキャナー、ドキュメントスキャナーなどの販売およびサポートを展開しています。

Plustekブランドは1986年に台湾で創業して以来、世界各国でスキャニングソリューションを提供しています。写真フィルムやネガのデジタル化に対応するフィルムスキャナーをはじめ、書籍や文書の電子化を支援する各種製品を取り扱い、写真関連分野、教育機関、企業、官公庁など幅広い分野で活用されています。

近藤氏は、株式会社プラステックジャパンのマーケティングディレクターとして、日本市場における製品プロモーションやブランド認知向上に取り組んでいます。

また、同社は写真資産や紙文書の保存・活用ニーズに対応する製品群を展開し、アナログ資料のデジタルアーカイブ化を支援しています。

今回の装着体験では、ヴィンテージ腕時計を実際に装着いただき、その存在感や歴史的背景に触れていただきました。

株式会社クロスワンでは今後も、さまざまな分野で活躍する経営者や専門家の皆さまに装着体験へご協力いただきながら、ヴィンテージ腕時計が持つ歴史的背景や文化的魅力について発信してまいります。

関連リンク

株式会社プラステックジャパン(https://plustek.com/jpn/)

■会社概要

会社名：株式会社クロスワン

所在地：東京都豊島区千早2-38-16

代表者：品川 全

事業内容：リユース事業、ネットプリント事業、3Dフィギュア制作事業、民泊事業、ヴィンテージ時計関連事業ほか

■お問い合わせ先

株式会社クロスワン リユース事業部

〒171-0044 東京都豊島区千早2-38-16

TEL：0800-888-4422

メール：senkawaekimae@otakaraya.jp