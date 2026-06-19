伊豆シャボテン動物公園が運営する屋内型ふれあい動物園「アニタッチ 東京ドームシティ」で、“長い鼻先とシマシマ尻尾が特徴のアライグマの仲間” アカハナグマの赤ちゃんが2頭誕生！

株式会社伊豆シャボテン公園アカハナグマの赤ちゃんが誕生

2026年4月12日（日）、アカハナグマの母「ビアンカ」に赤ちゃん1頭（メス）が誕生、また4月25日（土）には母「フローラ」にも1頭の赤ちゃん（メス）が誕生いたしました。

長い鼻先とシマシマの尻尾が特徴のアライグマの仲間

誕生当初は、アカハナグマの展示場内に母子が静かに安心して過ごせる場所を設置していたため赤ちゃんの姿を見ることはできませんでした。その後、5月中旬までには2組とも父「ジョン」が暮らす展示場へと、順調に合流いたしました。

2組の母子とも順調に展示場に合流

現在、赤ちゃんたちは一緒にタイヤ遊具に登ったり、大人のまねをしてご飯を食べ始めたりと元気いっぱいで、それぞれの母親も分け隔てなく赤ちゃんたちの面倒をみています。

タイヤ遊具で遊ぶ姿も見られる

群れの仲間に守られながら、活発にぐんぐん成長していくアカハナグマの赤ちゃんの様子を観察できるのはいまだけで、大変貴重な時期です。育ち盛りの2頭に、ぜひ会いに来てください。

※動物の体調により、ご覧いただけない場合があります。

木登りが得意アカハナグマとは

【英 名】 South American coati

【学 名】 Nasua nasua

【分 類】 食肉目 アライグマ科 ハナグマ属

【分 布】 南米、コロンビアからウルグアイにかけての森林

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