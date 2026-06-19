ザムストはジュニアサッカー大会「UTAMARO Global Cup U-11 2026」へ協賛

日本シグマックス株式会社

スポーツ向けサポート・ケア製品ブランド「ZAMST（ザムスト）」を展開する、日本シグマックス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木 洋輔）は、2026年6月27日(土)、28日(日)に開催される「UTAMARO Global Cup U-11 2026」へ協賛いたします。

本大会では例年のザムストブースに加え、クーリングステーション、メディカルサポートエリアを設置します。

ブースで製品体験を通して暑熱対策の重要性をご説明するほか、暑熱対策アイテムの販売を行います。

■協賛の背景（ザムストの取り組みとジュニアサッカー）

子どもは1年で10センチ以上も身長が伸びることもあります。骨の伸びに対して筋肉の発達が追い付かず、さまざまなケガを起こす原因にもなり得るため、身体が未発達な子どもはケアが重要です。

また、ジュニア期のケガや障害は後遺症が残る場合もあるので、早期の対応が求められます。

さらに近年は、“暑さによる競技中のリスク”が深刻化しており、救急搬送や痛ましい事故が発生しています。

子どもは大人に比べて体温調節機能が未発達で汗をかきにくいといった特性があることに加え、地面からの照り返しの影響も受けやすいとされています。

特に、サッカーにおいては、体が暑さに慣れていない梅雨明けから8月上旬は事故が集中する時期となります。

ザムストではこれまで、ジュニア向けの製品を開発・発売に加え、「暑熱対策サミット2026」の開催など、暑熱対策の啓発活動を通じて、未来ある子どもたちが安全にスポーツを楽しむことができるようサポートしてまいりました。

こうした背景から、昨年に続き今年も「UTAMARO Global Cup U-11」へ協賛する運びとなりました。

本大会への協賛を通じて、これまで以上にスポーツに取り組む子どもたちへのサポートを強化してまいります。

「暑熱対策サミット2026」当日レポート :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000633.000002354.html■UTAMARO Global Cup U-11 2026 大会概要 https://soccermama.jp/globalcup2026/(https://soccermama.jp/globalcup2026/)

日時：2026年6月27日（土）・28日（日） ※ザムストブースは両日出展

会場：J-GREEN 堺 （〒590-0901 大阪府堺市堺区築港八幡町145）

主催：UTAMARO Global Cup実行委員会

オフィシャルメディア：soccerMAMA

特別協賛：株式会社東邦

協賛：日本シグマックス株式会社/株式会社Cygames

【ザムストの暑熱対策アイテム】 https://www.zamst-online.jp/SHOP/299067/list.html(https://www.zamst-online.jp/SHOP/299067/list.html)

ザムストでは、夏のスポーツにおけるクールダウンや長時間の屋外スポーツ観戦を快適に楽しむための様々な暑さ対策アイテムを豊富にラインナップ。

「熱中症に近づけば近づくほどパフォーマンスが落ちる」と言われています。ザムストは、暑熱環境下でのハイパフォーマンス維持や、子供たちが安心してスポーツを楽しめるように、暑さ対策グッズの積極的な活用を促進しサポートしています。

▲ザムスト COOL SHADER(https://www.zamst-online.jp/SHOP/389502.html)▲ザムスト COOL SHADERアクティブベスト(https://www.zamst-online.jp/SHOP/389531.html)▲ザムスト WIDE SUNSHADER(https://www.zamst-online.jp/SHOP/387100.html)■ZAMST（ザムスト）について https://www.zamst-online.jp/

ザムストは医療メーカーとして整形外科向け製品を開発・製造する日本シグマックス株式会社が1993年に設立したスポーツ向けサポート・ケア製品ブランドです。

誕生以来、医療の現場で培った知識と技術をベースに、ケガのリスクと常に隣り合わせで闘い続けるアスリートをサポートしてきました。

これまでの30年の経験や取り組みを礎とし、すべてのアスリートがパフォーマンスを最大限に引き出せるよう、これからも挑戦し続けてまいります。

ザムスト ブランドヒストリー :https://prtimes.jp/story/detail/ZrX5ojC7vvb■ZAMSTパートナーズ https://www.zamst-online.jp/brand/partner

ザムストはバレーボール、バスケットボール、サッカー、テニス、マラソン、ゴルフ、バドミントン、など、あらゆるスポーツにおいて限界に挑み続けるアスリートや団体を応援しています。

バレーボール：西田有志、高橋藍、小野寺太志、山本智大、、佐々木千紘、宮部藍梨、

バスケットボール：富樫勇樹、河村勇輝、西田優大、寺嶋恭之介、岡田大河、トレイ・ヤング

サッカー：宮市亮、畠中槙之輔、鈴木章斗、中村草太、小林祐介、鵜木郁哉、佐藤亮、鈴木淳之介

テニス：西岡良仁、日比野菜緒、綿貫陽介 / マラソン：岩出玲亜 / スキージャンプ：葛󠄀西紀明

ゴルフ：穴井詩、都玲華、尾関彩美悠 、勝俣陵/ バドミントン：松友美佐紀 /

野球：秋山翔吾、松本剛、岸田行倫 / フェンシング：東莉央、東晟良

他アスリート・チーム多数

■日本シグマックス株式会社について https://www.sigmax.co.jp/

所在地：東京都新宿区西新宿1-24-1

創業：1973年6月1日

資本金： 9,000万円

代表取締役社長：鈴木 洋輔

社員数：246名（2025年3月末）

売上高：143.7億円（2025年3月期）

日本シグマックスは「身体活動支援業※」を事業ドメインとし、幅広いフィールドで人々の身体に関わる製品・サービスを提供しています。創業以来「医療」の中でも「整形外科分野」に特化して、各種関節用装具やギプスなどの外固定材、リハビリ関連製品、冷却療法のためのアイシングシステム、治療・診断のための医療機器など、特徴のある製品を提供してまいりました。「スポーツ分野」ではスポーツ向けケア・サポートブランド『ZAMST』を中心に国内外で高い評価を受けております。また日常生活を支える「デイリーケア」、労働者の身体をサポートする「ワーカーズケア」といった分野で『MEDIAID』ブランド製品を拡大展開しております。

※身体活動支援業：運動器障害の予防・診断・治療・回復、及び運動機能維持・向上を目的とした製品・サービスを提供することにより、人々がより健康で快適な生活を送れるよう支援する業（当社による造語）