「オリジナルプリント.jp」にLIFEMAXの夏向け高機能ウェアなど新商品7種が登場

株式会社イメージ・マジック

株式会社イメージ・マジック(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_LIFEMAX)（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）が展開する2,200種類以上のアイテムを取り扱うオンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_LIFEMAX)」は、2026年6月18日より、LIFEMAXブランドの新商品7種の取り扱いを開始いたしました。

今回の新商品には、抗菌防臭や接触冷感機能を備えたポリジンW加工素材、独特のしぼ感がある楊柳（ようりゅう）素材、丸洗い可能なニットなどがラインナップされており、WEB上の簡単デザインツールから1点からのオリジナル作成が可能です。

高機能から和モダンな風合いまで、暑い季節を快適に過ごす多様な選択肢を提供

オンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp」は、Tシャツやバッグなど2,000種類以上の豊富なアイテムをラインナップし、個人向けのギフトからアパレルブランドの受注販売、企業のノベルティやユニフォーム制作まで幅広く対応しています。

今回新しく登場するLIFEMAXの新商品7種は、夏のビジネスシーンや店舗ユニフォームに役立つ機能性ウェアをはじめ、夏祭りやアウトドアシーンで活躍するデザイン性の高いアイテム、日常使いやアパレル販売に最適なタフな生地感のアイテムまで網羅しています。いずれのアイテムも、オンデマンド転写やシルクスクリーンプリント、各種刺繍などの豊富な加工手法を組み合わせることで、こだわりを詰め込んだオリジナルウェアを制作できます。

国内工場の最新技術によって、フルカラー表現に優れたオンデマンド転写やインクジェット、大量生産に適したシルクスクリーンに加え、高級感を演出する「名入れ刺繍」や「簡易ロゴ刺繍」など、デザインや用途に応じた最適な仕上がりをお選びいただけます。

商品ラインナップ一覧

ウォッシャブルロングスリーブニットは刺繍加工が可能ですドライポンチョはUVカット率93％以上で紫外線対策にも！

LIFEMAX 4.3oz ポリジンW加工 ドライTシャツ(https://originalprint.jp/tshirts/LIFEMAX%204.3oz%20%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%B3W%E5%8A%A0%E5%B7%A5%20%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4T%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_LIFEMAX)（商品番号：MS1190）

UVカット・吸水速乾性に優れたドライ素材に、抗菌防臭＆接触冷感のポリジンW加工を施した高機能Tシャツです。

幅広いサイズ展開で性別・年齢を問わず着用でき、オンデマンド転写とシルクスクリーンに対応しているので、企業や飲食店でのユニフォームやスポーツウェアに適しています。

LIFEMAX 4.3oz 楊柳Tシャツ(https://originalprint.jp/tshirts/LIFEMAX%204.3oz%20%E6%A5%8A%E6%9F%B3T%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_LIFEMAX)（商品番号：MS1175）

独特の細かいしぼ感と4.3ozの薄手な生地が特徴のTシャツです。

しぼ加工による涼感と軽やかな着心地に加え、汗をかいても肌に張り付きにくいドライタッチ仕様。

名入れ刺繍・簡易ロゴ刺繍が可能で、カジュアルな普段着からアパレル販売品、オリジナルグッズまで幅広く活躍します。

LIFEMAX 4.3oz 楊柳鯉口五分袖シャツ(https://originalprint.jp/tshirts/LIFEMAX%204.3oz%20%E6%A5%8A%E6%9F%B3%E9%AF%89%E5%8F%A3%E4%BA%94%E5%88%86%E8%A2%96%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_LIFEMAX)（商品番号：MS1176）

すっきりとした鯉口（こいくち）の襟元が和モダンな雰囲気を醸し出す五分袖シャツです。

細かなしぼ感のある4.3ozの薄手生地で、名入れ刺繍・簡易ロゴ刺繍が可能！

夏祭りや花火大会などのイベント衣装、または店舗のユニフォームとして最適な一着です。

LIFEMAX 4.3oz ポリジンW加工 ボタンダウンドライポロシャツ（ポケット付き）(https://originalprint.jp/polo/LIFEMAX%204.3oz%20%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%B3W%E5%8A%A0%E5%B7%A5%20%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%9D%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84%EF%BC%88%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E4%BB%98%E3%81%8D%EF%BC%89?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_LIFEMAX)（商品番号：MS3126）

UVカット・吸水速乾のドライ素材に、抗菌防臭＆接触冷感のポリジンW加工を組み合わせたポケット付きのボタンダウンポロシャツです。

上品な襟元で、オンデマンド転写とシルクスクリーンが選択可能！企業のクールビズ用ユニフォームやチームウェアの作成におすすめです。

LIFEMAX 6.5oz ピグメントダイロングスリーブTシャツ(https://originalprint.jp/long-sleeved-tshirt/LIFEMAX%206.5oz%20%E3%83%94%E3%82%B0%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%96T%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_LIFEMAX)（商品番号：MS1171）

タフな6.5oz（オンス）の生地感を持つ、LIFEMAXの顔料染め長袖Tシャツです。

綿100％で肌触りが良く、こだわりのサイズ感とシルエットによりデイリー使いでも存在感を放ちます。

オンデマンド転写、インクジェットプリント、シルクスクリーンに対応していますのでシーンに合わせた表現が可能です。

LIFEMAX ウォッシャブルロングスリーブニット(https://originalprint.jp/parka/LIFEMAX%20%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_LIFEMAX)（商品番号：MS1180）

家庭で丸洗いできるウォッシャブル仕様でお手入れが簡単なロングスリーブニットです。

ロゴ刺繍やシルクプリントが可能で、アパレルブランドやクリエイターグッズの販売品、タウンウェアやプレゼントとしても重宝します。

LIFEMAX 4.3oz ポリジンW加工 ドライポンチョ(https://originalprint.jp/fashion-zakka/LIFEMAX%204.3oz%20%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%B3W%E5%8A%A0%E5%B7%A5%20%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A7?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_LIFEMAX)（商品番号：MK7106）

吸水速乾性とポリジンW加工による防臭効果を兼ね備え、UVカット率93％以上を誇るフード付きポンチョです。

スナップボタンでスムーズに着脱でき、屋外イベントやスポーツ観戦にぴったり！

シルクスクリーンやオンデマンド転写が可能なので、ロゴをプリントしたスタッフウェアにも最適です。

【商品概要】

商品名：

LIFEMAX 4.3oz ポリジンW加工 ドライTシャツ(https://originalprint.jp/tshirts/LIFEMAX%204.3oz%20%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%B3W%E5%8A%A0%E5%B7%A5%20%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4T%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_LIFEMAX)

LIFEMAX 4.3oz 楊柳Tシャツ(https://originalprint.jp/tshirts/LIFEMAX%204.3oz%20%E6%A5%8A%E6%9F%B3T%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_LIFEMAX)

LIFEMAX 4.3oz 楊柳鯉口五分袖シャツ(https://originalprint.jp/tshirts/LIFEMAX%204.3oz%20%E6%A5%8A%E6%9F%B3%E9%AF%89%E5%8F%A3%E4%BA%94%E5%88%86%E8%A2%96%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_LIFEMAX)

LIFEMAX 4.3oz ポリジンW加工 ボタンダウンドライポロシャツ（ポケット付き）(https://originalprint.jp/polo/LIFEMAX%204.3oz%20%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%B3W%E5%8A%A0%E5%B7%A5%20%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%9D%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84%EF%BC%88%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E4%BB%98%E3%81%8D%EF%BC%89?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_LIFEMAX)

LIFEMAX 6.5oz ピグメントダイロングスリーブTシャツ(https://originalprint.jp/long-sleeved-tshirt/LIFEMAX%206.5oz%20%E3%83%94%E3%82%B0%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%96T%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_LIFEMAX)

LIFEMAX ウォッシャブルロングスリーブニット(https://originalprint.jp/parka/LIFEMAX%20%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_LIFEMAX)

LIFEMAX 4.3oz ポリジンW加工 ドライポンチョ(https://originalprint.jp/fashion-zakka/LIFEMAX%204.3oz%20%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%B3W%E5%8A%A0%E5%B7%A5%20%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A7?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_LIFEMAX)

受注開始日：2026年6月18日（木曜日）

価格：1,210円～（税込・プリント代別）

対応プリント方法：オンデマンド転写(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoDtts?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_LIFEMAX)、インクジェットプリント(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoInkjet?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_LIFEMAX)、ホワイトインクジェットプリント(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoWhiteInkjet?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_LIFEMAX)、シルクスクリーン(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoSilk#silk?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_LIFEMAX)、名入れ刺繍(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoEmbroidery?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_LIFEMAX)、簡易ロゴ刺繍(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoEmbroidery#logo?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_LIFEMAX)

最小ロット：1点から注文可能

注文方法：商品ページの「デザインツール」より入稿

【お問い合わせ】

対応可能時間：平日 10:00～17:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）

▼ メディア取材のご相談、サービス協業・導入に関するお問い合わせ

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▼ 商品詳細についてのお問い合わせ

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《オンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp」について》

株式会社イメージ・マジックが運営する「オリジナルプリント.jp」は、Tシャツやバッグ、マグカップなど、2,200種類以上のアイテムから選んで自分だけのオリジナルグッズを制作できるオンデマンドプリントサービスです。

1点からの小ロット注文から法人向けの大量生産まで幅広く対応しており、Web上の「デザインツール」を使えば専門知識不要で誰でも簡単にデータ作成が可能です。

公式サイト：https://originalprint.jp/(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_LIFEMAX)

Instagram：@originalprint.jp(https://www.instagram.com/originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_LIFEMAX)

X：@original_print(https://x.com/original_print?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_LIFEMAX)

《運営会社：株式会社イメージ・マジックについて》

1995年の創業以来、「必要なものを必要な分だけ作る」を推進し、オンデマンドプリントに関する各種サービス・ソリューションを展開しているソリューションカンパニー。

雑貨やアパレル製品にオリジナルプリントできる自社ECサイト「オリジナルプリント.jp」のほか、国内最大級のアパレル会社、EC会社や国内外大手メーカーとのビジネス連携も行っており、デザインツールの提供や商品の製造・出荷など各種ソリューション事業の展開を行っている。

SDGsの中でも、ゴール12の「つくる責任つかう責任」を最も貢献できる重点項目としてとらえてESG経営を進め、環境負荷の少ないモノづくりに貢献できる仕組み作りに積極的に取り組んでいる。

会社概要

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

コーポレートサイト：https://imagemagic.jp/(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260618_LIFEMAX)